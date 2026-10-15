Trực tiếp Lech Poznan vs Bayer Leverkusen: Bayer Leverkusen dẫn 1-0

TRỰC TIẾPTrực tiếp Lech Poznan vs Bayer Leverkusen: Bayer Leverkusen dẫn 1-0
Lech Poznan đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục dù đứng hạng 35 với 0 điểm. Họ tiếp Bayer Leverkusen, đội đứng hạng 8, lúc 23h45 ngày 15/10/2026.
- 30'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Lech Poznan 0 - 1 Bayer Leverkusen.
- 25'VAR
Phút 25': Phạt đền được công nhận — Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).
- 24'Bayer Leverkusen ép sân
Cầm bóng: Lech Poznan 37% - 63% Bayer Leverkusen, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 1 - 0.
- 18'Thay người
Phút 18' (Bayer Leverkusen): Patrik Schick vào sân thay Martin Terrier.
- 15'Thay người
Phút 15' (Lech Poznan): Terry Yegbe vào sân thay Wojciech Monka.
- 12'Bayer Leverkusen ép sân
Cầm bóng: Lech Poznan 21% - 79% Bayer Leverkusen, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Lech Poznan tiếp đón Bayer Leverkusen.
Cập nhật lúc 00:15 16/10/2026
Lech Poznan đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, nhưng bảng xếp hạng cho thấy họ còn một quãng đường dài phía trước: hạng 35 và chưa có điểm nào. Trận gặp Bayer Leverkusen, đội đang đứng hạng 8 với 3 điểm, vì thế là phép thử lớn cho tham vọng ấy. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân Stadion Miejski.
Lech Poznan cần một kết quả tích cực để bám sát nhóm trên
Trên bảng xếp hạng, Lech Poznan đang ở vị trí thứ 35 và chưa có điểm. Khoảng cách với Bayer Leverkusen là 27 bậc và 3 điểm. Muốn bám sát nhóm đầu, đội chủ nhà cần sớm có điểm số đầu tiên trên sân nhà.
Phong độ gần đây của Lech Poznan khá giằng co. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Hai thất bại nằm ở những trận cũ nhất trong chuỗi, còn các kết quả mới hơn gồm thắng, hòa rồi lại thắng. Đó là tín hiệu cho thấy đội bóng đã có nhịp độ tốt hơn so với giai đoạn trước.
Bayer Leverkusen mang theo phong độ ấn tượng
Bayer Leverkusen bước vào trận với phong độ vượt trội. Họ thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, chưa nếm mùi thất bại nào. Chuỗi ba trận thắng liên tiếp gần đây cho thấy đội khách đang chơi ổn định và tự tin.
Với 3 điểm và vị trí thứ 8, Bayer Leverkusen đang nằm trong nhóm trên của bảng xếp hạng. Một kết quả tốt ở Ba Lan sẽ giúp họ củng cố vị trí này.
Điểm then chốt về mặt chiến thuật
Sự chênh lệch về phong độ và thứ hạng khiến cục diện trận đấu khá rõ nét. Bayer Leverkusen nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ, tận dụng sự ổn định của chuỗi trận không thua. Lech Poznan cần giữ kỷ luật phòng ngự và tìm cơ hội từ những pha chuyển trạng thái nhanh.
Yếu tố sân nhà là lợi thế đáng kể của đội chủ nhà. Nếu họ duy trì được tinh thần của hai trận thắng trong chuỗi 5 trận gần nhất, trận đấu có thể diễn ra giằng co hơn so với những gì bảng xếp hạng thể hiện.
Nhận định
Bayer Leverkusen được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ vượt trội và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Lech Poznan có động lực lớn để tạo bất ngờ ngay trên sân nhà, nơi họ cần điểm số để kéo gần khoảng cách với nhóm đầu. Đây là trận đấu đáng chú ý của vòng đấu này.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)