TRỰC TIẾP Trực tiếp Kickers Offenbach vs VfB Stuttgart: Hết hiệp 1, VfB Stuttgart dẫn 4-1 Kickers Offenbach bước vào trận giao hữu với chuỗi phong độ tích cực, trong khi VfB Stuttgart cũng duy trì mạch thắng và hứa hẹn tạo thế giằng co.

Kickers Offenbach 1 - 4 VfB Stuttgart Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 4.

45+1' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (1-4) Phút 45+1': (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 1 - 4.

42' BÀN THẮNG! Kickers Offenbach (1-3) Phút 42': B. von Hagen (Kickers Offenbach) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

18' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (0-3) Phút 18': T. Tomas (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 0 - 3.

16' Thẻ vàng Phút 16': (Kickers Offenbach) nhận thẻ vàng.

10' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (0-2) Phút 10': C. Fuhrich (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

6' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (0-1) Phút 6': C. Olivier (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Kickers Offenbach tiếp đón VfB Stuttgart.

Cập nhật lúc 00:34 30/07/2026

Thông tin trận đấu

Kickers Offenbach sẽ đối đầu VfB Stuttgart trong khuôn khổ Giao hữu CLB vào lúc 23:45 ngày 29/07/2026. Đây là màn so tài giữa hai đội đang có những tín hiệu tích cực trong các trận gần nhất.

Kickers Offenbach sở hữu chuỗi năm trận gần đây gồm bốn chiến thắng và một thất bại. VfB Stuttgart có ba chiến thắng liên tiếp. Những con số này tạo nên bối cảnh đáng chú ý trước khi hai đội bước vào trận đấu, dù tính chất giao hữu khiến cách tiếp cận và mục tiêu trên sân có thể linh hoạt.

Kickers Offenbach duy trì sự ổn định

Phong độ của Kickers Offenbach cho thấy đội bóng này đã giành chiến thắng ở phần lớn các trận gần nhất. Việc thắng bốn trong năm trận là nền tảng để họ bước vào cuộc đối đầu với sự tự tin nhất định, đặc biệt khi đội đã thể hiện khả năng duy trì kết quả tích cực qua nhiều trận liên tiếp.

Tuy nhiên, thất bại ở trận gần nhất cũng là chi tiết không thể bỏ qua. Nó cho thấy chuỗi kết quả của Kickers Offenbach chưa hoàn toàn liền mạch, đồng thời đặt ra yêu cầu về khả năng phản ứng trong một trận đấu mà đối thủ cũng đang có phong độ tốt.

VfB Stuttgart có đà tâm lý thuận lợi

VfB Stuttgart đang sở hữu ba chiến thắng liên tiếp trong dữ liệu phong độ gần đây. Mạch thắng này mang lại cho đội bóng nền tảng tâm lý thuận lợi, đồng thời cho thấy họ đang bước vào trận giao hữu với nhịp thi đấu tích cực.

Điểm đáng chú ý là VfB Stuttgart không chỉ có kết quả tốt trong một trận đơn lẻ mà đang duy trì được sự liên tục. Trước Kickers Offenbach, khả năng giữ vững cường độ và sự tập trung sẽ là yếu tố quan trọng nếu đội muốn tiếp tục kéo dài xu hướng này.

Điểm then chốt về cách tiếp cận

Với Kickers Offenbach, ưu tiên hợp lý là tận dụng sự tự tin từ bốn chiến thắng trong năm trận gần nhất, đồng thời hạn chế những khoảng trống có thể xuất hiện sau thất bại mới đây. Đội cần duy trì sự cân bằng giữa việc chủ động tạo sức ép và bảo đảm an toàn khi VfB Stuttgart chuyển trạng thái.

Trong khi đó, VfB Stuttgart có thể dựa vào đà thắng liên tiếp để nhập cuộc với sự chủ động hơn. Dù vậy, trận giao hữu thường cho phép các đội điều chỉnh cách vận hành và thử nghiệm nhân sự, vì thế khả năng thích ứng trong từng thời điểm sẽ quan trọng không kém việc kiểm soát thế trận.

Dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc thông tin cầu thủ vắng mặt. Vì vậy, chưa thể xác định chính xác cách hai đội bố trí nhân sự và triển khai hệ thống trên sân. Nhận định phù hợp nhất là tập trung vào sự tương phản giữa chuỗi phong độ dài hơn của Kickers Offenbach và mạch thắng liên tiếp của VfB Stuttgart.

Nhận định trước trận

Kickers Offenbach có lợi thế về số chiến thắng trong năm trận gần nhất, còn VfB Stuttgart bước vào cuộc đối đầu với chuỗi ba trận toàn thắng. Điều đó khiến trận đấu có thể được quyết định bởi đội tận dụng tốt hơn đà tâm lý và duy trì sự ổn định trong suốt thời gian thi đấu.

Nhìn chung, đây là màn so tài mà cả hai đội đều có cơ sở để hướng tới một màn trình diễn tích cực. Kickers Offenbach cần chứng minh thất bại gần nhất chỉ là một điểm ngắt trong chuỗi phong độ, trong khi VfB Stuttgart đứng trước cơ hội củng cố mạch thắng đang có.

Kickers Offenbach 5 trận gần nhất B T B T 6 Trận 5-0-1 T-H-B 12 Ghi (TB 2.0) 4 Thủng lưới VfB Stuttgart 5 trận gần nhất T T B H T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 15 Ghi (TB 5.0) 2 Thủng lưới