TRỰC TIẾP Trực tiếp Kyrgyzstan vs Maldives: Kyrgyzstan nới rộng cách biệt 5-0 Kyrgyzstan chịu áp lực lớn khi chưa tận dụng được lợi thế sân nhà, quyết tâm tìm lại niềm vui trước Maldives trong màn so tài diễn ra lúc 21h00 ngày 28/09/2026.

Kyrgyzstan 5 - 0 Maldives Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Kyrgyzstan 5 - 0 Maldives.

42' BÀN THẮNG! Kyrgyzstan (5-0) Phút 42': J. Kojo (Kyrgyzstan) lập công. Tỷ số: 5 - 0.

32' BÀN THẮNG! Kyrgyzstan (4-0) Phút 32': V. Murzakov (Kyrgyzstan) lập công. Tỷ số: 4 - 0.

23' BÀN THẮNG! Kyrgyzstan (3-0) Phút 23': E. Atabaev (Kyrgyzstan) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

20' BÀN THẮNG! Kyrgyzstan (2-0) Phút 20': S. Astanakulov (Kyrgyzstan) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

11' BÀN THẮNG! Kyrgyzstan (1-0) Phút 11': E. Atabaev (Kyrgyzstan) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Kyrgyzstan tiếp đón Maldives.

Cập nhật lúc 21:44 28/09/2026

Cuộc so tài giữa Kyrgyzstan và Maldives diễn ra vào lúc 21h00 ngày 28/09/2026 mang theo nhiều áp lực dành cho đội chủ nhà. Dù có điểm tựa quen thuộc, Kyrgyzstan vẫn chưa thể tận dụng tối đa ưu thế sân bãi để chuyển hóa thành kết quả thuận lợi trong thời gian qua.

Khó khăn đè nặng lên chủ nhà Kyrgyzstan

Bước vào trận đấu tới, phong độ thi đấu đang là bài toán đau đầu với ban huấn luyện Kyrgyzstan. Trong 4 trận gần nhất, đội bóng này chưa được nếm trải cảm giác chiến thắng khi chỉ có được 2 trận hòa và phải nhận 2 thất bại.

Sự chệch choạc nơi hệ thống phòng ngự cùng việc thiếu đột biến trên hàng công khiến đội chủ nhà thường xuyên rơi vào cảnh bế tắc. Áp lực từ người hâm mộ trên khán đài càng tăng lên khi họ khao khát được chứng kiến các cầu thủ tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để ngắt mạch trận không như ý.

Maldives và thách thức trên sân khách

Ở phía đối diện, Maldives cũng hành quân đến trận đấu này với hành trang không mấy khả quan. Thống kê qua 4 lần ra sân gần đây ghi nhận đại diện này chỉ giành được 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại.

Tuy nhiên, Maldives lại nắm giữ điểm tựa tinh thần nhất định về mặt đối đầu trực tiếp. Trong lần chạm trán duy nhất gần đây giữa hai đội, Maldives chính là bên giành trọn vẹn chiến thắng trước Kyrgyzstan. Ký ức tích cực từ trận đấu đó sẽ tiếp thêm sự tự tin cho đội khách trong việc thiết lập thế trận phòng ngự chủ động.

Đánh giá cục diện trận đấu

Với tính chất quan trọng của màn đọ sức lúc 21h00 ngày 28/09, thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra với tốc độ vừa phải. Kyrgyzstan chắc chắn sẽ là đội chủ động dâng cao nhằm áp đặt lối chơi và tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc ngay trên sân nhà.

Mặc dù vậy, sự thận trọng là điều không thể thiếu bên phía chủ nhà, bởi Maldives sẵn sàng chờ đợi những sai số từ đối phương để phản công. Nếu không sớm cải thiện khả năng chuyển hóa cơ hội và giải tỏa sức ép tâm lý trên sân nhà, Kyrgyzstan hoàn toàn có thể tiếp tục đối mặt với 90 phút vô cùng cam go.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Kyrgyzstan · 0 thắng 0 hòa Maldives · 1 thắng Kyrgyzstan 0 - 2 Maldives MAL

Kyrgyzstan 5 trận gần nhất H H B B 4 Trận 0-2-2 T-H-B 2 Ghi (TB 0.5) 6 Thủng lưới Maldives 5 trận gần nhất B H B B T 4 Trận 0-1-3 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 8 Thủng lưới