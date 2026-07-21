TRỰC TIẾP Trực tiếp KI Klaksvik vs Kauno Žalgiris: Trận đấu đang diễn ra KI Klaksvik có phong độ toàn thắng trong hai trận gần nhất, trong khi Kauno Žalgiris cũng bất bại trước cuộc đối đầu tại UEFA Champions League.

KI Klaksvik 0 - 0 Kauno Žalgiris Hiệp 1 — phút 13' 13' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu KI Klaksvik tiếp đón Kauno Žalgiris.

Cập nhật lúc 01:57 22/07/2026

Đội hình chính thức KI Klaksvik Sơ đồ 3-4-3 · HLV Magnus Powell Kauno Žalgiris Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Eivinas Cerniauskas 96 Mark Jensen 26 Gilli Rólantsson 5 Deni Pavlović 2 Gastón Tellechea 23 Jóannes Kalsø Danielsen 28 Oussama Ali 10 Hallur Hansson 36 Jean Carlos 7 Árni Frederiksberg 9 Páll Klettskarð 11 Jonn Johannesen 55 Tomas Švedkauskas 45 Joris Moutachy 3 Anton Tolordava 77 Rokas Lekiatas 37 Nosa Iyobosa Edokpolor 32 Franco Baldassarra 15 Léo Ribeiro 7 Amine Benchaib 14 Vykintas Slivka 70 Fabien Ourega 19 Renan Oliveira Dự bị KI Klaksvik 12 Nicolai Christensen 16 Rani Josephsen 6 Daniel Johansen 29 Símun Kalsø 4 Mansour Sinyan 8 Jákup Biskopstø Andreasen 17 Filip Brattbakk 24 Martin Gonzalez 25 Hampus Nässtrom Kauno Žalgiris 22 Deividas Mikelionis 2 Tautvydas Burdzilauskas 4 Luka Racic 23 Aldayr Hernández 9 Leon Kreković 17 Ivan Fiolić 10 Gratas Sirgėdas 99 Haris Kadrić 24 Motiejus Burba Cập nhật đội hình lúc 01:28 22/07/2026

Thông tin trận đấu

KI Klaksvik sẽ đối đầu Kauno Žalgiris lúc 01:45 ngày 22/07/2026 tại UEFA Champions League. Đây là cuộc so tài giữa hai đội đang có những tín hiệu tích cực trong các trận gần nhất.

KI Klaksvik duy trì đà tiến bộ

KI Klaksvik bước vào trận đấu với chuỗi hai chiến thắng liên tiếp. Dù dữ liệu hiện có không cung cấp thêm chi tiết về cách đội bóng tạo ra những kết quả này, mạch thắng gần nhất vẫn cho thấy sự ổn định nhất định về mặt tinh thần và khả năng duy trì hiệu quả thi đấu.

Đáng chú ý, việc cả hai trận đều kết thúc với chiến thắng giúp KI Klaksvik có được nền tảng thuận lợi trước giờ bóng lăn. Đội chủ nhà có thể tận dụng sự tự tin đó để nhập cuộc chủ động, nhưng vẫn cần duy trì sự tập trung khi đối thủ cũng đang có phong độ không thấp.

Kauno Žalgiris bất bại trong hai trận gần nhất

Kauno Žalgiris có một trận hòa và một chiến thắng trong hai trận gần nhất. So với chuỗi toàn thắng của KI Klaksvik, kết quả này cho thấy đội khách chưa duy trì được sự hoàn hảo về thành tích, nhưng vẫn đang bất bại và có khả năng hạn chế thất bại.

Trận hòa gần nhất có thể khiến Kauno Žalgiris phải hướng đến sự cân bằng giữa tính thận trọng và khả năng gây sức ép. Trong khi đó, chiến thắng còn lại đem đến điểm tựa cần thiết để đội bóng bước vào cuộc đối đầu với tâm thế tự tin hơn.

Thế trận có thể được quyết định bởi sự ổn định

Dữ liệu được cung cấp không nêu sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hay lịch sử đối đầu giữa hai đội. Vì vậy, trọng tâm nhận định nằm ở phong độ gần nhất: KI Klaksvik có lợi thế về chuỗi chiến thắng, còn Kauno Žalgiris sở hữu sự chắc chắn tương đối khi chưa thua trong hai trận gần đây.

Với KI Klaksvik, khả năng duy trì nhịp độ và biến sự tự tin thành những tình huống nguy hiểm sẽ là yếu tố quan trọng. Ngược lại, Kauno Žalgiris cần bảo toàn sự cân bằng, đồng thời chờ cơ hội khai thác bất kỳ khoảng trống nào xuất hiện khi đội chủ nhà đẩy cao tốc độ.

Nhận định trước trận

KI Klaksvik được đánh giá có đà tâm lý tốt hơn nhờ hai chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, Kauno Žalgiris không phải đối thủ dễ bị khuất phục khi cũng đang bất bại trong hai trận gần nhất. Cuộc đối đầu vì thế có thể diễn ra giằng co, trong đó sự tỉnh táo ở các thời điểm quyết định sẽ đóng vai trò lớn.

Nhìn chung, phong độ đang nghiêng về KI Klaksvik, nhưng những gì Kauno Žalgiris thể hiện cũng đủ để tạo nên một trận đấu khó lường. Kết quả sẽ phụ thuộc vào việc đội nào duy trì được sự ổn định và tận dụng cơ hội tốt hơn trong suốt trận đấu.

KI Klaksvik 5 trận gần nhất T T H B B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới Kauno Žalgiris 5 trận gần nhất T T T H H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới