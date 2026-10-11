TRỰC TIẾP Trực tiếp Lazio vs Monza: Monza rút ngắn cách biệt 2-1 Đón Monza tại Stadio Olimpico lúc 20:00 ngày 11/10/2026, Lazio hướng tới trọn vẹn 3 điểm nhằm củng cố vị trí thứ 3 và duy trì áp lực lên nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Lazio 2 - 1 Monza Hiệp 2 — phút 87' 87' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Lazio 2 - 1 Monza.

85' Lazio ép sân Cầm bóng: Lazio 66% - 34% Monza, dứt điểm 12 - 13 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 6 - 6; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 4 - 4.

79' Thẻ vàng Phút 79': Ivan Juric (Monza) nhận thẻ vàng (Dissent).

75' Thay người Phút 75' (Lazio): Alfonso Pedraza vào sân thay Nuno Tavares.

75' Thay người Phút 75' (Lazio): Andrea Pinamonti vào sân thay Tijjani Noslin.

73' Lazio ép sân Cầm bóng: Lazio 66% - 34% Monza, dứt điểm 11 - 12 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 3 - 6; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 3 - 2.

70' Thay người Phút 70' (Monza): Adam Bakoune vào sân thay Ricardo Mangas.

68' Thẻ vàng Phút 68': Diogo Leite (Lazio) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Lazio ép sân Cầm bóng: Lazio 64% - 36% Monza, dứt điểm 10 - 12 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 2 - 6; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 3 - 2.

60' Thay người Phút 60' (Lazio): Fisayo Dele-Bashiru vào sân thay Davide Frattesi.

60' Thay người Phút 60' (Lazio): Josip Šutalo vào sân thay Oliver Provstgaard.

55' Thẻ vàng Phút 55': Oliver Provstgaard (Lazio) nhận thẻ vàng (Foul).

53' Thay người Phút 53' (Lazio): Diogo Leite vào sân thay Danilho Doekhi.

49' Lazio ép sân Cầm bóng: Lazio 63% - 37% Monza, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 2.

46' BÀN THẮNG! Monza (2-1) Phút 46': Saba Goglichidze (Monza) lập công (kiến tạo: Dany Mota). Tỷ số: 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Danilho Doekhi (Lazio) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Monza): Yvan Maye vào sân thay Andrea Carboni.

45' Thay người Phút 45' (Monza): Dany Mota vào sân thay Exequiel Zeballos.

45' Thay người Phút 45' (Monza): Foe Ondoa vào sân thay Michael Folorunsho.

36' Lazio ép sân Cầm bóng: Lazio 64% - 36% Monza, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 4, cứu thua 1 - 2.

36' Thay người Phút 36' (Monza): Saba Goglichidze vào sân thay Cyril Ngonge.

35' Thẻ đỏ Phút 35': Lorenzo Lucchesi (Monza) nhận thẻ đỏ.

24' Lazio ép sân Cầm bóng: Lazio 65% - 35% Monza, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 0 - 2.

23' BÀN THẮNG! Lazio (2-0) Phút 23': Gustav Isaksen (Lazio) lập công (kiến tạo: Tijjani Noslin). Tỷ số: 2 - 0.

13' Thẻ vàng Phút 13': Andrea Carboni (Monza) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Lazio ép sân Cầm bóng: Lazio 64% - 36% Monza, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 2.

3' BÀN THẮNG! Lazio (1-0) Phút 3': Nuno Tavares (Lazio) lập công (kiến tạo: Tijjani Noslin). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Lazio tiếp đón Monza.

Cập nhật lúc 21:46 11/10/2026

Đội hình chính thức Lazio Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Gattuso Monza Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV I. Juric 35 C. Mandas 15 Floriani Mussolini 5 D. Doekhi 25 Provstgaard 17 Nuno Tavares 16 D. Frattesi 21 R. Belahyane 24 K. Taylor 11 G. Isaksen 14 T. Noslin 10 M. Zaccagni 1 N. Törnqvist 60 E. Kouadio 3 L. Lucchesi 44 A. Carboni 19 S. Birindelli 90 M. Folorunsho 14 Akinsanmiro 7 Ricardo Mangas 16 C. Ngonge 22 E. Zeballos 9 Gustavo Varela Dự bị Lazio 37 J. Šutalo 63 F. Serra 47 D. Renzetti 28 A. Przyborek 9 A. Pinamonti 23 Pedraza 40 E. Motta 2 Diogo Leite 29 M. Lazzari Monza 21 L. Colombo 20 D. Thiam 28 A. Colpani 10 P. Cutrone 2 Goglichidze 5 Y. Maye 47 Dany Mota 80 M. Mout 8 M. Ondoa Cập nhật đội hình lúc 19:33 11/10/2026

Lazio Thống kê Monza 66% Kiểm soát bóng 34% 12 Dứt điểm 13 5 Trúng đích 5 6 Phạt góc 6 8 Phạm lỗi 8 0 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 4

Cuộc chạm trán giữa Lazio và Monza diễn ra lúc 20:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Stadio Olimpico mở ra thời cơ thuận lợi để đội chủ nhà bám đuổi ngôi đầu. Với vị thế hiện tại trên bảng xếp hạng cùng chuỗi phong độ ổn định, đội bóng thủ đô nắm trong tay nhiều yếu tố để áp đặt thế trận lên đối thủ đang gặp khó khăn.

Lazio giữ vững nhịp độ cạnh tranh nhóm dẫn đầu

Lazio đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 13 điểm tích lũy được. Đội chủ sân Stadio Olimpico duy trì phong độ rất cao khi giành tới 4 chiến thắng và hòa 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Sự ổn định này giúp họ duy trì khoảng cách sít sao với các đội bóng xếp trên và tiếp tục nuôi hy vọng chiếm lĩnh vị trí số một.

Lối chơi gắn kết cùng khả năng kiểm soát nhịp độ tốt trên sân nhà giúp Lazio luôn biết cách giải quyết các đối thủ dưới cơ. Tiếp đón một đội bóng đang lận đận ở nửa dưới bảng tổng sắp là thời điểm thích hợp để Lazio tiếp tục tích lũy điểm số tối đa.

Monza chật vật tìm kiếm sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Monza bước vào chuyến hành quân đến Stadio Olimpico với áp lực lớn khi đứng ở vị trí thứ 15 với vỏn vẹn 4 điểm. Phong độ của đội khách thời gian qua khá ảm đạm khi họ chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và phải nhận tới 3 thất bại trong 5 trận đấu gần đây nhất.

Việc liên tục đánh rơi điểm số khiến Monza gặp nhiều trở ngại trong việc tạo dựng sự tự tin. Đối đầu với một đối thủ có tổ chức tốt và đang thăng hoa như Lazio sẽ là thử thách nặng nề đối với hệ thống phòng ngự của đại diện đội khách.

Cán cân đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Lịch sử chạm trán trực tiếp gần đây củng cố thêm niềm tin cho đại diện thành Rome. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Lazio áp đảo hoàn toàn khi giành 3 chiến thắng và có 2 trận hòa, trong khi Monza chưa từng nếm mùi chiến thắng.

Sự vượt trội về mặt thống kê đối đầu cùng điểm tựa sân bãi Stadio Olimpico tạo ra điểm tựa vững chắc cho Lazio. Nếu duy trì đúng phong độ và sự tập trung, đoàn quân chủ nhà sáng cửa giành kết quả thuận lợi để tiếp tục cuộc đua bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lazio · 3 thắng 2 hòa Monza · 0 thắng Lazio 5 - 1 Monza LAZ Monza 0 - 1 Lazio LAZ Monza 2 - 2 Lazio Hòa Lazio 1 - 1 Monza Hòa Monza 0 - 2 Lazio LAZ

Lazio 5 trận gần nhất H T T H T 5 Trận 4-1-0 T-H-B 8 Ghi (TB 1.6) 3 Thủng lưới Monza 5 trận gần nhất H B T B H 5 Trận 1-1-3 T-H-B 8 Ghi (TB 1.6) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 6 5 1 0 +10 16 T H T T T 2 AS Roma 5 4 1 0 +11 13 H T T T T 3 Lazio 5 4 1 0 +5 13 T H T T T 4 Cagliari 5 4 0 1 +3 12 T T T B T … 14 Torino 5 1 1 3 -3 4 H B T B B 15 Monza 5 1 1 3 -4 4 T B H B B 16 Genoa 6 1 1 4 -6 4 T B H B B …

Tình hình lực lượng Lazio ✚ M. Cancellieri (Leg Injury) ✚ A. Furlanetto (Knee Injury) ✚ A. Gudmundsson (Shoulder Injury) ✚ A. Marusic (Muscle Injury) ✚ L. Pellegrini (Inactive) ✚ N. Rovella (Calf Injury) ✚ M. Cancellieri (Leg Injury) ✚ A. Furlanetto (Knee Injury) Monza ✚ P. Ciurria (Muscle Injury) ✚ O. Forson (Inactive) ✚ M. Pessina (Knee Injury) ✚ I. Toure (Contusion) ✚ J. Ziolkowski (Foot Injury) ✚ P. Ciurria (Muscle Injury) ✚ O. Forson (Inactive) ✚ M. Pessina (Knee Injury)