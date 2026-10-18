Trực tiếp Leeds vs Manchester United: Leeds gỡ hòa 1-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Leeds vs Manchester United: Leeds gỡ hòa 1-1

Văn Thể18/10/2026 15:18

Leeds đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 9 điểm. Họ tiếp Manchester United, đội xếp hạng 14, lúc 20h00 ngày 18/10/2026 trên sân Elland Road.

Leeds1 - 1Manchester UnitedHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Leeds 1 - 1 Manchester United.

  • 90+2'Thẻ vàng

    Phút 90+2': Ethan Ampadu (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+2'Thẻ vàng

    Phút 90+2': Andrey Santos (Manchester United) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 87'Leeds ép sân

    Cầm bóng: Leeds 63% - 37% Manchester United, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 14 - 5, cứu thua 2 - 3.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Manchester United): Matheus Cunha vào sân thay Youri Tielemans.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Leeds): Sean Longstaff vào sân thay Ao Tanaka.

  • 75'Leeds ép sân

    Cầm bóng: Leeds 63% - 37% Manchester United, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 12 - 5, cứu thua 2 - 3.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Leeds): Lukas Nmecha vào sân thay Noah Okafor.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Manchester United): Mason Mount vào sân thay Carlos Baleba.

  • 63'Leeds ép sân

    Cầm bóng: Leeds 67% - 33% Manchester United, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 10 - 4, cứu thua 1 - 3.

  • 51'BÀN THẮNG! Leeds (1-1)

    Phút 51': Dominic Calvert-Lewin (Leeds) lập công (kiến tạo: Tarik Muharemovic). Tỷ số: 1 - 1.

  • 50'Leeds ép sân

    Cầm bóng: Leeds 65% - 35% Manchester United, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 1 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Manchester United): Noussair Mazraoui vào sân thay Lisandro Martínez.

  • 37'Leeds ép sân

    Cầm bóng: Leeds 62% - 38% Manchester United, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 35'BÀN THẮNG! Manchester United (0-1)

    Phút 35': Bryan Mbeumo (Manchester United) lập công (kiến tạo: Youri Tielemans). Tỷ số: 0 - 1.

  • 25'Leeds ép sân

    Cầm bóng: Leeds 67% - 33% Manchester United, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 19'Thẻ vàng

    Phút 19': Gabriel Gudmundsson (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 17'Thẻ vàng

    Phút 17': Bruno Fernandes (Manchester United) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Leeds ép sân

    Cầm bóng: Leeds 65% - 35% Manchester United; phạm lỗi 3 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Leeds tiếp đón Manchester United.

Cập nhật lúc 21:53 18/10/2026

Đội hình chính thức
Leeds
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. Farke
Manchester United
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Carrick
1
J. Trafford
24
J. Justin
30
N. Elvedi
5
Muharemović
2
J. Bogle
4
E. Ampadu
22
A. Tanaka
3
Gudmundsson
18
A. Stach
19
N. Okafor
9
Calvert-Lewin
1
S. Lammens
15
L. Yoro
5
H. Maguire
6
Lisandro Martínez
2
Diogo Dalot
17
Andrey Santos
20
C. Baleba
8
Bruno Fernandes
18
Y. Tielemans
16
A. Diallo
19
B. Mbeumo
Dự bị
Leeds
10 H. Wilson11 B. Aaronson14 L. Nmecha23 J. Bahoya16 M. Zetterer26 M. Bard15 J. Bijol44 I. Gruev8 S. Longstaff
Manchester United
4 M. de Ligt3 N. Mazraoui41 H. Amass7 M. Mount31 S. Lacey10 Matheus Cunha9 M. Rashford12 K. Darlow11 J. Zirkzee
Cập nhật đội hình lúc 19:32 18/10/2026
LeedsThống kêManchester United
63%
Kiểm soát bóng
37%
10
Dứt điểm
10
4
Trúng đích
3
2
Phạt góc
2
14
Phạm lỗi
5
2
Việt vị
2
2
Thủ môn cứu thua
3

Leeds đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Manchester United trên sân Elland Road lúc 20h00 ngày 18/10/2026 là phép thử đáng chú ý cho tham vọng đó. Đội chủ nhà đứng hạng 8 với 9 điểm, trong khi đối thủ ở vị trí thứ 14 với 6 điểm.

Leeds bám sát nhóm dự cúp châu lục

Vị trí thứ 8 cùng 9 điểm giúp Leeds giữ khoảng cách khá gần với nhóm đầu bảng. Với đội chủ nhà, mỗi trận đấu trên sân nhà lúc này đều mang giá trị lớn trong việc giữ vững vị thế vừa có được.

Manchester United đang ở nửa dưới bảng xếp hạng, kém Leeds 3 điểm và thấp hơn 6 bậc. Vì vậy, chuyến làm khách tại Elland Road là cơ hội để đội khách thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.

Phong độ: Leeds nhỉnh hơn nhưng chưa ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Leeds thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của họ là một thất bại, nên đội chủ nhà không bước vào cuộc đối đầu này với đà hưng phấn trọn vẹn. Tuy vậy, việc chỉ thắng 1 trận nhưng có tới 2 trận hòa cho thấy Leeds vẫn đủ khả năng giữ điểm trước nhiều đối thủ.

Manchester United có chuỗi 5 trận khó khăn hơn: không thắng trận nào, hòa 2 trận và thua 3 trận. Trận gần nhất của họ cũng kết thúc bằng thất bại. Đội khách đang cần một kết quả tích cực để chấm dứt mạch không biết thắng này.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Leeds thắng 1 trận, Manchester United thắng 1 trận và 3 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Xu hướng này cho thấy hai đội thường khó phân thắng bại, và biên độ chênh lệch giữa họ khá hẹp.

Với thế đối đầu thiên về hòa, trận đấu có thể được quyết định bởi những chi tiết nhỏ. Đội nào kiên nhẫn và giữ được sự tập trung lâu hơn sẽ có lợi thế.

Điểm then chốt về chiến thuật

Leeds có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Nếu giữ được sự chắc chắn trong cách chơi, họ hoàn toàn có thể tạo áp lực lên đối thủ đang thiếu niềm tin. Điều đội chủ nhà cần là tránh để thất bại ở trận gần nhất ảnh hưởng đến tâm lý.

Về phía Manchester United, thách thức lớn nhất là tìm lại sự ổn định sau chuỗi trận không thắng. Một khởi đầu thận trọng, hạn chế sai sót rồi tìm cơ hội trong các thời điểm then chốt có thể là hướng đi thực tế cho đội khách tại Elland Road.

Nhận định

Xét về thứ hạng, phong độ và lợi thế sân nhà, Leeds được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng cho thấy Manchester United hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu cải thiện sự chắc chắn. Nhiều khả năng đây sẽ là một trận đấu giằng co, nơi từng chi tiết nhỏ có thể tạo nên khác biệt trong cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Leeds · 1 thắng3 hòaManchester United · 1 thắng
13/08/2026
Manchester United
1 - 1
Leeds
Hòa
14/04/2026
Manchester United
1 - 2
Leeds
LEE
04/01/2026
Leeds
1 - 1
Manchester United
Hòa
19/07/2025
Manchester United
0 - 0
Leeds
Hòa
12/07/2023
Manchester United
2 - 0
Leeds
MU
Leeds
5 trận gần nhất
BHTBH
6
Trận
2-3-1
T-H-B
8
Ghi (TB 1.3)
5
Thủng lưới
Manchester United
5 trận gần nhất
BHHBB
6
Trận
1-3-2
T-H-B
9
Ghi (TB 1.5)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City7700+1221TTTTT
2Arsenal6501+515TBTTT
3Brighton6411+1313TTTHB
7Everton7241+110BHTHH
8Leeds6231+39BHTHH
9Hull City7232+19BHBHH
13Crystal Palace6213-37THBTB
14Manchester United613206HHBHT
15Coventry6204-66TTBBB
Tình hình lực lượng
Leeds
M. Joseph (Knee Injury)
J. Rodon (Muscle Injury)
D. James (Back Injury)
M. Joseph (Knee Injury)
J. Rodon (Muscle Injury)
D. James (Back Injury)
Manchester United
P. Dorgu (Hamstring Injury)
T. Heaton (Abdominal strain)
B. Sesko (Leg Injury)
M. Ugarte (Knee Injury)
K. Mainoo (Injury)
N. Mazraoui (Injury)
L. Shaw (Injury)
P. Dorgu (Hamstring Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Leeds vs Manchester United: Leeds gỡ hòa 1-1
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