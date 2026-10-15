Trực tiếp Lech Poznan vs Bayer Leverkusen: Bayer Leverkusen dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Lech Poznan vs Bayer Leverkusen: Bayer Leverkusen dẫn 1-0

Văn Thể15/10/2026 18:48

Lech Poznan đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục dù đứng hạng 35 với 0 điểm. Họ tiếp Bayer Leverkusen, đội đứng hạng 8, lúc 23h45 ngày 15/10/2026.

Lech Poznan0 - 1Bayer LeverkusenHiệp 1 — phút 30'
  • 30'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Lech Poznan 0 - 1 Bayer Leverkusen.

  • 25'VAR

    Phút 25': Phạt đền được công nhận — Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).

  • 24'Bayer Leverkusen ép sân

    Cầm bóng: Lech Poznan 37% - 63% Bayer Leverkusen, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 18'Thay người

    Phút 18' (Bayer Leverkusen): Patrik Schick vào sân thay Martin Terrier.

  • 15'Thay người

    Phút 15' (Lech Poznan): Terry Yegbe vào sân thay Wojciech Monka.

  • 12'Bayer Leverkusen ép sân

    Cầm bóng: Lech Poznan 21% - 79% Bayer Leverkusen, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Lech Poznan tiếp đón Bayer Leverkusen.

Cập nhật lúc 00:15 16/10/2026

Đội hình chính thức
Lech Poznan
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV N. Frederiksen
Bayer Leverkusen
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Carles Martínez
1
M. Lis
2
Joel Pereira
27
W. Mońka
72
M. Skrzypczak
15
M. Gurgul
5
G. Berggren
43
A. Kozubal
10
P. Wålemark
77
L. Palma
14
L. Bengtsson
9
M. Ishak
1
M. Flekken
17
Lucas Vázquez
5
L. Badé
12
E. Tapsoba
3
Miguel Gutiérrez
10
M. Tillman
24
Aleix García
6
E. Fernández
23
N. Tella
11
M. Terrier
30
I. Maza
Dự bị
Lech Poznan
59 T. Yegbe56 W. Szymczak21 Pablo Rodríguez33 Pruchniewski24 F. Jagiełło11 D. Håkans53 K. Delikat7 Y. Agnero55 Piotr Bartczak
Bayer Leverkusen
14 P. Schick4 J. Quansah9 Afonso Moreira2 F. Medina36 N. Lomb19 M. Diaby28 J. Blaswich8 R. Andrich
Cập nhật đội hình lúc 23:17 15/10/2026
Lech PoznanThống kêBayer Leverkusen
37%
Kiểm soát bóng
63%
2
Dứt điểm
4
0
Trúng đích
0
1
Phạt góc
2
1
Phạm lỗi
4
0
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
0

Lech Poznan đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, nhưng bảng xếp hạng cho thấy họ còn một quãng đường dài phía trước: hạng 35 và chưa có điểm nào. Trận gặp Bayer Leverkusen, đội đang đứng hạng 8 với 3 điểm, vì thế là phép thử lớn cho tham vọng ấy. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân Stadion Miejski.

Lech Poznan cần một kết quả tích cực để bám sát nhóm trên

Trên bảng xếp hạng, Lech Poznan đang ở vị trí thứ 35 và chưa có điểm. Khoảng cách với Bayer Leverkusen là 27 bậc và 3 điểm. Muốn bám sát nhóm đầu, đội chủ nhà cần sớm có điểm số đầu tiên trên sân nhà.

Phong độ gần đây của Lech Poznan khá giằng co. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Hai thất bại nằm ở những trận cũ nhất trong chuỗi, còn các kết quả mới hơn gồm thắng, hòa rồi lại thắng. Đó là tín hiệu cho thấy đội bóng đã có nhịp độ tốt hơn so với giai đoạn trước.

Bayer Leverkusen mang theo phong độ ấn tượng

Bayer Leverkusen bước vào trận với phong độ vượt trội. Họ thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, chưa nếm mùi thất bại nào. Chuỗi ba trận thắng liên tiếp gần đây cho thấy đội khách đang chơi ổn định và tự tin.

Với 3 điểm và vị trí thứ 8, Bayer Leverkusen đang nằm trong nhóm trên của bảng xếp hạng. Một kết quả tốt ở Ba Lan sẽ giúp họ củng cố vị trí này.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Sự chênh lệch về phong độ và thứ hạng khiến cục diện trận đấu khá rõ nét. Bayer Leverkusen nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ, tận dụng sự ổn định của chuỗi trận không thua. Lech Poznan cần giữ kỷ luật phòng ngự và tìm cơ hội từ những pha chuyển trạng thái nhanh.

Yếu tố sân nhà là lợi thế đáng kể của đội chủ nhà. Nếu họ duy trì được tinh thần của hai trận thắng trong chuỗi 5 trận gần nhất, trận đấu có thể diễn ra giằng co hơn so với những gì bảng xếp hạng thể hiện.

Nhận định

Bayer Leverkusen được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ vượt trội và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Lech Poznan có động lực lớn để tạo bất ngờ ngay trên sân nhà, nơi họ cần điểm số để kéo gần khoảng cách với nhóm đầu. Đây là trận đấu đáng chú ý của vòng đấu này.

Lech Poznan
5 trận gần nhất
THTBB
5
Trận
3-1-1
T-H-B
15
Ghi (TB 3.0)
6
Thủng lưới
Bayer Leverkusen
5 trận gần nhất
TTTHT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
2
Ghi (TB 2.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus1100+53T
2Crystal Palace1100+43T
3Sparta Praha1100+33T
7Benfica1100+23T
8Bayer Leverkusen1100+23T
9OFI1100+23T
24Lillestrom1001-10B
25Celta Vigo1001-10B
34Plzen1001-30B
35Lech Poznan1001-40B
36NEC Nijmegen1001-50B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Lech Poznan
A. Douglas (Ankle Injury)
A. Gholizadeh (Knee Injury)
J. Moutinho (Inactive)
R. Murawski (Red Card)
A. Sayyadmanesh (Groin Injury)
R. Gumny (Inactive)
A. Douglas (Ankle Injury)
A. Gholizadeh (Knee Injury)
Bayer Leverkusen
E. Ben Seghir (Muscle Injury)
V. Boniface (Off the roster)
M. Culbreath (Foot Injury)
G. Doue (Calf Injury)
K. Eichhorn (Illness)
J. Hofmann (Off the roster)
C. Kofane (Muscle Injury)
T. Oermann (Off the roster)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Lech Poznan vs Bayer Leverkusen: Bayer Leverkusen dẫn 1-0
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