TRỰC TIẾP Trực tiếp Lào vs Philippines: Hết hiệp 1, Lào dẫn 1-0 Lào và Philippines cùng chưa có điểm trước cuộc đối đầu tại ASEAN Cup, trong khi lịch sử 5 lần gặp gần nhất nghiêng nhẹ về phía Lào.

Lào 1 - 0 Philippines Nghỉ giữa hiệp 49' Philippines ép sân Cầm bóng: Lào 25 - 75 Philippines, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 7; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45+4' Thẻ vàng Phút 45+4': Photthavong Sangvilay () nhận thẻ vàng.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Jarvey Gayoso () nhận thẻ vàng.

37' Philippines ép sân Cầm bóng: Lào 24 - 76 Philippines, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 7; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

34' Thay người Phút 34' (): Phonsack Seesavath vào sân thay Damoth Thongkhamsavath.

28' VAR Phút 28': VAR — Kenji Nishioka No goal confirmed ().

25' Philippines ép sân Cầm bóng: Lào 27 - 73 Philippines, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 6; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0.

17' Thay người Phút 17' (): Viengxay Sydavong vào sân.

14' Thẻ đỏ Phút 14': Phetdavanh Somsanid () nhận thẻ đỏ.

13' Philippines ép sân Cầm bóng: Lào 36 - 64 Philippines, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0.

13' VAR Phút 13': VAR — Phetdavanh Somsanid ().

7' BÀN THẮNG! Lào (1-0) Phút 7': Damoth Thongkhamsavath () lập công (kiến tạo: Phayak Siphanom). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Lào tiếp đón Philippines.

Cập nhật lúc 17:53 01/08/2026

Đội hình chính thức Lào Sơ đồ 4-4-2 Philippines Sơ đồ 4-3-3 1 Kop Lokphathip 2 Photthavong Sangvilay 4 Kaharn Phetsivilay 5 Phetdavanh Somsanid 8 Damoth Thongkhamsavath 9 Khonesavanh Keonuchanh 11 Chony Wenpaserth 14 Kouaycheng Noophackde 15 Phayak Siphanom 20 Bounchay Chernvanglien 25 Arvilai Siphavanh 1 Quincy Kammeraad 2 Adrian Ugelvik 6 Sandro Reyes 8 Gavin Alonzo Muens 9 Jarvey Gayoso 10 John Lucero 11 Kenji Nishioka 17 Cole Mrowka 21 Daisuke Sato 22 Javier Mariona 23 Christian Rontini Dự bị Lào 3 Sonevilay Phetviengsy 6 Chanthavixay Khounthoumphone 7 Sayfon Keohanam 10 Soukpachan Leuanthala 12 Keo-Oudone Souvannasangso 13 Viengxay Sydavong 16 Xayasith Singsavang 17 Bounphachan Bounkong 19 Bounpharng Xaysombath Philippines 4 Noah River Leddel 5 Scott Phillip Galang Woods 12 Jaime Rosquillo 13 Martini Rey 14 Oskari Kekkonen 15 Enrico Mangaoang 16 Patrick Deyto 18 Andres Aldeguer 19 Pocholo Bugas Cập nhật đội hình lúc 16:28 01/08/2026

Lào Thống kê Philippines 25% Kiểm soát bóng 75% 5 Dứt điểm 9 2 Trúng đích 2 1 Phạt góc 7 5 Phạm lỗi 2 0 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 0

Trận đấu giữa Lào và Philippines tại ASEAN Cup diễn ra lúc 17:00 ngày 01/08/2026. Cả hai đội đều chưa giành được điểm nào trên bảng xếp hạng, vì vậy cuộc đối đầu này mang ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm kết quả tích cực. Lợi thế tâm lý hiện nghiêng nhẹ về Lào khi họ có thành tích đối đầu tốt hơn trong 5 lần chạm trán gần nhất.

Bối cảnh trước trận đấu

Philippines đang đứng hạng 4 với 0 điểm, còn Lào xếp hạng 5 cũng với 0 điểm. Khoảng cách về điểm số không tồn tại, khiến màn so tài trở thành cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa hai đội đang cần một màn trình diễn đủ chắc chắn để tạo bước chuyển về tinh thần.

Trong bối cảnh cả hai chưa có điểm, khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng sẽ đóng vai trò lớn. Đội nào hạn chế được sai lầm và duy trì sự tập trung tốt hơn có thể chiếm ưu thế trong một trận đấu được dự báo không dễ phân định.

Phong độ của Lào và Philippines

Lào bước vào trận đấu sau 2 thất bại liên tiếp. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng cần cải thiện sự ổn định, đặc biệt ở khả năng duy trì thế trận qua nhiều giai đoạn. Khi chưa có điểm trên bảng xếp hạng, áp lực dành cho Lào sẽ không chỉ đến từ đối thủ mà còn từ yêu cầu phải nhanh chóng thay đổi xu hướng kết quả.

Philippines có phong độ gần nhất với 1 thất bại. Dù chuỗi trận được cung cấp ngắn hơn so với Lào, kết quả này vẫn cho thấy họ cũng chưa tạo được nền tảng đủ vững trước cuộc đối đầu. Philippines cần tránh để trận đấu bị cuốn vào thế giằng co thiếu kiểm soát, nơi một sai sót nhỏ có thể làm thay đổi cục diện.

Lợi thế từ lịch sử đối đầu

Ở 5 lần gặp gần nhất, Lào thắng 2 trận, hai đội hòa 2 trận và Philippines thắng 1 trận. Xu hướng này không tạo ra khoảng cách quá lớn, nhưng cho thấy Lào đã có phần nhỉnh hơn trong những cuộc đối đầu trực tiếp gần đây.

Tuy nhiên, lợi thế đối đầu chỉ mang giá trị tham khảo khi cả hai đội đều đang đứng trước một trận đấu mới. Philippines vẫn có cơ sở để hướng tới một thế trận cân bằng, trong khi Lào sẽ cần biến ưu thế quá khứ thành sự chủ động trên sân thay vì chỉ dựa vào yếu tố tâm lý.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ chưa tích cực của cả hai đội, sự thận trọng nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong cách nhập cuộc. Lào có thể được thúc đẩy bởi thành tích đối đầu tốt hơn, nhưng họ cần duy trì cự ly đội hình và hạn chế những khoảng trống khi tìm cách gây sức ép.

Ở chiều ngược lại, Philippines cần ưu tiên sự chắc chắn trước khi đẩy cao tốc độ tấn công. Khả năng chuyển trạng thái, tận dụng sai lầm và giữ được sự bình tĩnh trong các pha xử lý cuối cùng có thể trở thành yếu tố quyết định. Khi hai đội cùng chưa có điểm, cuộc đấu ở khu vực giữa sân và chất lượng của những tình huống chuyển tiếp sẽ đặc biệt đáng chú ý.

Nhận định trước trận

Lào có lợi thế nhất định từ thành tích đối đầu, nhưng phong độ với 2 thất bại liên tiếp khiến họ không thể xem nhẹ Philippines. Đội khách cũng chưa có điểm và vừa nhận thất bại gần nhất, song vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cân bằng nếu tổ chức phòng ngự tốt và tận dụng hiệu quả các thời cơ.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu có tính giằng co giữa hai đội cùng đứng ở khu vực chưa có điểm. Lào được đánh giá nhỉnh hơn về xu hướng đối đầu, còn Philippines cần dựa vào sự kỷ luật và khả năng phản ứng trong trận để tìm kiếm kết quả thuận lợi. Dữ liệu hiện có chưa đủ cơ sở để khẳng định một bên sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lào · 2 thắng 2 hòa Philippines · 1 thắng Lào 1 - 1 Philippines Hòa Philippines 4 - 1 Lào PHI Philippines 2 - 2 Lào Hòa Philippines 1 - 2 Lào LÀO Philippines 1 - 2 Lào LÀO

Lào 5 trận gần nhất B B T 2 Trận 0-0-2 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 9 Thủng lưới Philippines 5 trận gần nhất B T T H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Malaysia 2 2 0 0 +5 6 T T 2 Thái Lan 1 1 0 0 +5 3 T 3 Myanmar 2 1 0 1 +2 3 B T 4 Philippines 1 0 0 1 -3 0 B 5 Lào 2 0 0 2 -9 0 B B

Tình hình lực lượng Lào ✚ Kop Lokphathip (Foot Injury) Philippines Không có thông tin