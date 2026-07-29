TRỰC TIẾP Trực tiếp Kauno Žalgiris vs KÍ: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Kauno Žalgiris gặp KÍ tại UEFA Champions League lúc 23h ngày 29/07/2026. Lần đối đầu gần nhất giữa hai đội kết thúc với kết quả hòa.

Kauno Žalgiris 0 - 0 KÍ Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Kauno Žalgiris 56 - 44 KÍ, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 1.

37' Thẻ vàng Phút 37': Jean Carlos () nhận thẻ vàng.

37' Thẻ vàng Phút 37': Anton Tolordava () nhận thẻ vàng.

32' Thẻ vàng Phút 32': Gastón Tellechea () nhận thẻ vàng.

25' Kauno Žalgiris ép sân Cầm bóng: Kauno Žalgiris 61 - 39 KÍ, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 3.

13' Kauno Žalgiris ép sân Cầm bóng: Kauno Žalgiris 72 - 28 KÍ, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Kauno Žalgiris tiếp đón KÍ.

Cập nhật lúc 23:48 29/07/2026

Đội hình chính thức Kauno Žalgiris Sơ đồ 4-1-4-1 KÍ Sơ đồ 3-4-3 55 Tomas Švedkauskas 45 Joris Moutachy 77 Rokas Lekiatas 3 Anton Tolordava 37 Nosa Iyobosa Edokpolor 32 Franco Baldassarra 24 Motiejus Burba 14 Vykintas Slivka 7 Amine Benchaib 70 Fabien Ourega 19 Renan Oliveira 96 Mark Jensen 26 Gilli Sörensen 5 Deni Pavlovic 2 Gastón Tellechea 23 Jóannes Danielsen 4 Mansour Sinyan 10 Hallur Hansson 36 Jean Carlos 17 Filip Brattbakk 9 Páll Klettskard 28 Oussama Ali Dự bị Kauno Žalgiris 2 Tautvydas Burdzilauskas 4 Luka Racic 8 Yukiyoshi Karashima 9 Leon Krekovic 10 Gratas Sirgėdas 15 Léo Ribeiro 17 Ivan Fiolic 22 Deividas Mikelionis 23 Aldayr Hernández KÍ 6 Daniel Johansen 7 Árni Frederiksberg 11 Jonn Johannesen 12 Nicolai Christensen 14 René Joensen 20 Erlend Hustad 24 Martin Gonzalez 25 Hampus Näsström 27 Dávid Reynheim Cập nhật đội hình lúc 22:20 29/07/2026

Kauno Žalgiris Thống kê KÍ 56% Kiểm soát bóng 44% 2 Dứt điểm 3 1 Trúng đích 0 0 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 5 0 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 1

Thông tin trận đấu

Kauno Žalgiris sẽ đối đầu KÍ tại UEFA Champions League vào lúc 23h ngày 29/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân S. Dariaus ir S. Gireno stadionas.

Đây là cuộc so tài mà dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về vị trí, điểm số, phong độ gần đây, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, trọng tâm nhận định nằm ở xu hướng đối đầu trực tiếp và cách mỗi bên kiểm soát những thời điểm quan trọng của trận đấu.

Thế đối đầu cân bằng

Kauno Žalgiris và KÍ mới có 1 lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Kết quả là hai đội hòa nhau, trong khi chưa bên nào giành chiến thắng.

Con số này cho thấy khoảng cách giữa hai đội chưa được thể hiện qua ưu thế đối đầu rõ ràng. Tuy nhiên, một lần chạm trán là dữ liệu có phạm vi hạn chế, chưa đủ để khẳng định xu hướng dài hạn hay xác định đội nào nắm lợi thế tuyệt đối trước trận đấu tại S. Dariaus ir S. Gireno stadionas.

Cuộc đấu được quyết định ở khả năng kiểm soát thế trận

Khi thành tích đối đầu trực tiếp đang cân bằng, khả năng nhập cuộc và duy trì sự ổn định trong từng giai đoạn có thể trở thành yếu tố đáng chú ý. Kauno Žalgiris có lợi thế sân nhà theo thông tin trận đấu, nhưng dữ liệu được cung cấp không cho phép kết luận mức độ ảnh hưởng cụ thể của yếu tố này.

Ở chiều ngược lại, KÍ bước vào trận đấu với cơ hội tạo ra thế cân bằng bằng cách hạn chế những khoảng trống và duy trì sự tập trung trong hệ thống phòng ngự. Dù vậy, chưa có thông tin đủ để xác định sơ đồ chiến thuật, cách bố trí nhân sự hay phương án triển khai bóng của đội khách.

Vì không có dữ liệu về phong độ gần đây và đội hình dự kiến, những câu hỏi quan trọng trước giờ bóng lăn vẫn chưa thể được trả lời một cách chắc chắn. Đó là đội nào sẽ chủ động kiểm soát bóng, bên nào ưu tiên chơi an toàn và cách hai huấn luyện viên điều chỉnh khi thế trận thay đổi.

Không có cơ sở xác định đội hình vắng mặt

Nguồn thông tin hiện có không nêu cầu thủ chấn thương, án treo giò hoặc trường hợp vắng mặt của Kauno Žalgiris và KÍ. Do đó, chưa thể đưa ra nhận định cụ thể về ảnh hưởng của lực lượng hay xác nhận đội hình xuất phát của hai bên.

Tương tự, dữ liệu cũng không cung cấp sơ đồ chiến thuật dự kiến. Việc dự đoán hệ thống thi đấu hoặc gán vai trò cụ thể cho từng cầu thủ sẽ dễ dẫn đến suy đoán vượt quá thông tin hiện có.

Nhận định trước trận

Kauno Žalgiris vs KÍ là cặp đấu có nền tảng đối đầu cân bằng, khi lần gặp nhau gần nhất kết thúc bằng một trận hòa và chưa bên nào tạo được ưu thế chiến thắng. Sân S. Dariaus ir S. Gireno stadionas có thể mang đến bối cảnh thuận lợi cho Kauno Žalgiris, nhưng chưa có đủ số liệu để định lượng lợi thế đó.

Nhìn chung, trận đấu nhiều khả năng được định hình bởi sự thận trọng, khả năng duy trì cự ly đội hình và cách hai bên xử lý các thời điểm then chốt. Kết quả cụ thể không thể được xác định chỉ từ dữ liệu đối đầu hiện có; tuy nhiên, cán cân trước trận đang nghiêng về một cuộc so tài khó phân định.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Kauno Žalgiris · 0 thắng 1 hòa KÍ · 0 thắng KÍ 0 - 0 Kauno Žalgiris Hòa

Kauno Žalgiris 5 trận gần nhất H T H T T KÍ 5 trận gần nhất H T T B