TRỰC TIẾP Trực tiếp Lecce vs Genoa: Lecce gỡ hòa 2-2 Lecce đang thiếu hụt lực lượng và chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Genoa đến Stadio Via del Mare lúc 00h00 ngày 02/11/2026 với 3 chiến thắng trong 5 trận.

Lecce 2 - 2 Genoa Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Lecce 2 - 2 Genoa.

45+2' BÀN THẮNG! Lecce (2-2) Phút 45+2': Nikola Stulic (Lecce) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

40' BÀN THẮNG! Lecce (1-2) Phút 40': Youssef Maleh (Lecce) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

36' Genoa ép sân Cầm bóng: Lecce 41% - 59% Genoa, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 0 - 2.

28' BÀN THẮNG! Genoa (0-2) Phút 28': Junior Messias (Genoa) lập công (kiến tạo: Stephan El Shaarawy). Tỷ số: 0 - 2.

24' Genoa ép sân Cầm bóng: Lecce 42% - 58% Genoa, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 0 - 2.

12' Genoa ép sân Cầm bóng: Lecce 25% - 75% Genoa, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

11' BÀN THẮNG! Genoa (0-1) Phút 11': Milutin Osmajić (Genoa) lập công (kiến tạo: Junior Messias). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Lecce tiếp đón Genoa.

Cập nhật lúc 00:49 02/11/2026

Đội hình chính thức Lecce Sơ đồ 4-3-3 · HLV E. Di Francesco Genoa Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. De Rossi 30 W. Falcone 17 Danilo Veiga 5 J. Siebert 44 Tiago Gabriel 25 A. Gallo 28 Olaf Gorter 79 O. Ngom 14 Y. Maleh 11 K. N’Dri 9 N. Štulić 99 Joël Monteiro 1 J. Bijlow 27 Marcandalli 5 L. Østigård 22 J. Vásquez 77 M. Ellertsson 32 M. Frendrup 71 S. Wiafe 25 H. Traorè 10 Junior Messias 92 El Shaarawy 18 M. Osmajić Dự bị Lecce 2 A. Dembélé 7 Ahmed Fatah 3 C. Ndaba 1 M. Bleve 32 A. Borbei 22 Paco Esteban 8 S. Fofana 16 O. Gandelman 18 G. Jean Genoa 4 Alexsandro Amorim 8 T. Baldanzi 9 Vítinha 29 L. Colombo 16 C. Drameh 3 K. Ehizibue 14 Lukas Klišys 34 S. Otoa 11 E. Meichtry Cập nhật đội hình lúc 23:32 01/11/2026

Lecce Thống kê Genoa 41% Kiểm soát bóng 59% 7 Dứt điểm 6 2 Trúng đích 2 3 Phạt góc 0 6 Phạm lỗi 2 1 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 2

Lecce đang thiếu hụt lực lượng và phải tìm lời giải cho bài toán đó khi tiếp Genoa trên sân Stadio Via del Mare vào 00h00 ngày 02/11/2026. Chủ nhà chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, trong khi đối thủ có phong độ nhỉnh hơn rõ rệt. Hai đội đang đứng sát nhau trên bảng xếp hạng nên mỗi điểm số đều có giá trị.

Lecce thiếu ổn định, chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất

Chuỗi 5 trận gần đây của Lecce là thua 4 trận và thắng 1 trận. Đáng chú ý, hai trận gần nhất đều kết thúc với thất bại, nên tinh thần của đội chủ nhà chịu sức ép không nhỏ trước giờ ra sân.

Chuỗi kết quả này đặt ra yêu cầu lớn cho ban huấn luyện Lecce. Họ cần tìm ra giải pháp để đội bóng vận hành ổn định hơn, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà.

Genoa mang theo phong độ tốt hơn

Ngược lại, Genoa thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đội khách đã thắng liên tiếp 2 trận mới nhất, dù trước đó có xen kẽ một trận thua.

Với những kết quả này, Genoa bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái hơn. Nếu duy trì được nhịp độ vừa qua, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho một Lecce đang thiếu ổn định.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Lecce thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trước Genoa. Như vậy, lợi thế nghiêng nhẹ về phía đội khách, nhưng khoảng cách không lớn.

Hai trận hòa cho thấy các cuộc đối đầu giữa hai đội thường rất giằng co. Điều này khiến việc dự báo diễn biến trận đấu trở nên khó hơn dù phong độ hiện tại đang nghiêng về Genoa.

Cuộc đua điểm số ở nhóm giữa bảng

Trên bảng xếp hạng, Genoa đứng thứ 13 với 10 điểm, còn Lecce xếp ngay sau ở hạng 14 với 9 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm.

Do đó, kết quả của trận đấu này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai. Chủ nhà thắng sẽ vượt lên trên đối thủ, còn Genoa thắng sẽ nới rộng khoảng cách.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Lecce, vấn đề nằm ở việc xoay xở lực lượng để chấm dứt chuỗi thua 2 trận liên tiếp. Lợi thế sân nhà là yếu tố họ cần tận dụng tối đa để lấy lại sự tự tin.

Với Genoa, thử thách là duy trì mạch thắng 2 trận gần nhất trong chuyến làm khách. Nếu giữ được sự chắc chắn như thời gian qua, đội khách có cơ sở để tìm kiếm kết quả tích cực.

Nhận định

Xét phong độ gần đây, Genoa đang có lợi thế về mặt tâm lý và sự ổn định. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng cùng khoảng cách chỉ 1 điểm trên bảng xếp hạng cho thấy Lecce vẫn có thể tạo bất ngờ trên sân nhà. Trận đấu nhiều khả năng sẽ giằng co, và khả năng ứng phó với bài toán lực lượng sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lecce · 1 thắng 2 hòa Genoa · 2 thắng Lecce 1 - 0 Genoa LEC Genoa 0 - 0 Lecce Hòa Genoa 2 - 1 Lecce GEN Lecce 0 - 0 Genoa Hòa Genoa 2 - 1 Lecce GEN

Lecce 5 trận gần nhất B B T B B 9 Trận 3-0-6 T-H-B 10 Ghi (TB 1.1) 19 Thủng lưới Genoa 5 trận gần nhất T T B T B 9 Trận 3-1-5 T-H-B 8 Ghi (TB 0.9) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 9 8 1 0 +15 25 T T T T T 2 Inter 10 8 1 1 +13 25 B T T T T 3 AS Roma 10 7 3 0 +18 24 T T H T H … 12 Atalanta 9 3 2 4 -1 11 H H B T B 13 Genoa 9 3 1 5 -5 10 T T B T B 14 Lecce 9 3 0 6 -9 9 B B T B B 15 Sassuolo 9 2 2 5 -8 8 B B B H B …

Tình hình lực lượng Lecce ✚ M. Berisha (Thigh Injury) ✚ L. Coulibaly (Thigh Injury) ✚ K. Gaspar (Red Card) ✚ W. Geubbels (Muscle Injury) ✚ I. Ilic (Thigh Injury) ✚ S. Pierotti (Ankle Injury) ✚ M. Berisha (Thigh Injury) ✚ L. Coulibaly (Thigh Injury) Genoa ✚ E. Havel (Ankle Injury) ✚ L. Venturino (Knee Injury) ✚ M. E. Ellertsson (Ankle Injury) ✚ E. Havel (Ankle Injury) ✚ L. Venturino (Knee Injury) ✚ M. E. Ellertsson (Ankle Injury)