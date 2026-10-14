TRỰC TIẾP Trực tiếp Kashiwa Reysol vs Port FC: Kashiwa Reysol nới rộng cách biệt 5-0 Kashiwa Reysol đang có mạch thắng ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp gần nhất. Họ tiếp Port FC lúc 17h00 ngày 14/10/2026 tại Sankyo Frontier Kashiwa Stadium.

Kashiwa Reysol 5 - 0 Port FC Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Kashiwa Reysol 5 - 0 Port FC.

36' Kashiwa Reysol ép sân Cầm bóng: Kashiwa Reysol 57% - 43% Port FC, dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 2.

28' BÀN THẮNG! Kashiwa Reysol (5-0) Phút 28': Hinata Yamauchi (Kashiwa Reysol) lập công (kiến tạo: Nobuteru Nakagawa). Tỷ số: 5 - 0.

26' BÀN THẮNG! Kashiwa Reysol (4-0) Phút 26': Koya Yuruki (Kashiwa Reysol) lập công. Tỷ số: 4 - 0.

24' Kashiwa Reysol ép sân Cầm bóng: Kashiwa Reysol 58% - 42% Port FC, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

15' BÀN THẮNG! Kashiwa Reysol (3-0) Phút 15': Riki Harakawa (Kashiwa Reysol) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 0.

12' Kashiwa Reysol ép sân Cầm bóng: Kashiwa Reysol 74% - 26% Port FC, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

10' BÀN THẮNG! Kashiwa Reysol (2-0) Phút 10': Yuki Kakita (Kashiwa Reysol) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

3' BÀN THẮNG! Kashiwa Reysol (1-0) Phút 3': Tojiro Kubo (Kashiwa Reysol) lập công (kiến tạo: Kenshin Yuba). Tỷ số: 1 - 0.

3' VAR Phút 3': Bàn thắng được công nhận — Hiromu Mitsumaru (Kashiwa Reysol).

0' Trận đấu bắt đầu Kashiwa Reysol tiếp đón Port FC.

Cập nhật lúc 17:47 14/10/2026

Đội hình chính thức Kashiwa Reysol Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Ricardo Rodríguez Port FC Sơ đồ 4-4-2 · HLV Bozidar Bandovic 29 K. Nagai 42 W. Harada 4 T. Koga 2 H. Mitsumaru 24 T. Kubo 40 R. Harakawa 39 N. Nakagawa 44 K. Yuba 16 K. Yuruki 87 H. Yamauchi 18 Y. Kakita 93 Falkesgaard 4 S. Bureerat 28 Sviatchenko 15 M. Bihr 25 C. Otton 14 T. Poeiphimai 33 N. Shimura 5 Chamrasamee 11 Bruno 19 Rui Costa 7 Issam Al Sabhi Dự bị Kashiwa Reysol 23 K. Chonan 32 Y. Yamanouchi 26 D. Sugioka 20 Y. Segawa 21 Y. Konishi 8 Y. Koizumi 15 S. Fujio 9 M. Hosoya 13 T. Inukai Port FC 1 S. Yos 36 P. Akkratum 47 S. Boonlha 24 J. Kaewprom 22 Kanitsribumphen 40 R. Kemmueang 20 Marcel Scalese 10 B. Phala 17 S. Ratree Cập nhật đội hình lúc 16:32 14/10/2026

Kashiwa Reysol Thống kê Port FC 57% Kiểm soát bóng 43% 8 Dứt điểm 1 5 Trúng đích 0 2 Phạt góc 0 3 Phạm lỗi 2 0 Việt vị 2

Kashiwa Reysol đang có mạch thắng ấn tượng khi thắng cả 4 trận gần nhất, và họ muốn kéo dài chuỗi này trước Port FC. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 14/10/2026 trên sân nhà Sankyo Frontier Kashiwa Stadium.

Kashiwa Reysol mang theo đà hưng phấn

Trong 5 trận gần nhất, Kashiwa Reysol thắng 4 và thua 1. Điểm thua duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này. Sau đó, đội chủ nhà thắng liên tiếp 4 trận, một mạch kết quả cho thấy họ đã lấy lại sự ổn định.

Đà này đặc biệt có giá trị khi họ được thi đấu trên sân nhà. Một đội đang thắng liên tục thường có tinh thần thoải mái và sự tự tin trong từng pha phối hợp. Đây là lợi thế tâm lý mà Kashiwa Reysol có thể tận dụng ngay từ những phút đầu.

Port FC có một tín hiệu tích cực

Phong độ của Port FC kém ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 và thua 3. Họ từng thua liên tiếp 3 trận trước khi thắng ở lượt đấu gần nhất.

Chiến thắng gần nhất là điểm sáng để Port FC bám vào. Tuy nhiên, chuỗi 3 trận thua liền trước đó cho thấy hàng thủ và khả năng duy trì kết quả của họ vẫn là dấu hỏi. Họ cần tiếp tục chơi kỷ luật nếu muốn gây khó cho chủ nhà.

Vị trí trên bảng xếp hạng sát nhau

Kashiwa Reysol đang xếp hạng 11, còn Port FC đứng ngay sau ở hạng 12. Cả hai cùng có 0 điểm, nên khoảng cách giữa hai đội rất nhỏ. Vì vậy, kết quả trận này có thể khiến vị trí của họ thay đổi.

Điểm then chốt của trận đấu

Cuộc đối đầu giữa một đội đang thắng liên tiếp và một đội vừa phá chuỗi thua có nhiều yếu tố hấp dẫn. Kashiwa Reysol sẽ muốn giữ nhịp độ thi đấu cao và giành thế chủ động sớm trên sân nhà. Ngược lại, Port FC cần tận dụng sự tự tin sau chiến thắng gần nhất để giữ vững cấu trúc phòng ngự và chờ cơ hội.

Những phút mở màn sẽ rất quan trọng. Nếu chủ nhà ghi bàn sớm, họ sẽ càng được tiếp thêm sức mạnh từ mạch thắng hiện tại. Nếu Port FC giữ được sự chắc chắn, trận đấu có thể kéo dài căng thẳng đến cuối.

Nhận định

Xét về phong độ, Kashiwa Reysol đang nhỉnh hơn với 4 trận thắng liên tiếp, trong khi Port FC mới chỉ thắng 2 trong 5 trận gần nhất. Lợi thế sân nhà cũng ủng hộ đội chủ nhà. Tuy vậy, thứ hạng sát nhau trên bảng xếp hạng cho thấy Port FC không phải đối thủ có thể xem nhẹ.

Kashiwa Reysol 5 trận gần nhất T T T T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới Port FC 5 trận gần nhất T B B B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Gamba Osaka 2 2 0 0 +5 6 T T T 3 Beijing Guoan 2 2 0 0 +3 6 T T … 10 Buriram United 2 0 1 1 -1 1 B H 11 Kashiwa Reysol 1 0 0 1 -1 0 B 12 Port FC 1 0 0 1 -1 0 B 13 Ratchaburi 2 0 0 2 -3 0 B B …