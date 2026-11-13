TRỰC TIẾP Trực tiếp Kuwait vs Syria: Kuwait nới rộng cách biệt 3-0 Kuwait chưa tận dụng được lợi thế sân nhà khi thua cả 4 trận gần nhất. Họ tiếp Syria lúc 23h30 ngày 13/11/2026, trong thế đối đầu gần đây khá cân bằng giữa hai đội.

Kuwait 3 - 0 Syria Hiệp 2 — phút 87' 87' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Kuwait 3 - 0 Syria.

71' BÀN THẮNG! Kuwait (3-0) Phút 71': A. Murad (Kuwait) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

44' BÀN THẮNG! Kuwait (2-0) Phút 44': E. Al Rashedi (Kuwait) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

33' BÀN THẮNG! Kuwait (1-0) Phút 33': S. Al Khaldi (Kuwait) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Kuwait tiếp đón Syria.

Cập nhật lúc 01:16 14/11/2026

Đội hình chính thức Kuwait Sơ đồ 4-3-3 Syria Sơ đồ 4-2-3-1 1 Khaled Al Rashidi 2 Abdulwahab Awadi 26 Abdulaziz Murad 6 Khaled Waleed Sabah Al Fadhli 3 Moaath Al Dhafiri 24 Abdullah Al Qarzaei 21 Jasem Al-Mutar 8 Ahmad Al Dhefiri 11 Eid Al Rashedi 10 Shabaib Al Khaldi 7 Bandar Al-Salama 1 Elias Hadaya 19 Zakaria Hannan 4 Aiham Ousou 2 Ahmad Faqa 6 Khaled Kourdoghli 10 Mahmoud Dahoud 15 Ahmad Dali 11 Mahmoud Al Aswad 12 Can Yahya Moustfa 18 Noah Shamoun 9 Omar Al Soma Dự bị Kuwait 27 Saud Al Hoshan 22 Abdulrahman Al Fadhli 4 Rashed Al Dosari 13 Walid Saad 20 Saleh Faisal Eid Al Rashidi 15 Yousef Majed 25 Abdullah Al-Saeedi 19 Mahdi Dashti Syria 22 Shaher Al Shakir 23 Khaled Ibrahim 13 Abdulrazzak Al Mohammad 3 Ziad Ghanoum 5 Abdullah Al Shami 16 Elmar Abraham 17 Wessam Dukhan 21 Mohammed Al-Mustafa 8 Mohammad Al-Hallaq Cập nhật đội hình lúc 23:41 13/11/2026

Kuwait chưa tận dụng được lợi thế sân nhà và bước vào trận gặp Syria lúc 23h30 ngày 13/11/2026 với chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Với đội chủ nhà, đây là cơ hội để chấm dứt mạch kết quả tiêu cực. Nhưng áp lực phải có chiến thắng cũng đang đè nặng lên họ.

Kuwait: chuỗi thua kéo dài và áp lực trên sân nhà

Phong độ là vấn đề lớn nhất của Kuwait lúc này. Họ thua cả 4 trận gần nhất, nghĩa là chưa có điểm số nào trong chuỗi trận đó. Một đội bóng liên tiếp thất bại thường dễ mất tự tin, và mỗi sai lầm nhỏ đều có thể bị khuếch đại.

Lợi thế sân nhà lẽ ra là điểm tựa để Kuwait lấy lại niềm tin. Tuy nhiên, với mạch kết quả hiện tại, sự cổ vũ của khán giả có thể đi kèm kỳ vọng rất lớn. Câu hỏi đặt ra là các cầu thủ chủ nhà xử lý áp lực đó thế nào ngay từ những phút đầu.

Syria: phong độ chập chờn nhưng nhỉnh hơn

Syria cũng không có chuỗi kết quả ổn định. Trong 4 trận gần nhất, họ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần đây nhất của đội khách là một thất bại, trước đó là trận hòa, rồi lại thua, và chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này.

Dù vậy, so với Kuwait, Syria vẫn có những tín hiệu tích cực hơn: họ còn biết đến chiến thắng và có điểm trong chuỗi phong độ gần đây. Điều này giúp đội khách bước vào trận với tâm lý nhẹ nhàng hơn, dù họ cũng cần khắc phục sự thiếu ổn định.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Kuwait thắng 1 trận, hòa 1 trận và Syria thắng 1 trận. Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy không đội nào áp đảo đối phương. Vì vậy, yếu tố tâm lý và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu có thể quan trọng hơn quá khứ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Kuwait, nhiệm vụ trước tiên là giữ sự chắc chắn và tránh để áp lực chi phối. Một bàn thắng sớm có thể giúp họ giải tỏa tâm lý. Ngược lại, nếu trận đấu kéo dài mà chưa có bàn thắng, sự sốt ruột có thể xuất hiện trên khán đài lẫn trong sân.

Syria có thể chọn cách chơi kiên nhẫn, chờ đối thủ chịu sức ép rồi tìm cơ hội từ những khoảng trống. Trong bối cảnh chủ nhà đang trải qua chuỗi thua kéo dài, một kết quả tốt cho đội khách hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhận định

Kuwait có lý do để tin vào sân nhà, nhưng 4 trận thua liên tiếp là gánh nặng khó bỏ qua. Syria cũng chưa thật sự ổn định, song phong độ của họ khá hơn và lịch sử đối đầu gần đây không nghiêng hẳn về bên nào. Trận đấu vì thế nhiều khả năng sẽ là cuộc cân não, nơi đội xử lý áp lực tốt hơn sẽ có lợi thế.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Kuwait · 1 thắng 1 hòa Syria · 1 thắng Syria 2 - 2 Kuwait Hòa Syria 1 - 2 Kuwait KUW Kuwait 1 - 2 Syria SYR

Kuwait 5 trận gần nhất B B B B 2 Trận 0-1-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 4 Thủng lưới Syria 5 trận gần nhất B H B T 3 Trận 0-1-2 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 9 Thủng lưới