Trực tiếp Kuwait vs Syria: Kuwait nhân đôi cách biệt

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Kuwait vs Syria: Kuwait nhân đôi cách biệt

Văn Thể13/11/2026 18:45

Kuwait chưa tận dụng được lợi thế sân nhà khi thua cả 4 trận gần nhất. Họ tiếp Syria lúc 23h30 ngày 13/11/2026, trong thế đối đầu gần đây khá cân bằng giữa hai đội.

Kuwait2 - 0SyriaHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Kuwait 2 - 0 Syria.

  • 44'BÀN THẮNG! Kuwait (2-0)

    Phút 44': E. Al Rashedi (Kuwait) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

  • 33'BÀN THẮNG! Kuwait (1-0)

    Phút 33': S. Al Khaldi (Kuwait) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Kuwait tiếp đón Syria.

Cập nhật lúc 00:16 14/11/2026

Đội hình chính thức
Kuwait
Sơ đồ 4-3-3
Syria
Sơ đồ 4-2-3-1
1
Khaled Al Rashidi
2
Abdulwahab Awadi
26
Abdulaziz Murad
6
Khaled Waleed Sabah Al Fadhli
3
Moaath Al Dhafiri
24
Abdullah Al Qarzaei
21
Jasem Al-Mutar
8
Ahmad Al Dhefiri
11
Eid Al Rashedi
10
Shabaib Al Khaldi
7
Bandar Al-Salama
1
Elias Hadaya
19
Zakaria Hannan
4
Aiham Ousou
2
Ahmad Faqa
6
Khaled Kourdoghli
10
Mahmoud Dahoud
15
Ahmad Dali
11
Mahmoud Al Aswad
12
Can Yahya Moustfa
18
Noah Shamoun
9
Omar Al Soma
Dự bị
Kuwait
27 Saud Al Hoshan22 Abdulrahman Al Fadhli4 Rashed Al Dosari13 Walid Saad20 Saleh Faisal Eid Al Rashidi15 Yousef Majed25 Abdullah Al-Saeedi19 Mahdi Dashti
Syria
22 Shaher Al Shakir23 Khaled Ibrahim13 Abdulrazzak Al Mohammad3 Ziad Ghanoum5 Abdullah Al Shami16 Elmar Abraham17 Wessam Dukhan21 Mohammed Al-Mustafa8 Mohammad Al-Hallaq
Cập nhật đội hình lúc 23:41 13/11/2026

Kuwait chưa tận dụng được lợi thế sân nhà và bước vào trận gặp Syria lúc 23h30 ngày 13/11/2026 với chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Với đội chủ nhà, đây là cơ hội để chấm dứt mạch kết quả tiêu cực. Nhưng áp lực phải có chiến thắng cũng đang đè nặng lên họ.

Kuwait: chuỗi thua kéo dài và áp lực trên sân nhà

Phong độ là vấn đề lớn nhất của Kuwait lúc này. Họ thua cả 4 trận gần nhất, nghĩa là chưa có điểm số nào trong chuỗi trận đó. Một đội bóng liên tiếp thất bại thường dễ mất tự tin, và mỗi sai lầm nhỏ đều có thể bị khuếch đại.

Lợi thế sân nhà lẽ ra là điểm tựa để Kuwait lấy lại niềm tin. Tuy nhiên, với mạch kết quả hiện tại, sự cổ vũ của khán giả có thể đi kèm kỳ vọng rất lớn. Câu hỏi đặt ra là các cầu thủ chủ nhà xử lý áp lực đó thế nào ngay từ những phút đầu.

Syria: phong độ chập chờn nhưng nhỉnh hơn

Syria cũng không có chuỗi kết quả ổn định. Trong 4 trận gần nhất, họ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần đây nhất của đội khách là một thất bại, trước đó là trận hòa, rồi lại thua, và chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này.

Dù vậy, so với Kuwait, Syria vẫn có những tín hiệu tích cực hơn: họ còn biết đến chiến thắng và có điểm trong chuỗi phong độ gần đây. Điều này giúp đội khách bước vào trận với tâm lý nhẹ nhàng hơn, dù họ cũng cần khắc phục sự thiếu ổn định.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Kuwait thắng 1 trận, hòa 1 trận và Syria thắng 1 trận. Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy không đội nào áp đảo đối phương. Vì vậy, yếu tố tâm lý và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu có thể quan trọng hơn quá khứ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Kuwait, nhiệm vụ trước tiên là giữ sự chắc chắn và tránh để áp lực chi phối. Một bàn thắng sớm có thể giúp họ giải tỏa tâm lý. Ngược lại, nếu trận đấu kéo dài mà chưa có bàn thắng, sự sốt ruột có thể xuất hiện trên khán đài lẫn trong sân.

Syria có thể chọn cách chơi kiên nhẫn, chờ đối thủ chịu sức ép rồi tìm cơ hội từ những khoảng trống. Trong bối cảnh chủ nhà đang trải qua chuỗi thua kéo dài, một kết quả tốt cho đội khách hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhận định

Kuwait có lý do để tin vào sân nhà, nhưng 4 trận thua liên tiếp là gánh nặng khó bỏ qua. Syria cũng chưa thật sự ổn định, song phong độ của họ khá hơn và lịch sử đối đầu gần đây không nghiêng hẳn về bên nào. Trận đấu vì thế nhiều khả năng sẽ là cuộc cân não, nơi đội xử lý áp lực tốt hơn sẽ có lợi thế.

Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Kuwait · 1 thắng1 hòaSyria · 1 thắng
08/09/2025
Syria
2 - 2
Kuwait
Hòa
17/10/2023
Syria
1 - 2
Kuwait
KUW
20/11/2018
Kuwait
1 - 2
Syria
SYR
Kuwait
5 trận gần nhất
BBBB
2
Trận
0-1-1
T-H-B
3
Ghi (TB 1.5)
4
Thủng lưới
Syria
5 trận gần nhất
BHBT
3
Trận
0-1-2
T-H-B
3
Ghi (TB 1.0)
9
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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