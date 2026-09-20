TRỰC TIẾP Trực tiếp Leeds vs Crystal Palace: Đôi công cởi mở, chưa có bàn thắng Leeds đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, trong khi Crystal Palace đối diện nhiều khó khăn khi đứng ở nhóm cuối với 3 điểm.

Leeds 0 - 0 Crystal Palace Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

38' Thẻ vàng Phút 38': Jayden Bogle (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Leeds 48% - 52% Crystal Palace, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Leeds 51% - 49% Crystal Palace, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 0.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Leeds 53% - 47% Crystal Palace, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 3.

0' Trận đấu bắt đầu Leeds tiếp đón Crystal Palace.

Cập nhật lúc 20:46 20/09/2026

Đội hình chính thức Leeds Sơ đồ 3-5-2 · HLV D. Farke Crystal Palace Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Sage 1 J. Trafford 30 N. Elvedi 5 Muharemović 24 J. Justin 2 J. Bogle 18 A. Stach 4 E. Ampadu 22 A. Tanaka 3 Gudmundsson 9 Calvert-Lewin 19 N. Okafor 44 W. Benítez 17 T. Tomiyasu 26 C. Richards 6 J. Canvot 25 A. Khalaili 23 Q. Timber 20 A. Wharton 3 T. Mitchell 18 D. Kamada 10 Yeremy Pino 22 Strand Larsen Dự bị Leeds 16 M. Zetterer 26 M. Bard 15 J. Bijol 8 S. Longstaff 7 D. James 11 B. Aaronson 23 J. Bahoya 14 L. Nmecha 44 I. Gruev Crystal Palace 31 R. Matthews 33 B. Chilwell 30 Óscar Mingueza 8 J. Lerma 28 C. Doucouré 11 D. McNeil 24 D. Osorio 7 I. Sarr 9 E. Nketiah Cập nhật đội hình lúc 19:34 20/09/2026

Leeds Thống kê Crystal Palace 48% Kiểm soát bóng 52% 8 Dứt điểm 5 0 Trúng đích 2 3 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 0

Cuộc so tài giữa Leeds và Crystal Palace diễn ra vào lúc 20:00 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Elland Road đang thu hút nhiều sự chú ý. Đội chủ nhà bước vào màn đọ sức này với mục tiêu củng cố vị trí khi đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, tạo nên áp lực không nhỏ cho các vị khách ở chiều ngược lại.

Leeds duy trì nhịp độ ổn định ở nửa trên bảng xếp hạng

Leeds đang có những bước tiến vững chắc ở giai đoạn này. Đội bóng chủ sân Elland Road hiện đứng ở vị trí thứ 6 với 8 điểm tích lũy được, qua đó duy trì khoảng cách rất gần với nhóm dự cúp châu lục.

Sự ổn định về mặt lối chơi của Leeds được thể hiện rõ qua chuỗi 4 trận đấu gần nhất. Cụ thể, đội bóng đã giành được 2 chiến thắng cùng 2 trận hòa, qua đó duy trì mạch bất bại. Tính kỷ luật trong khâu vận hành chiến thuật giúp Leeds tích lũy điểm số đều đặn và tạo ra sự tự tin lớn trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

Thách thức bủa vây Crystal Palace

Trái ngược với đà thăng tiến của đối thủ, Crystal Palace đang trải qua giai đoạn khó khăn. Đội bóng hiện đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm sau những vòng đấu đã qua.

Thành tích gần đây của Crystal Palace cũng phản ánh đúng những vấn đề mà họ đang gặp phải. Trong 4 trận gần nhất, đội bóng phải nhận tới 3 thất bại và chỉ có duy nhất 1 lần giành trọn vẹn chiến thắng. Việc liên tiếp để mất điểm khiến đại diện thành London chịu sức ép đáng kể trước chuyến hành quân xa nhà.

Tương quan đối đầu và cục diện trên sân Elland Road

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, cán cân có phần cân bằng nhưng Crystal Palace nhỉnh hơn đôi chút trong quá khứ gần. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ cho thấy Crystal Palace giành được 2 chiến thắng, hai đội hòa nhau 2 trận và Leeds có 1 lần ca khúc khải hoàn.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại lại mở ra lợi thế nghiêng về phía đội chủ nhà. Với phong độ ổn định, vị thế tốt hơn trên bảng xếp hạng cùng điểm tựa thánh địa Elland Road, Leeds nắm giữ cơ sở để làm chủ thế trận, trong khi Crystal Palace buộc phải có những điều chỉnh chặt chẽ nếu muốn giành điểm rời sân khách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Leeds · 1 thắng 2 hòa Crystal Palace · 2 thắng Crystal Palace 0 - 0 Leeds Hòa Leeds 4 - 1 Crystal Palace LEE Leeds 1 - 5 Crystal Palace CP Crystal Palace 2 - 1 Leeds CP Crystal Palace 1 - 1 Leeds Hòa

Leeds 5 trận gần nhất T B H H T 4 Trận 2-2-0 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 3 Thủng lưới Crystal Palace 5 trận gần nhất T B T T B 4 Trận 1-0-3 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 4 4 0 0 +6 12 T T T T 2 Arsenal 5 4 0 1 +4 12 B T T T T 3 Brighton 5 3 1 1 +11 10 T T H B T … 5 Everton 5 2 3 0 +3 9 T H H H T 6 Leeds 4 2 2 0 +4 8 T H H T 7 Hull City 5 2 2 1 +2 8 B H H T T … 16 Bournemouth 4 0 3 1 -1 3 H H H B 17 Crystal Palace 4 1 0 3 -5 3 B T B B 18 Coventry 5 1 0 4 -9 3 T B B B B …

Tình hình lực lượng Leeds ✚ M. Joseph (Knee Injury) ✚ J. Rodon (Muscle Injury) ✚ H. Wilson (Muscle Injury) ✚ M. Joseph (Knee Injury) ✚ J. Rodon (Muscle Injury) ✚ H. Wilson (Muscle Injury) Crystal Palace ✚ A. Disasi (Red Card) ✚ D. Henderson (Foot Injury) ✚ J. Mateta (Hamstring Injury) ✚ C. Riad (Knee Injury) ✚ A. Disasi (Red Card) ✚ D. Henderson (Foot Injury) ✚ J. Mateta (Hamstring Injury) ✚ C. Riad (Knee Injury)