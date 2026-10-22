Trực tiếp Kauno Žalgiris vs Brann: Hết hiệp 1, Brann dẫn 3-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Kauno Žalgiris vs Brann: Hết hiệp 1, Brann dẫn 3-1

Văn Thể22/10/2026 19:46

Kauno Žalgiris đang cố rút ngắn khoảng cách với nhóm phía trên, khi thắng 3 trong 5 trận gần nhất dù còn đứng hạng 36 với 0 điểm. Trận đấu với Brann diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10/2026.

Kauno Žalgiris1 - 3BrannNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 3.

  • 42'Thẻ vàng

    Phút 42': F. Ourega (Kauno Žalgiris) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 40'BÀN THẮNG! Brann (1-3)

    Phút 40': N. Holm (Brann) lập công (kiến tạo: E. Gudmundsson). Tỷ số: 1 - 3.

  • 37'Thẻ vàng

    Phút 37': Leo Ribeiro (Kauno Žalgiris) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Brann ép sân

    Cầm bóng: Kauno Žalgiris 28% - 72% Brann, dứt điểm 3 - 10 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 2 - 1.

  • 36'Thẻ vàng

    Phút 36': I. Fiolic (Kauno Žalgiris) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 25'BÀN THẮNG! Brann (1-2)

    Phút 25': N. Holm (Brann) lập công (kiến tạo: J. Soltvedt). Tỷ số: 1 - 2.

  • 24'Brann ép sân

    Cầm bóng: Kauno Žalgiris 35% - 65% Brann, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Kauno Žalgiris 45% - 55% Brann, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 2 - 0.

  • 12'BÀN THẮNG! Kauno Žalgiris (1-1)

    Phút 12': Renan Oliveira (Kauno Žalgiris) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 7'BÀN THẮNG! Brann (0-1)

    Phút 7': N. Castro (Brann) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Kauno Žalgiris tiếp đón Brann.

Cập nhật lúc 00:33 23/10/2026

Đội hình chính thức
Kauno Žalgiris
Sơ đồ 4-1-4-1
Brann
Sơ đồ 4-3-3
55
Tomas Švedkauskas
45
Joris Moutachy
77
Rokas Lekiatas
3
Anton Tolordava
37
Nosa Iyobosa Edokpolor
20
Anthony Kalik
70
Fabien Ourega
17
Ivan Fiolić
10
Gratas Sirgėdas
15
Léo Ribeiro
19
Renan Oliveira
12
Simen Vidtun Nilsen
15
Jonas Torsvik
3
Fredrik Pallesen Knudsen
18
Jacob Lungi Sørensen
17
Joachim Soltvedt
10
Kristall Máni Ingason
25
Niklas Jensen Wassberg
19
Eggert Aron Guðmundsson
22
Sævar Atli Magnússon
29
Noah Jean Holm
9
Niklas Castro
Dự bị
Kauno Žalgiris
22 Deividas Mikelionis62 Lirim Kastrati23 Aldayr Hernández9 Leon Kreković14 Vykintas Slivka74 Adomas Užkurnys8 Yukiyoshi Karashima24 Motiejus Burba27 Gabriel Debeljuh
Brann
1 Mathias Dyngeland36 Håkon Melås Hellesøy20 Vetle Dragsnes41 Andreas Wilhelmsen23 Thore Pedersen2 Leo Cornic16 Kristian Eriksen43 Brage Berg Haugen11 Bård Finne
Cập nhật đội hình lúc 23:22 22/10/2026
Kauno ŽalgirisThống kêBrann
28%
Kiểm soát bóng
72%
3
Dứt điểm
10
1
Trúng đích
4
1
Phạt góc
1
2
Phạm lỗi
3
2
Thủ môn cứu thua
1

Kauno Žalgiris đón tiếp Brann lúc 23h45 ngày 22/10/2026 với mục tiêu bám sát nhóm phía trên. Chủ nhà đang có phong độ khả quan, nhưng vị trí trên bảng xếp hạng cho thấy họ vẫn phải bứt tốc nếu muốn thu hẹp khoảng cách.

Kauno Žalgiris: phong độ đi lên nhưng thứ hạng còn khiêm tốn

Trong 5 trận gần nhất, Kauno Žalgiris thắng 3 trận và thua 2 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà có khả năng cạnh tranh, dù thành tích không hoàn toàn ổn định.

Tuy nhiên, trên bảng xếp hạng, Kauno Žalgiris đang đứng hạng 36 với 0 điểm. Khoảng cách này khiến mỗi trận đấu trở thành cơ hội để họ thay đổi vị thế. Một kết quả tích cực trước Brann sẽ là bước đệm quan trọng để đội bóng Lithuania tiến gần hơn tới nhóm đầu.

Brann: lợi thế thứ hạng nhưng phong độ thiếu đều tay

Ngược lại, Brann đang xếp hạng 12 với 3 điểm, cao hơn chủ nhà tới 24 bậc. Đây là lợi thế về mặt vị trí mà đội khách mang vào trận đấu.

Dù vậy, phong độ gần đây của Brann không thực sự thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận và thua 3 trận. Số trận thua nhiều hơn số trận thắng cho thấy đội khách còn những khoảng trống cần khắc phục.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội bước vào trận với hai hoàn cảnh trái ngược. Kauno Žalgiris có phong độ tốt hơn nhưng thứ hạng thấp hơn, còn Brann giữ vị trí cao hơn nhưng phong độ đang chao đảo.

Với Kauno Žalgiris, điều quan trọng là duy trì mạch kết quả tích cực và biến lợi thế sân nhà thành điểm số. Với Brann, bài toán là giữ vững vị trí trên bảng xếp hạng và chấm dứt những trận thua gần đây.

Nhận định

Trận đấu có thể diễn ra cân bằng, bởi phong độ của chủ nhà nhỉnh hơn trong khi đội khách có lợi thế về thứ hạng. Bên nào xử lý tốt hơn áp lực trong những thời điểm then chốt sẽ có cơ hội giành điểm số quan trọng trong cuộc đua tốp đầu.

Kauno Žalgiris
5 trận gần nhất
TBTTB
1
Trận
0-0-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
4
Thủng lưới
Brann
5 trận gần nhất
BTBBT
7
Trận
4-2-1
T-H-B
15
Ghi (TB 2.1)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Brighton1100+43T
2FC Copenhagen1100+33T
3Trabzonspor1100+23T
8FC Lugano1100+13T
9Monaco1100+13T
11Panathinaikos1100+13T
12Brann1100+13T
13Gent1100+13T
24FK Crvena Zvezda1001-10B
25Ajax1001-10B
35SC Braga1001-30B
36Kauno Žalgiris1001-40B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Kauno Žalgiris vs Brann: Hết hiệp 1, Brann dẫn 3-1
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