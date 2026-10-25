Trực tiếp Lecce vs Juventus: Hết hiệp 1, Juventus dẫn 2-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Lecce vs Juventus: Hết hiệp 1, Juventus dẫn 2-0

Văn Thể25/10/2026 19:15

Juventus tổn thất nhân sự trước chuyến làm khách trên sân Lecce lúc 00h00 ngày 26/10/2026, trong bối cảnh hai đội chỉ cách nhau 2 điểm trên bảng xếp hạng.

Lecce0 - 2JuventusNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 41'BÀN THẮNG! Juventus (0-2)

    Phút 41': Douglas Luiz Soares (Juventus) lập công (kiến tạo: Federico Gatti). Tỷ số: 0 - 2.

  • 36'Juventus ép sân

    Cầm bóng: Lecce 37% - 63% Juventus, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 1); việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 6.

  • 29'BÀN THẮNG! Juventus (0-1)

    Phút 29': Weston McKennie (Juventus) lập công (kiến tạo: Douglas Luiz Soares). Tỷ số: 0 - 1.

  • 24'Juventus ép sân

    Cầm bóng: Lecce 32% - 68% Juventus, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 2, phạm lỗi 1 - 3.

  • 12'Juventus ép sân

    Cầm bóng: Lecce 38% - 62% Juventus; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Lecce tiếp đón Juventus.

Cập nhật lúc 00:53 26/10/2026

Đội hình chính thức
Lecce
Sơ đồ 4-3-3 · HLV E. Di Francesco
Juventus
Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV L. Spalletti
30
W. Falcone
17
Danilo Veiga
4
Kialonda Gaspar
44
Tiago Gabriel
25
A. Gallo
77
M. Kaba
79
O. Ngom
14
Y. Maleh
11
K. N’Dri
69
W. Geubbels
7
Ahmed Fatah
25
G. Vicario
3
Bremer
26
J. Lucumí
15
P. Kalulu
4
F. Gatti
12
Douglas Luiz
8
Koopmeiners
20
A. Cambiaso
22
W. McKennie
27
N. Woltemade
9
R. Kolo Muani
Dự bị
Lecce
1 M. Bleve9 N. Štulić31 E. Scott32 A. Borbei2 A. Dembélé22 Paco Esteban8 S. Fofana16 O. Gandelman28 Olaf Gorter
Juventus
29 P. Sarr24 D. Rugani23 C. Pinsoglio33 Neto32 J. Cabal13 J. Boga17 Kerim-Sam Alajbegović11 E. Zhegrova6 L. Kelly
Cập nhật đội hình lúc 23:32 25/10/2026
LecceThống kêJuventus
37%
Kiểm soát bóng
63%
3
Dứt điểm
1
0
Trúng đích
1
3
Phạm lỗi
6
0
Việt vị
2

Juventus bước vào chuyến làm khách trước Lecce với những tổn thất về nhân sự, một bài toán không dễ giải khi phong độ của họ chưa thực sự ổn định. Trận đấu diễn ra lúc 00h00 ngày 26/10/2026 trên sân Stadio Via del Mare.

Juventus đối mặt bài toán nhân sự

Việc thiếu người khiến ban huấn luyện Juventus phải tính toán kỹ hơn cho chuyến đi này. Trong những trận cần sự ổn định ở cả hàng thủ lẫn hàng công, mỗi vị trí khuyết thiếu đều có thể làm thay đổi cách đội bóng vận hành.

Điều này càng đáng lo khi phong độ gần đây của đội khách có nhiều dao động. Trong 5 trận gần nhất, Juventus thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một trận thua.

Lecce thất thường nhưng vừa tìm lại niềm vui

Về phía chủ nhà, Lecce có chuỗi kết quả thiếu đều đặn: thắng 2 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Tuy nhiên, đội bóng này vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất, tạo thêm tinh thần trước cuộc tiếp đón Juventus.

Lợi thế sân nhà cùng niềm tin sau chiến thắng gần nhất là những yếu tố Lecce có thể tận dụng. Bài toán của họ là duy trì sự ổn định, điều đội bóng chưa làm được trong chuỗi trận vừa qua.

Thế đối đầu nghiêng về Juventus

Dù đang gặp khó về nhân sự, Juventus vẫn có lợi thế tâm lý nhất định từ lịch sử gặp nhau. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Juventus thắng 3 trận, hai đội hòa 2 trận, còn Lecce chưa thắng trận nào.

Con số này cho thấy Lecce chưa tìm ra cách vượt qua đối thủ trong các lần chạm trán gần đây. Ngược lại, hai trận hòa cũng chứng tỏ Juventus không phải lúc nào cũng dễ dàng giành điểm tối đa.

Khoảng cách mỏng trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Juventus đang đứng thứ 10 với 11 điểm, còn Lecce xếp thứ 12 với 9 điểm. Khoảng cách chỉ 2 điểm khiến trận đấu mang ý nghĩa trực tiếp với cả hai đội trong việc cải thiện vị trí.

Chiến thắng sẽ giúp đội khách nới rộng khoảng cách, trong khi Lecce có thể thu hẹp khoảng cách, thậm chí vượt lên nếu giành điểm tối đa.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Juventus, thử thách lớn nhất là giữ được sự chặt chẽ và cân bằng dù thiếu hụt lực lượng. Một đội bóng chưa thắng ở hai trận gần nhất sẽ cần sự kiên nhẫn để không để trận đấu rơi vào thế khó ngay từ đầu.

Với Lecce, cơ hội nằm ở việc khai thác sự thiếu ổn định của đối thủ trên sân nhà và biến nó thành điểm số. Nhìn chung, Juventus vẫn nhỉnh hơn về thành tích đối đầu và vị trí trên bảng xếp hạng, nhưng vấn đề nhân sự khiến cuộc chạm trán này khó đoán hơn.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Lecce · 0 thắng2 hòaJuventus · 3 thắng
10/05/2026
Lecce
0 - 1
Juventus
JUV
04/01/2026
Juventus
1 - 1
Lecce
Hòa
13/04/2025
Juventus
2 - 1
Lecce
JUV
02/12/2024
Lecce
1 - 1
Juventus
Hòa
22/01/2024
Lecce
0 - 3
Juventus
JUV
Lecce
5 trận gần nhất
TBBTB
7
Trận
3-0-4
T-H-B
9
Ghi (TB 1.3)
12
Thủng lưới
Juventus
5 trận gần nhất
HBTHB
7
Trận
3-2-2
T-H-B
9
Ghi (TB 1.3)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Lazio8710+1122TTTTH
2Inter7610+1219TTHTT
3AS Roma8530+1318HTHHT
9Napoli8323+311HBTHT
10Juventus7322+111BHTBH
11Atalanta7304-19BTBBB
12Lecce7304-39TBBTB
13Bologna8224-28TBTHB
Tình hình lực lượng
Lecce
M. Berisha (Thigh Injury)
L. Coulibaly (Thigh Injury)
I. Ilic (Thigh Injury)
S. Pierotti (Ankle Injury)
M. Berisha (Thigh Injury)
L. Coulibaly (Thigh Injury)
I. Ilic (Thigh Injury)
S. Pierotti (Ankle Injury)
Juventus
Z. Celik (Muscle Injury)
F. Conceicao (Shoulder Injury)
J. Ekhator (Muscle Injury)
N. Gonzalez (Calf Injury)
K. Grabara (Knee Injury)
M. Locatelli (Knee Injury)
A. Milik (Inactive)
K. Thuram (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Lecce vs Juventus: Hết hiệp 1, Juventus dẫn 2-0
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