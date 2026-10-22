TRỰC TIẾP Trực tiếp Lech Poznan vs Sunderland: Sunderland mở tỷ số Sunderland đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 9 và 6 điểm, còn Lech Poznan chưa có điểm nào. Hai đội gặp nhau lúc 23h45 ngày 22/10/2026 tại Stadion Miejski.

Lech Poznan 0 - 1 Sunderland Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Lech Poznan 0 - 1 Sunderland.

41' Thẻ vàng Phút 41': Kevin Danso (Sunderland) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Sunderland ép sân Cầm bóng: Lech Poznan 47% - 53% Sunderland, dứt điểm 6 - 13 (trúng đích 2 - 8), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 7 - 2.

24' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lech Poznan 55% - 45% Sunderland, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 5 - 2.

12' Lech Poznan ép sân Cầm bóng: Lech Poznan 61% - 39% Sunderland, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 2 - 3); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 2 - 2.

2' BÀN THẮNG! Sunderland (0-1) Phút 2': Timur Tutierov (Sunderland) lập công (kiến tạo: Nilson Angulo). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Lech Poznan tiếp đón Sunderland.

Cập nhật lúc 00:31 23/10/2026

Đội hình chính thức Lech Poznan Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV N. Frederiksen Sunderland Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Le Bris 1 M. Lis 2 Joel Pereira 72 M. Skrzypczak 59 T. Yegbe 15 M. Gurgul 43 A. Kozubal 22 R. Murawski 10 P. Wålemark 21 Pablo Rodríguez 11 D. Håkans 9 M. Ishak 22 R. Roefs 20 N. Mukiele 4 K. Danso 13 O'Nien 6 D. Methalie 34 G. Xhaka 29 Jules Ahoka 39 M. Fofana 19 H. Diarra 10 N. Angulo 57 Timur Tuterov Dự bị Lech Poznan 7 Y. Agnero 55 Piotr Bartczak 14 L. Bengtsson 5 G. Berggren 24 F. Jagiełło 90 H. Janyszka 31 Wiktor Obremski 77 L. Palma 33 Pruchniewski Sunderland 32 T. Hume 40 J. Whittaker 47 T. Ogunsuyi 27 N. Sadiki 11 C. Rigg 77 T. Proctor 21 S. Moore 17 Reinildo 28 E. Le Fée Cập nhật đội hình lúc 23:22 22/10/2026

Lech Poznan Thống kê Sunderland 47% Kiểm soát bóng 53% 6 Dứt điểm 13 2 Trúng đích 8 1 Phạt góc 3 1 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 0 7 Thủ môn cứu thua 2

Sunderland đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng với 6 điểm. Họ sẽ đến sân Stadion Miejski của Lech Poznan lúc 23h45 ngày 22/10/2026 với cơ hội củng cố vị trí trong nhóm đầu. Chủ nhà đứng thứ 36 và chưa có điểm nào, nên trận đấu này mang ý nghĩa rất lớn với họ.

Sunderland đứng ở nhóm đầu bảng xếp hạng

Với 6 điểm và vị trí thứ 9, Sunderland đang nằm trong nhóm bám đuổi sát những đội dẫn đầu. Khoảng cách giữa họ và Lech Poznan trên bảng xếp hạng là rất lớn: 27 bậc và 6 điểm.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội khách chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Sunderland thắng 2 trận và thua 3 trận. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, nhưng trước đó là chuỗi ba trận thua trong bốn trận, cho thấy đội bóng vẫn đang tìm sự đều đặn.

Lech Poznan: phong độ tốt nhưng vị trí đáng lo

Bảng xếp hạng không phản ánh hết hình ảnh của Lech Poznan. Họ đang đứng thứ 36 với 0 điểm, nhưng phong độ 5 trận gần nhất lại khá tích cực: thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận.

Trận gần nhất của đội chủ nhà cũng là một chiến thắng. Nếu giữ được tinh thần đó trên sân nhà, Lech Poznan hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ được xếp trên mình rất nhiều bậc.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội bước vào trận với hai hoàn cảnh trái ngược. Sunderland cần giữ vững vị trí trong nhóm đầu, còn Lech Poznan cần những điểm số đầu tiên để thoát khỏi vị trí hiện tại. Điều đó có thể khiến chủ nhà chơi với tâm thế quyết liệt trước khán giả nhà.

Trong khi đó, Sunderland sở hữu lợi thế về thứ hạng nhưng chuỗi kết quả thắng thua đan xen cho thấy họ chưa chắc chắn khi di chuyển. Khả năng giữ nhịp độ và hạn chế sai sót ở khâu phòng ngự sẽ là yếu tố quan trọng với đội khách.

Nhận định

Về vị trí, Sunderland được đánh giá nhỉnh hơn nhờ hạng 9 và 6 điểm. Về phong độ gần đây, Lech Poznan lại có chuỗi kết quả tốt hơn với 3 trận thắng trong 5 trận gần nhất, so với 2 trận thắng của đối thủ.

Sự đối lập giữa thứ hạng và phong độ khiến trận đấu khó lường. Nhìn chung, Sunderland muốn giữ chỗ trong nhóm bám sát cuộc đua dự cúp châu lục, còn Lech Poznan muốn dùng lợi thế sân nhà để có điểm đầu tiên.

Lech Poznan 5 trận gần nhất T B T H T 6 Trận 3-1-2 T-H-B 15 Ghi (TB 2.5) 10 Thủng lưới Sunderland 5 trận gần nhất B T B B T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 +6 6 T T 3 Benfica 2 2 0 0 +5 6 T T … 8 Lyon 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Sunderland 2 2 0 0 +2 6 T T 10 Olympiakos Piraeus 2 2 0 0 +2 6 T T … 24 Levski Sofia 2 0 1 1 -1 1 H B 25 Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 -1 1 B H … 35 Celje 2 0 0 2 -5 0 B B 36 Lech Poznan 2 0 0 2 -8 0 B B Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Lech Poznan ✚ A. Douglas (Ankle Injury) ✚ A. Gholizadeh (Knee Injury) ✚ R. Gumny (Inactive) ✚ W. Monka (Injury) ✚ J. Moutinho (Inactive) ✚ A. Sayyadmanesh (Groin Injury) ✚ T. Yegbe (Inactive) ✚ A. Douglas (Ankle Injury) Sunderland ✚ J. Angulo (Off the roster) ✚ D. Ballard (Muscle Injury) ✚ A. Browne (Off the roster) ✚ M. Ellborg (Off the roster) ✚ W. Isidor (Injury) ✚ T. Meunier (Muscle Injury) ✚ R. Mundle (Knee Injury) ✚ J. Ta Bi (Off the roster)