TRỰC TIẾP Trực tiếp Koper vs NSI Runavik: Bước vào loạt luân lưu, NSI Runavik dẫn 3-1 Koper có điểm tựa từ chiến thắng gần nhất, nhưng NSI Runavik sở hữu thành tích đối đầu cân bằng trước màn so tài tại Bonifika Stadium

Koper 1 - 3 NSI Runavik Loạt luân lưu LIVE Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Koper 1 - 3 NSI Runavik.

120' Loạt luân lưu Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

120+4' Luân lưu: NSI Runavik 1 - 2 A. F. Elisson (NSI Runavik) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 2.

120+4' Luân lưu: Koper 2 - 2 K. Manseri (Koper) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 2.

120+3' Luân lưu: NSI Runavik sút hỏng V. Davidsen (NSI Runavik) sút hỏng. Loạt luân lưu: 1 - 1.

120+3' Luân lưu: Koper sút hỏng A. Roncal (Koper) sút hỏng. Loạt luân lưu: 1 - 1.

120+2' BÀN THẮNG! NSI Runavik (1-3) Phút 120+2': M. Przybylski (NSI Runavik) lập công (kiến tạo: V. Davidsen). Tỷ số: 1 - 3.

120+2' Luân lưu: NSI Runavik 0 - 1 J. Benjaminsen (NSI Runavik) sút thành công. Loạt luân lưu: 0 - 1.

120+2' Luân lưu: Koper 1 - 1 B. Ndiaye (Koper) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 1.

120+1' Luân lưu: NSI Runavik sút hỏng P. Knudsen (NSI Runavik) sút hỏng. Loạt luân lưu: 0 - 0.

120+1' Luân lưu: Koper sút hỏng J. Ilicic (Koper) sút hỏng. Loạt luân lưu: 0 - 0.

115' Thay người Phút 115' (NSI Runavik): J. Trondargjogv vào sân thay B. Nolsoe.

111' Thẻ vàng Phút 111': G. Agyemang (Koper) nhận thẻ vàng.

106' Thẻ vàng Phút 106': P. Knudsen (NSI Runavik) nhận thẻ vàng.

103' Thay người Phút 103' (NSI Runavik): M. Danielsen vào sân thay F. Drinic.

102' BÀN THẮNG! Koper (1-2) Phút 102': B. Ndiaye (Koper) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.

102' Thẻ vàng Phút 102': T. Amos (NSI Runavik) nhận thẻ vàng.

101' Thẻ vàng Phút 101': V. Davidsen (NSI Runavik) nhận thẻ vàng.

101' Thẻ vàng Phút 101': J. Benjaminsen (NSI Runavik) nhận thẻ vàng.

99' Thẻ vàng Phút 99': B. Nolsoe (NSI Runavik) nhận thẻ vàng.

91' Thay người Phút 91' (Koper): J. Longonda vào sân thay I. Matondo.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': D. Bangaly (Koper) nhận thẻ vàng.

87' Thay người Phút 87' (NSI Runavik): A. F. Elisson vào sân thay S. Skytte.

85' Thay người Phút 85' (Koper): B. Ndiaye vào sân thay L. Rimac.

79' Thay người Phút 79' (Koper): J. Ilicic vào sân thay B. Irabor.

79' Thay người Phút 79' (Koper): S. Surdanovic vào sân thay F. Tomek.

74' Thay người Phút 74' (NSI Runavik): K. Olsen vào sân thay M. Olsen.

71' Thẻ vàng Phút 71': L. Bas (Koper) nhận thẻ vàng.

70' BÀN THẮNG! NSI Runavik (0-2) Phút 70': M. Lindh (NSI Runavik) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

70' Thẻ vàng Phút 70': L. Rimac (Koper) nhận thẻ vàng.

68' Thay người Phút 68' (Koper): G. Agyemang vào sân thay F. Hartherz.

67' Thay người Phút 67' (Koper): K. Manseri vào sân thay A. Ruedl.

58' Thẻ vàng Phút 58': F. Hartherz (Koper) nhận thẻ vàng.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

35' BÀN THẮNG! NSI Runavik (0-1) Phút 35': B. Nolsoe (NSI Runavik) lập công (kiến tạo: S. Skytte). Tỷ số: 0 - 1.

25' Hỏng phạt đền Phút 25': L. Rimac (Koper) sút hỏng phạt đền.

22' Thẻ vàng Phút 22': A. Roncal (Koper) nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu Koper tiếp đón NSI Runavik.

Cập nhật lúc 04:35 31/07/2026

Thông tin trận đấu

Koper sẽ đối đầu NSI Runavik tại Bonifika Stadium trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:45 ngày 31/07/2026.

Đây là màn so tài có cán cân đối đầu cân bằng trong hai lần gặp gần nhất, khi mỗi đội đều có một chiến thắng. Vì vậy, những diễn biến trên sân có thể phụ thuộc nhiều vào cách hai đội tận dụng trạng thái hiện tại và duy trì sự ổn định trong từng thời điểm.

Koper có khởi đầu gần nhất tích cực

Koper bước vào trận đấu với chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Dù dữ liệu phong độ chỉ bao gồm một trận, kết quả này vẫn mang đến tín hiệu tích cực về trạng thái thi đấu của đội bóng trước cuộc tiếp đón NSI Runavik.

Lợi thế sân nhà tại Bonifika Stadium là một yếu tố đáng chú ý trong bối cảnh Koper đang có kết quả gần nhất thuận lợi. Đội chủ nhà cần biến sự tự tin đó thành khả năng kiểm soát thế trận, đồng thời tránh để trận đấu bị đẩy vào những thời điểm giằng co kéo dài.

NSI Runavik thiếu sự ổn định tuyệt đối

Phong độ gần nhất của NSI Runavik gồm một chiến thắng, một trận hòa và một thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách vẫn có khả năng giành kết quả tích cực, nhưng sự ổn định chưa được duy trì xuyên suốt.

Điểm đáng chú ý là NSI Runavik không bước vào trận đấu với một chuỗi kết quả hoàn toàn thuận lợi. Để tạo thế cân bằng trên sân khách, đội bóng này cần giữ cự ly đội hình hợp lý và hạn chế những khoảng trống có thể xuất hiện khi phải chống đỡ sức ép từ Koper.

Đối đầu cân bằng tạo thêm sự thận trọng

Trong hai lần gặp gần nhất, Koper thắng một trận, hòa không trận nào và NSI Runavik thắng một trận. Những con số này không cho thấy đội nào chiếm ưu thế rõ rệt về đối đầu.

Vì thế, lịch sử chạm trán chỉ mang tính tham khảo thay vì tạo ra một cán cân nghiêng hẳn về một phía. Koper có điểm tựa sân nhà và chiến thắng gần nhất, trong khi NSI Runavik có cơ sở để tin vào khả năng cạnh tranh sau khi từng giành một chiến thắng trong hai lần gặp gần đây.

Thế trận có thể được quyết định bởi khả năng duy trì nhịp độ

Với dữ liệu hiện có, chưa thể xác định sơ đồ chiến thuật hay đội hình dự kiến của hai đội. Tuy nhiên, trọng tâm của trận đấu nhiều khả năng nằm ở khả năng duy trì nhịp độ và hạn chế sai sót trong các pha chuyển trạng thái.

Koper cần tận dụng lợi thế sân nhà để chủ động hơn, nhưng không nên đánh mất sự cân bằng khi tìm kiếm cơ hội. Ở chiều ngược lại, NSI Runavik có thể hướng đến cách tiếp cận thận trọng, chờ thời điểm thích hợp để gây sức ép và khai thác những khoảng trống phía sau hàng thủ chủ nhà.

Nhận định Koper vs NSI Runavik

Koper sở hữu lợi thế sân nhà cùng kết quả tích cực ở trận gần nhất. Tuy nhiên, thành tích đối đầu cân bằng và phong độ của NSI Runavik gồm đủ thắng, hòa, thua khiến trận đấu khó được xem là một cuộc so tài chênh lệch.

Nhìn chung, Koper có cơ sở để nhập cuộc tự tin hơn, nhưng NSI Runavik vẫn là đối thủ có khả năng tạo ra thế trận cạnh tranh. Kết quả sẽ phụ thuộc vào cách mỗi đội biến lợi thế của mình thành sự chủ động trong suốt trận đấu.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Koper · 1 thắng 0 hòa NSI Runavik · 1 thắng Koper 0 - 2 NSI Runavik NR NSI Runavik 0 - 2 Koper KOP

Koper 5 trận gần nhất B H T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới NSI Runavik 5 trận gần nhất T B T H H 3 Trận 1-1-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới