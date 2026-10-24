TRỰC TIẾP Trực tiếp Lazio vs Parma: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Lazio còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng hạng 2 với 19 điểm, thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trận gặp Parma diễn ra lúc 01:45 ngày 25/10/2026 tại Stadio Olimpico.

Lazio 0 - 0 Parma Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Lazio): Diogo Leite vào sân thay Oliver Provstgaard.

45' Thay người Phút 45' (Parma): Adrián Bernabé García vào sân thay Vincent Sierro.

40' Lazio ép sân Cầm bóng: Lazio 71% - 29% Parma, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 3 - 1.

38' Thẻ vàng Phút 38': Vincent Sierro (Parma) nhận thẻ vàng (Foul).

30' Thẻ vàng Phút 30': Oliver Provstgaard (Lazio) nhận thẻ vàng (Foul).

26' Lazio ép sân Cầm bóng: Lazio 69% - 31% Parma, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 2 - 1.

14' Lazio ép sân Cầm bóng: Lazio 74% - 26% Parma, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 2 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Lazio tiếp đón Parma.

Cập nhật lúc 02:49 25/10/2026

Đội hình chính thức Lazio Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Gattuso Parma Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV A. Gilardino 35 C. Mandas 15 Floriani Mussolini 37 J. Šutalo 25 Provstgaard 17 Nuno Tavares 16 D. Frattesi 21 R. Belahyane 24 K. Taylor 11 G. Isaksen 14 T. Noslin 10 M. Zaccagni 40 E. Corvi 37 M. Troilo 34 Diego Carlos 72 D. Drobnic 15 E. Del Prato 16 M. Keita 4 V. Sierro 14 E. Valeri 32 C. Ordoñez 19 E. Touré 9 D. Romero Dự bị Lazio 63 F. Serra 47 D. Renzetti 28 A. Przyborek 3 L. Pellegrini 23 Pedraza 40 E. Motta 2 Diogo Leite 29 M. Lazzari 71 V. Farcomeni Parma 29 F. Carboni 3 N'Diaye 8 B. Cremaschi 30 G. Daffara 25 T. De Martis 7 Ousmane Diallo 80 G. Fabbian 20 M. Frigan 22 S. Ghidotti Cập nhật đội hình lúc 01:17 25/10/2026

Lazio Thống kê Parma 71% Kiểm soát bóng 29% 7 Dứt điểm 6 1 Trúng đích 3 4 Phạt góc 2 2 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 1

Lazio còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi tiếp Parma trên sân nhà Stadio Olimpico lúc 01:45 ngày 25/10/2026. Đội chủ nhà đang đứng hạng 2 với 19 điểm, trong khi đối thủ chỉ có 4 điểm và đứng hạng 19. Với phong độ đang lên, Lazio có lý do để tin vào một kết quả tích cực.

Lazio: phong độ ấn tượng, bám sát nhóm đầu

Lazio bước vào trận đấu với tâm thế của một đội đang chơi rất tốt. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa nếm mùi thất bại. Hai trận gần nhất của họ đều kết thúc với chiến thắng.

Chuỗi kết quả này giúp Lazio duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 19 điểm. Đây là nền tảng quan trọng để đội bóng thủ đô tiếp tục theo sát nhóm dẫn đầu. Mỗi trận thắng lúc này đều giúp họ giữ áp lực lên các đối thủ cạnh tranh ngôi đầu.

Parma: chuỗi kết quả đáng lo

Ở chiều ngược lại, Parma đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, họ vừa thua liên tiếp 2 trận gần đây nhất.

Parma đứng hạng 19 với 4 điểm, kém Lazio 15 điểm. Khoảng cách này cho thấy sự chênh lệch lớn về vị thế của hai đội trước giờ bóng lăn. Đội khách cần một màn trình diễn kỷ luật và hiệu quả để có thể làm khó chủ nhà.

Thế đối đầu nghiêng về Lazio

Lịch sử gặp nhau cũng đứng về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Lazio thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn Parma thắng 1 trận. Lazio chưa hẳn áp đảo, song họ giữ được lợi thế nhỏ và hiếm khi để đối thủ chiếm ưu thế.

Việc Parma từng giành chiến thắng trước Lazio cho thấy đội khách không phải là đối thủ để xem nhẹ. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại của hai đội khác biệt rõ rệt về phong độ lẫn vị trí trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Lazio, thử thách lớn nhất là giữ vững sự tập trung và duy trì nhịp độ chiến thắng trên sân nhà. Khi đối thủ đang thiếu tự tin, việc ghi bàn sớm có thể giúp đội chủ nhà kiểm soát thế trận và khiến Parma khó tìm lại niềm tin.

Parma cần chấm dứt chuỗi kết quả kém bằng một lối chơi chắc chắn, hạn chế sai sót ở khu vực phòng ngự. Đội khách buộc phải tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi nếu muốn mang điểm về từ Stadio Olimpico.

Nhận định

Nhìn chung, mọi yếu tố đang nghiêng về Lazio: phong độ tốt hơn, thứ hạng cao hơn và lợi thế sân nhà. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng thủ đô giữ vững vị trí thứ 2 và nuôi hy vọng bám đuổi ngôi đầu. Parma muốn tạo bất ngờ sẽ phải thi đấu vượt trội so với những gì họ thể hiện trong các trận gần đây.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lazio · 2 thắng 2 hòa Parma · 1 thắng Lazio 1 - 1 Parma Hòa Parma 0 - 1 Lazio LAZ Lazio 2 - 2 Parma Hòa Parma 3 - 1 Lazio PAR Lazio 1 - 0 Parma LAZ

Lazio 5 trận gần nhất T T H T T 7 Trận 6-1-0 T-H-B 14 Ghi (TB 2.0) 4 Thủng lưới Parma 5 trận gần nhất B B T B H 7 Trận 1-1-5 T-H-B 4 Ghi (TB 0.6) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 7 6 1 0 +12 19 T T H T T 2 Lazio 7 6 1 0 +10 19 T T T H T 3 AS Roma 7 5 2 0 +13 17 T H H T T … 18 Fiorentina 7 1 1 5 -9 4 B B H T B 19 Parma 7 1 1 5 -9 4 B B T B H 20 Venezia 7 1 0 6 -10 3 T B B B B

Tình hình lực lượng Lazio ✚ A. Furlanetto (Knee Injury) ✚ A. Gudmundsson (Shoulder Injury) ✚ A. Marusic (Muscle Injury) ✚ N. Rovella (Calf Injury) ✚ A. Furlanetto (Knee Injury) ✚ A. Gudmundsson (Shoulder Injury) ✚ A. Marusic (Muscle Injury) ✚ N. Rovella (Calf Injury) Parma ✚ P. Almqvist (Calf Injury) ✚ N. Elphege (Illness) ✚ H. Nicolussi Caviglia (Thigh Injury) ✚ L. Valenti (Coach's decision) ✚ P. Almqvist (Calf Injury) ✚ N. Elphege (Illness) ✚ H. Nicolussi Caviglia (Thigh Injury) ✚ L. Valenti (Coach's decision)