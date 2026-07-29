Trực tiếp Lech Poznan vs Aarhus: Aarhus nới rộng cách biệt 1-4

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Lech Poznan vs Aarhus: Aarhus nới rộng cách biệt 1-4

Văn Thể29/07/2026 23:36

Lech Poznan có lợi thế tinh thần sau chiến thắng gần nhất, trong khi Aarhus cần phản ứng mạnh để đảo chiều xu hướng trước đối thủ từng đánh bại họ

Lech Poznan1 - 4AarhusHiệp phụ — phút 112'
  • 112'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Lech Poznan 1 - 4 Aarhus.

  • 108'Thẻ vàng

    Phút 108': M. Camara (Aarhus) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 105+1'Thẻ vàng

    Phút 105+1': Y. Agnero (Lech Poznan) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 101'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Lech Poznan 48% - 52% Aarhus, dứt điểm 14 - 13 (trúng đích 8 - 5), phạt góc 9 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 12, cứu thua 2 - 7.

  • 100'BÀN THẮNG! Aarhus (1-4)

    Phút 100': T. Kristjansson (Aarhus) lập công (kiến tạo: T. Bech). Tỷ số: 1 - 4.

  • 98'Thay người

    Phút 98' (Lech Poznan): G. Thordarson vào sân thay R. Murawski.

  • 97'Thay người

    Phút 97' (Aarhus): J. Serra vào sân thay M. Anderson.

  • 97'Thay người

    Phút 97' (Aarhus): T. Kristjansson vào sân thay F. Emmery.

  • 95'BÀN THẮNG! Lech Poznan (1-3)

    Phút 95': F. Jagiello (Lech Poznan) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

  • 91'Thẻ vàng

    Phút 91': F. Emmery (Aarhus) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 91'Hiệp phụ

    Trận đấu bước vào hiệp phụ.

  • 90+3'Thay người

    Phút 90+3' (Aarhus): M. Camara vào sân thay E. Kahl.

  • 88'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Lech Poznan 46% - 54% Aarhus, dứt điểm 10 - 12 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 9 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 1 - 5.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Lech Poznan): Y. Agnero vào sân thay M. Ishak.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Lech Poznan): D. Hakans vào sân thay P. Walemark.

  • 86'Thẻ vàng

    Phút 86': M. Anderson (Aarhus) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Lech Poznan): J. Pereira vào sân thay R. Gumny.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Lech Poznan): F. Jagiello vào sân thay P. Rodriguez.

  • 76'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Lech Poznan 45% - 55% Aarhus, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 9 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 1 - 5.

  • 75'BÀN THẮNG! Aarhus (0-3)

    Phút 75': F. Tingager (Aarhus) lập công (kiến tạo: E. Kahl). Tỷ số: 0 - 3.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Aarhus): R. Carstensen vào sân thay J. Jonsson.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Aarhus): S. Tchamche vào sân thay J. Bogere.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Lech Poznan): A. Sayyadmanesh vào sân thay L. Palma.

  • 64'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Lech Poznan 46% - 54% Aarhus, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 9 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 1 - 5.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Aarhus): C. Storch vào sân thay J. Jensen-Abbew.

  • 55'BÀN THẮNG! Aarhus (0-2)

    Phút 55': K. Arnstad (Aarhus) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

  • 52'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Lech Poznan 43% - 57% Aarhus, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 6 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 45'Thẻ vàng

    Phút 45': J. Bogere (Aarhus) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 40'Thẻ vàng

    Phút 40': A. Kozubal (Lech Poznan) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 39'Aarhus ép sân

    Cầm bóng: Lech Poznan 40% - 60% Aarhus, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 2.

  • 32'BÀN THẮNG! Aarhus (0-1)

    Phút 32': T. Bech (Aarhus) lập công (kiến tạo: K. Arnstad). Tỷ số: 0 - 1.

  • 26'Aarhus ép sân

    Cầm bóng: Lech Poznan 34% - 66% Aarhus, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 2.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Lech Poznan 46% - 54% Aarhus, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Lech Poznan tiếp đón Aarhus.

Cập nhật lúc 02:26 30/07/2026

Đội hình chính thức
Lech Poznan
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Niels Frederiksen
Aarhus
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Jakob Poulsen
1
Mateusz Lis
20
Robert Gumny
27
Wojciech Mońka
59
Terry Yegbe
15
Michal Gurgul
22
Radosław Murawski
43
Antoni Kozubal
10
Patrik Wålemark
21
Pablo Rodríguez
77
Luis Palma
9
Mikael Ishak
21
Mads Hedenstad
40
Jonas Jensen-Abbew
5
Frederik Tingager
19
Eric Kahl
39
Frederik Emmery
4
Magnus Knudsen
10
Kristian Arnstad
23
Mikael Anderson
28
James Bogere
31
Tobias Bech
16
Jens Jønsson
Dự bị
Lech Poznan
35 Mateusz Pruchniewski41 Bartosz Mrozek2 Joel Pereira4 João Moutinho72 Mateusz Skrzypczak90 Hubert Janyszka11 Daniel Håkans17 Allahyar Sayyadmanesh23 Gisli Thordarson
Aarhus
42 Marius van der Raad41 Otto Lyhne44 Mouhammade Camara43 Zander Grantzau45 Christian Storch46 Hamuza Sengooba8 Sebastian Jørgensen22 Oskar Haugstrup29 Rasmus Carstensen
Cập nhật đội hình lúc 23:43 29/07/2026
Lech PoznanThống kêAarhus
48%
Kiểm soát bóng
52%
14
Dứt điểm
13
8
Trúng đích
5
9
Phạt góc
3
9
Phạm lỗi
12
0
Việt vị
2
2
Thủ môn cứu thua
7

Thông tin trận đấu

Lech Poznan sẽ đối đầu Aarhus tại UEFA Champions League vào 00:00 ngày 30/07/2026 trên sân Stadion Poznan. Đây là cuộc chạm trán có sự khác biệt rõ về trạng thái ban đầu: Lech Poznan vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất, còn Aarhus bước vào trận đấu sau một thất bại.

Thế đối đầu gần nhất cũng đang nghiêng về Lech Poznan. Trong lần gặp nhau gần nhất được ghi nhận, Lech Poznan giành chiến thắng, còn Aarhus không có kết quả thuận lợi.

Lech Poznan có điểm tựa từ phong độ gần nhất

Lech Poznan chỉ có một kết quả gần nhất được cung cấp, nhưng đó là chiến thắng. Trong một trận đấu quan trọng, kết quả này có thể giúp đội chủ nhà bước vào cuộc so tài với sự tự tin tốt hơn, đặc biệt khi họ được thi đấu tại Stadion Poznan.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng Lech Poznan duy trì sự chủ động ngay từ đầu. Khi đang có kết quả tích cực gần nhất và từng thắng Aarhus trong lần đối đầu được ghi nhận, đội bóng Ba Lan có cơ sở để lựa chọn cách nhập cuộc kiểm soát, thay vì phải vội vàng đẩy trận đấu vào thế giằng co.

Aarhus cần nhanh chóng tìm lại sự cân bằng

Aarhus đang có kết quả thua ở trận gần nhất. Điều đó khiến đội khách cần đặc biệt chú trọng đến cách tổ chức trong giai đoạn đầu trận, nơi một sai sót có thể làm gia tăng áp lực tâm lý và khiến kế hoạch thi đấu bị phá vỡ.

Muốn tạo ra thế trận cân bằng, Aarhus cần hạn chế khoảng trống giữa các tuyến và duy trì sự tập trung khi Lech Poznan triển khai bóng. Dữ liệu hiện có không cho biết nguyên nhân thất bại gần nhất, cũng như không cung cấp chi tiết về cách vận hành hoặc nhân sự của Aarhus. Vì vậy, chưa có cơ sở để kết luận đội khách sẽ điều chỉnh bằng sơ đồ hay cách bố trí cụ thể nào.

Điểm then chốt ở khu vực giữa sân

Với những thông tin hiện có, cuộc đấu ở khu vực giữa sân có thể trở thành yếu tố định hình nhịp độ trận đấu. Lech Poznan có thể muốn tận dụng sự tự tin từ chiến thắng gần nhất để kiểm soát bóng và đưa Aarhus vào thế phải phòng ngự nhiều hơn. Ngược lại, Aarhus cần giữ cự ly đội hình đủ chặt để không bị cuốn theo cách chơi của đối thủ.

Tuy nhiên, không nên xem kết quả đối đầu gần nhất là bảo đảm cho một diễn biến tương tự. Aarhus vẫn có cơ hội thay đổi cục diện nếu tổ chức phòng ngự tốt, giảm các tình huống mất bóng nguy hiểm và tận dụng hiệu quả những thời điểm Lech Poznan dâng cao.

Nhận định trước trận

Lech Poznan đang sở hữu hai điểm tựa rõ ràng: chiến thắng ở trận gần nhất và kết quả tích cực trong lần đối đầu gần nhất với Aarhus. Trong khi đó, đội khách cần vượt qua ảnh hưởng từ thất bại vừa qua bằng một màn trình diễn kỷ luật hơn.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng kiểm soát thế trận và mức độ ổn định của từng đội trong những thời điểm chịu áp lực. Lech Poznan có nền tảng thuận lợi hơn trước giờ bóng lăn, nhưng Aarhus vẫn có thể tạo ra thế giằng co nếu duy trì được tổ chức và không để đối thủ tận dụng đà hưng phấn.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Lech Poznan · 1 thắng0 hòaAarhus · 0 thắng
22/07/2026
Aarhus
1 - 4
Lech Poznan
LP
Lech Poznan
5 trận gần nhất
HTTTT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
4
Ghi (TB 4.0)
1
Thủng lưới
Aarhus
5 trận gần nhất
HBTBT
1
Trận
0-0-1
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
4
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Lech Poznan vs Aarhus: Aarhus nới rộng cách biệt 1-4
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