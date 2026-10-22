TRỰC TIẾP Trực tiếp Kauno Žalgiris vs Brann: Đội hình xuất phát Kauno Žalgiris đang cố rút ngắn khoảng cách với nhóm phía trên, khi thắng 3 trong 5 trận gần nhất dù còn đứng hạng 36 với 0 điểm. Trận đấu với Brann diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10/2026.

Kauno Žalgiris vs Brann SẮP BẮT ĐẦU • 23:45 23:45 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Kauno Žalgiris và Brann đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 23:45.

Cập nhật lúc 23:22 22/10/2026

Đội hình chính thức Kauno Žalgiris Sơ đồ 4-1-4-1 Brann Sơ đồ 4-3-3 55 Tomas Švedkauskas 45 Joris Moutachy 77 Rokas Lekiatas 3 Anton Tolordava 37 Nosa Iyobosa Edokpolor 20 Anthony Kalik 70 Fabien Ourega 17 Ivan Fiolić 10 Gratas Sirgėdas 15 Léo Ribeiro 19 Renan Oliveira 12 Simen Vidtun Nilsen 15 Jonas Torsvik 3 Fredrik Pallesen Knudsen 18 Jacob Lungi Sørensen 17 Joachim Soltvedt 10 Kristall Máni Ingason 25 Niklas Jensen Wassberg 19 Eggert Aron Guðmundsson 22 Sævar Atli Magnússon 29 Noah Jean Holm 9 Niklas Castro Dự bị Kauno Žalgiris 22 Deividas Mikelionis 62 Lirim Kastrati 23 Aldayr Hernández 9 Leon Kreković 14 Vykintas Slivka 74 Adomas Užkurnys 8 Yukiyoshi Karashima 24 Motiejus Burba 27 Gabriel Debeljuh Brann 1 Mathias Dyngeland 36 Håkon Melås Hellesøy 20 Vetle Dragsnes 41 Andreas Wilhelmsen 23 Thore Pedersen 2 Leo Cornic 16 Kristian Eriksen 43 Brage Berg Haugen 11 Bård Finne Cập nhật đội hình lúc 23:22 22/10/2026

Kauno Žalgiris đón tiếp Brann lúc 23h45 ngày 22/10/2026 với mục tiêu bám sát nhóm phía trên. Chủ nhà đang có phong độ khả quan, nhưng vị trí trên bảng xếp hạng cho thấy họ vẫn phải bứt tốc nếu muốn thu hẹp khoảng cách.

Kauno Žalgiris: phong độ đi lên nhưng thứ hạng còn khiêm tốn

Trong 5 trận gần nhất, Kauno Žalgiris thắng 3 trận và thua 2 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà có khả năng cạnh tranh, dù thành tích không hoàn toàn ổn định.

Tuy nhiên, trên bảng xếp hạng, Kauno Žalgiris đang đứng hạng 36 với 0 điểm. Khoảng cách này khiến mỗi trận đấu trở thành cơ hội để họ thay đổi vị thế. Một kết quả tích cực trước Brann sẽ là bước đệm quan trọng để đội bóng Lithuania tiến gần hơn tới nhóm đầu.

Brann: lợi thế thứ hạng nhưng phong độ thiếu đều tay

Ngược lại, Brann đang xếp hạng 12 với 3 điểm, cao hơn chủ nhà tới 24 bậc. Đây là lợi thế về mặt vị trí mà đội khách mang vào trận đấu.

Dù vậy, phong độ gần đây của Brann không thực sự thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận và thua 3 trận. Số trận thua nhiều hơn số trận thắng cho thấy đội khách còn những khoảng trống cần khắc phục.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội bước vào trận với hai hoàn cảnh trái ngược. Kauno Žalgiris có phong độ tốt hơn nhưng thứ hạng thấp hơn, còn Brann giữ vị trí cao hơn nhưng phong độ đang chao đảo.

Với Kauno Žalgiris, điều quan trọng là duy trì mạch kết quả tích cực và biến lợi thế sân nhà thành điểm số. Với Brann, bài toán là giữ vững vị trí trên bảng xếp hạng và chấm dứt những trận thua gần đây.

Nhận định

Trận đấu có thể diễn ra cân bằng, bởi phong độ của chủ nhà nhỉnh hơn trong khi đội khách có lợi thế về thứ hạng. Bên nào xử lý tốt hơn áp lực trong những thời điểm then chốt sẽ có cơ hội giành điểm số quan trọng trong cuộc đua tốp đầu.

Kauno Žalgiris 5 trận gần nhất T B T T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 4 Thủng lưới Brann 5 trận gần nhất B T B B T 7 Trận 4-2-1 T-H-B 15 Ghi (TB 2.1) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Brighton 1 1 0 0 +4 3 T 2 FC Copenhagen 1 1 0 0 +3 3 T 3 Trabzonspor 1 1 0 0 +2 3 T … 8 FC Lugano 1 1 0 0 +1 3 T 9 Monaco 1 1 0 0 +1 3 T … 11 Panathinaikos 1 1 0 0 +1 3 T 12 Brann 1 1 0 0 +1 3 T 13 Gent 1 1 0 0 +1 3 T … 24 FK Crvena Zvezda 1 0 0 1 -1 0 B 25 Ajax 1 0 0 1 -1 0 B … 35 SC Braga 1 0 0 1 -3 0 B 36 Kauno Žalgiris 1 0 0 1 -4 0 B Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại