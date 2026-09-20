Trực tiếp Leeds vs Crystal Palace: Crystal Palace bị VAR từ chối bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Leeds vs Crystal Palace: Crystal Palace bị VAR từ chối bàn thắng

Văn Thể20/09/2026 15:07

Leeds đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, trong khi Crystal Palace đối diện nhiều khó khăn khi đứng ở nhóm cuối với 3 điểm.

Leeds0 - 0Crystal PalaceHiệp 2 — phút 83'
  • 83'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Crystal Palace): Eddie Nketiah vào sân thay Jörgen Strand Larsen.

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': Yeremy Pino (Crystal Palace) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Crystal Palace): Ismaila Sarr vào sân thay Yeremy Pino.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Leeds): Lukas Nmecha vào sân thay Noah Okafor.

  • 75'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Leeds 47% - 53% Crystal Palace, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 5 - 2.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Leeds): Daniel James vào sân thay Jayden Bogle.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Leeds): Brenden Aaronson vào sân thay Ao Tanaka.

  • 64'Thẻ vàng

    Phút 64': Adam Wharton (Crystal Palace) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 63'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Leeds 53% - 47% Crystal Palace, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 5 - 2.

  • 62'Thẻ vàng

    Phút 62': Ao Tanaka (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 52'VAR

    Phút 52': Bàn thắng không được công nhận — Tyrick Mitchell (Crystal Palace).

  • 50'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Leeds 52% - 48% Crystal Palace, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 3 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Crystal Palace): Jefferson Lerma vào sân thay Takehiro Tomiyasu.

  • 38'Thẻ vàng

    Phút 38': Jayden Bogle (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Leeds 48% - 52% Crystal Palace, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 0.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Leeds 51% - 49% Crystal Palace, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Leeds 53% - 47% Crystal Palace, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 3.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Leeds tiếp đón Crystal Palace.

Cập nhật lúc 21:40 20/09/2026

Đội hình chính thức
Leeds
Sơ đồ 3-5-2 · HLV D. Farke
Crystal Palace
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Sage
1
J. Trafford
30
N. Elvedi
5
Muharemović
24
J. Justin
2
J. Bogle
18
A. Stach
4
E. Ampadu
22
A. Tanaka
3
Gudmundsson
9
Calvert-Lewin
19
N. Okafor
44
W. Benítez
17
T. Tomiyasu
26
C. Richards
6
J. Canvot
25
A. Khalaili
23
Q. Timber
20
A. Wharton
3
T. Mitchell
18
D. Kamada
10
Yeremy Pino
22
Strand Larsen
Dự bị
Leeds
16 M. Zetterer26 M. Bard15 J. Bijol8 S. Longstaff7 D. James11 B. Aaronson23 J. Bahoya14 L. Nmecha44 I. Gruev
Crystal Palace
31 R. Matthews33 B. Chilwell30 Óscar Mingueza8 J. Lerma28 C. Doucouré11 D. McNeil24 D. Osorio7 I. Sarr9 E. Nketiah
Cập nhật đội hình lúc 19:34 20/09/2026
LeedsThống kêCrystal Palace
47%
Kiểm soát bóng
53%
11
Dứt điểm
10
2
Trúng đích
4
4
Phạt góc
2
9
Phạm lỗi
9
2
Việt vị
2
5
Thủ môn cứu thua
2

Cuộc so tài giữa Leeds và Crystal Palace diễn ra vào lúc 20:00 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Elland Road đang thu hút nhiều sự chú ý. Đội chủ nhà bước vào màn đọ sức này với mục tiêu củng cố vị trí khi đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, tạo nên áp lực không nhỏ cho các vị khách ở chiều ngược lại.

Leeds duy trì nhịp độ ổn định ở nửa trên bảng xếp hạng

Leeds đang có những bước tiến vững chắc ở giai đoạn này. Đội bóng chủ sân Elland Road hiện đứng ở vị trí thứ 6 với 8 điểm tích lũy được, qua đó duy trì khoảng cách rất gần với nhóm dự cúp châu lục.

Sự ổn định về mặt lối chơi của Leeds được thể hiện rõ qua chuỗi 4 trận đấu gần nhất. Cụ thể, đội bóng đã giành được 2 chiến thắng cùng 2 trận hòa, qua đó duy trì mạch bất bại. Tính kỷ luật trong khâu vận hành chiến thuật giúp Leeds tích lũy điểm số đều đặn và tạo ra sự tự tin lớn trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

Thách thức bủa vây Crystal Palace

Trái ngược với đà thăng tiến của đối thủ, Crystal Palace đang trải qua giai đoạn khó khăn. Đội bóng hiện đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm sau những vòng đấu đã qua.

Thành tích gần đây của Crystal Palace cũng phản ánh đúng những vấn đề mà họ đang gặp phải. Trong 4 trận gần nhất, đội bóng phải nhận tới 3 thất bại và chỉ có duy nhất 1 lần giành trọn vẹn chiến thắng. Việc liên tiếp để mất điểm khiến đại diện thành London chịu sức ép đáng kể trước chuyến hành quân xa nhà.

Tương quan đối đầu và cục diện trên sân Elland Road

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, cán cân có phần cân bằng nhưng Crystal Palace nhỉnh hơn đôi chút trong quá khứ gần. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ cho thấy Crystal Palace giành được 2 chiến thắng, hai đội hòa nhau 2 trận và Leeds có 1 lần ca khúc khải hoàn.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại lại mở ra lợi thế nghiêng về phía đội chủ nhà. Với phong độ ổn định, vị thế tốt hơn trên bảng xếp hạng cùng điểm tựa thánh địa Elland Road, Leeds nắm giữ cơ sở để làm chủ thế trận, trong khi Crystal Palace buộc phải có những điều chỉnh chặt chẽ nếu muốn giành điểm rời sân khách.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Leeds · 1 thắng2 hòaCrystal Palace · 2 thắng
15/03/2026
Crystal Palace
0 - 0
Leeds
Hòa
21/12/2025
Leeds
4 - 1
Crystal Palace
LEE
09/04/2023
Leeds
1 - 5
Crystal Palace
CP
09/10/2022
Crystal Palace
2 - 1
Leeds
CP
22/07/2022
Crystal Palace
1 - 1
Leeds
Hòa
Leeds
5 trận gần nhất
TBHHT
4
Trận
2-2-0
T-H-B
7
Ghi (TB 1.8)
3
Thủng lưới
Crystal Palace
5 trận gần nhất
TBTTB
4
Trận
1-0-3
T-H-B
6
Ghi (TB 1.5)
11
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City4400+612TTTT
2Arsenal5401+412BTTTT
3Brighton5311+1110TTHBT
5Everton5230+39THHHT
6Leeds4220+48THHT
7Hull City5221+28BHHTT
16Bournemouth4031-13HHHB
17Crystal Palace4103-53BTBB
18Coventry5104-93TBBBB
Tình hình lực lượng
Leeds
M. Joseph (Knee Injury)
J. Rodon (Muscle Injury)
H. Wilson (Muscle Injury)
M. Joseph (Knee Injury)
J. Rodon (Muscle Injury)
H. Wilson (Muscle Injury)
Crystal Palace
A. Disasi (Red Card)
D. Henderson (Foot Injury)
J. Mateta (Hamstring Injury)
C. Riad (Knee Injury)
A. Disasi (Red Card)
D. Henderson (Foot Injury)
J. Mateta (Hamstring Injury)
C. Riad (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Leeds vs Crystal Palace: Crystal Palace bị VAR từ chối bàn thắng
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