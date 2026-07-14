TRỰC TIẾP Trực tiếp Larne vs Tre Fiori: Larne gỡ hòa 1-1 Larne có lợi thế sân nhà Inver Park và từng thắng Tre Fiori ở lần đối đầu gần nhất, trong khi đại diện này bước vào trận đấu sau một thất bại.

Larne 1 - 1 Tre Fiori Hiệp 1 — phút 33' 33' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Larne 1 - 1 Tre Fiori.

32' Thẻ vàng Phút 32': Alessandro D'Addario (Tre Fiori) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Larne ép sân Cầm bóng: Larne 63% - 37% Tre Fiori, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 0.

25' BÀN THẮNG! Larne (1-1) Phút 25': Matthew Paul Ridley (Larne) lập công (kiến tạo: Ronan Doherty). Tỷ số: 1 - 1.

13' Larne ép sân Cầm bóng: Larne 61% - 39% Tre Fiori, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0.

11' BÀN THẮNG! Tre Fiori (0-1) Phút 11': Pietro Mengucci (Tre Fiori) lập công (kiến tạo: Matteo Prandelli). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Larne tiếp đón Tre Fiori.

Cập nhật lúc 02:32 15/07/2026

Đội hình chính thức Larne Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gary Haveron Tre Fiori Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Danilo Girolomoni 1 R. Ferguson 23 T. Cosgrove 26 D. Bent 3 M. Ridley 15 R. Doherty 6 C. Gallagher 11 S. Graham 7 C. McKendry 30 M. Lusty 17 M. Nardi 2 D'Addario 5 Simone Rea 3 M. Sancisi 4 Brando Sami 20 Benedettini Dự bị Larne 36 Dylan Graham 14 B. Magee 22 J. McEneff 9 O'Neill 47 J. Simpson Tre Fiori 16 F. Dolcini 8 L. Censoni 28 L. Terenzi 23 A. Sirri Cập nhật đội hình lúc 01:31 15/07/2026

Thông tin trận đấu

Larne sẽ đối đầu Tre Fiori tại Inver Park trong khuôn khổ UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 15/07/2026.

Những dữ liệu hiện có cho thấy Larne nắm lợi thế nhất định trước giờ bóng lăn. Đội chủ nhà từng giành chiến thắng trong lần gần nhất chạm trán Tre Fiori, trong khi phong độ gần nhất của đội khách là một thất bại.

Larne có điểm tựa từ lần đối đầu gần nhất

Larne đã thắng 1, hòa 0 và thua 0 trong lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Đây là cơ sở đáng chú ý khi hai đội gặp lại nhau, dù số lần chạm trán được cung cấp chỉ dừng ở một trận.

Lợi thế này không đồng nghĩa Larne chắc chắn kiểm soát toàn bộ trận đấu. Tuy nhiên, kết quả đối đầu gần nhất có thể giúp đội chủ nhà bước vào cuộc so tài với sự tự tin cao hơn, đặc biệt khi họ được thi đấu tại Inver Park.

Tre Fiori cần phản ứng sau thất bại

Tre Fiori đang có kết quả gần nhất là thua. Với dữ liệu phong độ chỉ gồm một trận, chưa thể đánh giá đầy đủ xu hướng thi đấu dài hơn của đội bóng này. Dẫu vậy, phản ứng sau thất bại sẽ là một trong những yếu tố quan trọng đối với Tre Fiori trong chuyến làm khách trước Larne.

Đội khách cần duy trì sự chắc chắn và hạn chế để kết quả đối đầu trước đó ảnh hưởng đến cách nhập cuộc. Trong những trận đấu mà chênh lệch dữ liệu không lớn, khả năng giữ tập trung và xử lý các thời điểm then chốt có thể đóng vai trò quyết định.

Thế trận được chờ đợi

Larne nhiều khả năng sẽ tận dụng điểm tựa sân nhà để nhập cuộc chủ động hơn. Chiến thắng ở lần đối đầu gần nhất có thể tạo nền tảng tâm lý thuận lợi, nhưng đội chủ nhà vẫn cần biến lợi thế đó thành sức ép thực tế trên sân.

Trong khi đó, Tre Fiori có thể ưu tiên sự ổn định trong giai đoạn đầu trận trước khi tìm cơ hội đáp trả. Do dữ liệu được cung cấp không bao gồm sơ đồ, đội hình dự kiến hoặc các chỉ số thi đấu chuyên sâu, chưa đủ cơ sở để khẳng định cách bố trí chiến thuật cụ thể của hai đội.

Nhận định trước trận

Larne bước vào trận đấu với hai điểm tựa rõ ràng: lợi thế sân nhà và kết quả thắng trong lần đối đầu gần nhất. Tre Fiori cần vượt qua áp lực từ thất bại mới nhất để tạo ra một màn trình diễn cân bằng hơn.

Nhìn chung, Larne đang có vị thế thuận lợi hơn trên phương diện dữ liệu được cung cấp. Tuy nhiên, trận đấu vẫn cần được quyết định trên sân, và chưa có đủ thông tin để đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể hay kết luận về khả năng đi tiếp của bất kỳ đội nào.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Larne · 1 thắng 0 hòa Tre Fiori · 0 thắng Tre Fiori 0 - 1 Larne LAR

Larne 5 trận gần nhất T T T H T Tre Fiori 5 trận gần nhất B B H T T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới

Larne 50% Hòa 50% Tre Fiori 0% 50% 50% 0% Khuyến nghị: Combo Double chance : Larne or draw and -2.5 goals