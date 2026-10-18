TRỰC TIẾP Trực tiếp Le Havre vs Auxerre: Auxerre mở tỷ số Le Havre và Auxerre cùng ở nhóm cuối bảng, nơi từng điểm số đều quý giá cho mục tiêu trụ hạng. Hai đội gặp nhau lúc 22h15 ngày 18/10 trên sân Stade Océane.

Le Havre 0 - 1 Auxerre Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Le Havre 0 - 1 Auxerre.

43' Thẻ vàng Phút 43': Clément Akpa (Auxerre) nhận thẻ vàng (Foul).

40' BÀN THẮNG! Auxerre (0-1) Phút 40': Danny Namaso (Auxerre) lập công (kiến tạo: Kevin Danois). Tỷ số: 0 - 1.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Le Havre 49% - 51% Auxerre, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 2 - 2.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Le Havre 48% - 52% Auxerre, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 2 - 0.

12' Le Havre ép sân Cầm bóng: Le Havre 58% - 42% Auxerre, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Le Havre tiếp đón Auxerre.

Cập nhật lúc 23:01 18/10/2026

Đội hình chính thức Le Havre Sơ đồ 4-3-3 · HLV D. Digard Auxerre Sơ đồ 3-5-2 · HLV W. Still 93 G. Gallon 20 D. Ouziad 6 J. Mwanga 5 A. Touba 97 M. Ndiaye 14 R. Ndiaye 26 S. Ebonog 7 A. Richardson 30 S. Nakamura 9 J. Maja 25 M. Samatta 1 P. Nardi 15 C. Makosso 4 A. Tuanzebe 92 C. Akpa 27 L. Sy 21 R. Faivre 5 K. Danois 8 N. Ahamada 22 F. Oppegård 10 D. Namaso 9 C. Archer Dự bị Le Havre 24 G. Zohouri 27 Koffi Vinette 23 V. Sasso 78 D. Mosengo 17 K. Mizuta 38 R. Fofana 44 I. Bouneb 16 A. Bodart 33 Hakim Dongopandji Auxerre 77 Aristide Zossou 46 A. Piedfort 35 E. Legros 17 P. Ekwah 34 L. Dioubate 23 M. Diop 20 S. Diomandé 44 Mamoudou Cissokho 47 Youssef Khoudda Cập nhật đội hình lúc 21:47 18/10/2026

Le Havre Thống kê Auxerre 49% Kiểm soát bóng 51% 4 Dứt điểm 4 2 Trúng đích 2 2 Phạt góc 3 4 Phạm lỗi 10 0 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 2

Le Havre và Auxerre cùng nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng, nên trận đấu này mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với ba điểm thông thường. Với cả hai, mỗi điểm số lúc này đều có giá trị trực tiếp cho mục tiêu trụ hạng. Trận đấu diễn ra lúc 22h15 ngày 18/10/2026 tại Stade Océane.

Hai đội cùng cần điểm số để trụ hạng

Auxerre đang đứng thứ 16 với 6 điểm. Le Havre xếp thứ 18 với 2 điểm, kém đối thủ 4 điểm. Khoảng cách này khiến trận đấu trở thành cơ hội để chủ nhà rút ngắn chênh lệch ngay trên sân nhà.

Ngược lại, Auxerre có thể nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp nếu giành chiến thắng. Với một đội đang ở nhóm cuối, việc kéo giãn điểm số với đối thủ cùng cảnh ngộ luôn là bước đi quan trọng.

Phong độ: Auxerre nhỉnh hơn, nhưng cả hai cùng thua trận gần nhất

Trong 5 trận gần nhất, Le Havre thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đội bóng này vừa nối lại chuỗi thất bại sau khi thua ở trận đấu mới nhất. Chuỗi kết quả đan xen thắng thua cho thấy Le Havre chưa tìm được sự ổn định cần thiết.

Auxerre có thành tích tốt hơn khi thắng 3 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, ba chiến thắng liên tiếp của họ nằm ở giữa chuỗi, trước khi đội để thua ở trận vừa qua. Vì vậy, Auxerre sẽ muốn nhanh chóng quay lại mạch kết quả tích cực.

Điểm chung đáng lưu ý là cả hai đội đều thua trận gần nhất. Cả hai sẽ bước vào cuộc đối đầu với nhu cầu lấy lại tinh thần và cải thiện kết quả.

Thế đối đầu nghiêng về Le Havre

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Le Havre thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Auxerre thắng 1 trận. Xu hướng này cho thấy chủ nhà từng là bên chiếm ưu thế trong các lần chạm trán gần đây.

Tuy nhiên, thế đối đầu chỉ mang tính tham khảo. Vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng và phong độ của mỗi đội mới là yếu tố tác động trực tiếp đến diễn biến trận đấu này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với áp lực trụ hạng đè nặng, trận đấu nhiều khả năng sẽ được cả hai tiếp cận thận trọng. Đội nào mắc sai lầm sớm có thể phải trả giá đắt, bởi một trận thua sẽ khiến khoảng cách với nhóm an toàn bị nới rộng.

Le Havre có lợi thế sân nhà và thế đối đầu tích cực, nhưng đang ở vị trí thấp hơn và thiếu sự ổn định về phong độ. Auxerre đang sở hữu phong độ tốt hơn trong 5 trận gần nhất, song cần chấm dứt dấu hiệu chững lại sau trận thua gần nhất.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu cân bằng hơn so với khoảng cách trên bảng xếp hạng. Auxerre nhỉnh hơn về thứ hạng và phong độ gần đây, trong khi Le Havre có lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu tốt. Một trận đấu chặt chẽ, thiên về tranh chấp và đề cao sự tập trung là kịch bản dễ xảy ra khi cả hai đội đều cần điểm.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Le Havre · 3 thắng 1 hòa Auxerre · 1 thắng Le Havre 1 - 1 Auxerre Hòa Auxerre 0 - 1 Le Havre LH Auxerre 1 - 2 Le Havre LH Le Havre 3 - 1 Auxerre LH Le Havre 1 - 2 Auxerre AUX

Le Havre 5 trận gần nhất B T B H B 6 Trận 0-2-4 T-H-B 4 Ghi (TB 0.7) 8 Thủng lưới Auxerre 5 trận gần nhất B T T T B 6 Trận 2-0-4 T-H-B 8 Ghi (TB 1.3) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 7 4 2 1 +5 14 T T T T B 2 Lille 7 4 2 1 +5 14 H T B T T 3 Monaco 6 4 2 0 +5 14 H T H T T … 15 Le Mans 7 1 3 3 -5 6 B B T H H 16 Auxerre 6 2 0 4 -8 6 B T T B B 17 Estac Troyes 7 1 1 5 -11 4 B B B B B 18 Le Havre 6 0 2 4 -4 2 B B H B H

Tình hình lực lượng Le Havre ✚ E. Jelert (Thigh Injury) ✚ F. Mambimbi (Achilles Tendon Injury) ✚ L. Mpasi-Nzau (Achilles Tendon Injury) ✚ T. Pembele (Muscle Injury) ✚ A. Seko (Red Card) ✚ A. Toure (Knee Injury) ✚ S. Zagadou (Knee Injury) ✚ R. Fofana (Inactive) Auxerre ✚ A. Diousse (Knee Injury) ✚ S. Fofana (Groin Injury) ✚ R. Labeau Lascary (Injury) ✚ B. Okoh (Knee Injury) ✚ C. Akpa (Injury) ✚ R. Mandengue (Muscle Injury) ✚ M. Senaya (Hamstring Injury) ✚ T. Siwe (Muscle Injury)