TRỰC TIẾP Trực tiếp Kuwait vs Honduras: Trận đấu đang diễn ra Cả Kuwait lẫn Honduras đều cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Hai đội gặp nhau lúc 23h30 ngày 17/11/2026 trên sân Al Sadaqua Walsalam Stadium, khi cả hai đang tìm cách lấy lại niềm tin.

Kuwait 0 - 0 Honduras Hiệp 1 — phút 20' 20' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Kuwait tiếp đón Honduras.

Cập nhật lúc 23:50 17/11/2026

Đội hình chính thức Kuwait Sơ đồ 4-3-3 Honduras Sơ đồ 4-2-3-1 27 Saud Al Hoshan 12 Humoud Al Sanousi 5 Abdulaziz Murad Naji 6 Khaled Waleed Sabah Al Fadhli 4 Walid Saad 24 Abdullah Al Qarzaei 19 Mahdi Dashti 9 Mohsen Falah 11 Eid Al Rashedi 20 Yousef Nasser 18 Moath Al-Enezi 1 Edrick Menjívar 7 Rigoberto Rivas 2 Denil Maldonado 3 Julián Jose Martinez 8 Joseph Rosales 23 Roberto Osorto 14 José Reyes 17 Dereck Moncada 16 Edwin Rodríguez 10 Luis Palma 24 Mike Arana Cập nhật đội hình lúc 23:31 17/11/2026

Kuwait và Honduras bước vào trận đấu lúc 23h30 ngày 17/11/2026 với chung một nhu cầu: có một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Với cả hai đội, chiến thắng lúc này đáng giá hơn bất cứ điều gì khác, bởi nó có thể giúp họ lấy lại tinh thần sau những lần vấp ngã gần đây.

Kuwait: một tia sáng giữa chuỗi trận khó khăn

Phong độ gần đây của Kuwait khá chật vật. Đội chủ nhà chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất và thua 4 trận còn lại.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là chiến thắng ấy lại đến ở trận đấu mới nhất. Sau chuỗi thất bại liên tiếp, một trận thắng gần đây có thể là chất xúc tác tinh thần quan trọng. Kuwait sẽ muốn tận dụng đà này trên sân nhà để biến một chiến thắng lẻ loi thành khởi đầu của chuỗi kết quả tốt hơn.

Honduras: cần chặn đà sa sút

Honduras đang ở trong tình thế kém thuận lợi hơn xét về thời điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Trận đấu mới nhất của họ kết thúc bằng một thất bại.

Chiến thắng duy nhất của Honduras trong chuỗi này nằm ở quãng giữa, trước trận thua gần nhất. Điều đó cho thấy đội bóng chưa tìm được sự ổn định cần thiết. Việc tìm lại mạch kết quả tích cực vì thế là mục tiêu rõ ràng khi họ làm khách tại Al Sadaqua Walsalam Stadium.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi cả hai đội đều đang thiếu niềm tin, yếu tố tâm lý có thể quyết định diễn biến trận đấu. Kuwait mang theo lợi thế tinh thần từ chiến thắng gần nhất và được thi đấu trên sân nhà. Honduras phải vượt qua cảm giác thất vọng từ trận thua vừa qua.

Một bàn thắng sớm có thể thay đổi cục diện, vì đội nào có được nó sẽ nhẹ gánh hơn trước áp lực của chuỗi trận khó khăn. Ngược lại, đội nào mắc sai lầm ở giai đoạn đầu sẽ dễ bị cuốn vào vòng xoáy lo lắng. Cả hai đều biết một kết quả tích cực lúc này có thể thay đổi bầu không khí quanh đội bóng.

Nhận định

Với phong độ chưa thuyết phục ở cả hai phía, đây hứa hẹn là trận đấu giằng co, nơi sự thận trọng và khát khao chiến thắng đan xen. Kuwait có chút lợi thế về tâm lý nhờ trận thắng gần nhất, trong khi Honduras cần phản ứng nhanh để thoát khỏi chuỗi kết quả không tốt. Người hâm mộ có thể kỳ vọng một cuộc đối đầu mà cả hai đội đều dốc sức tìm kiếm chiến thắng.

Kuwait 5 trận gần nhất T B B B B 3 Trận 1-1-1 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 4 Thủng lưới Honduras 5 trận gần nhất B H B T B 3 Trận 0-1-2 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 7 Thủng lưới