TRỰC TIẾP Trực tiếp Leeds vs Manchester United: Leeds gỡ hòa 1-1 Leeds đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 9 điểm. Họ tiếp Manchester United, đội xếp hạng 14, lúc 20h00 ngày 18/10/2026 trên sân Elland Road.

Leeds 1 - 1 Manchester United Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Leeds 1 - 1 Manchester United.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Ethan Ampadu (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Andrey Santos (Manchester United) nhận thẻ vàng (Argument).

87' Leeds ép sân Cầm bóng: Leeds 63% - 37% Manchester United, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 14 - 5, cứu thua 2 - 3.

84' Thay người Phút 84' (Manchester United): Matheus Cunha vào sân thay Youri Tielemans.

81' Thay người Phút 81' (Leeds): Sean Longstaff vào sân thay Ao Tanaka.

75' Leeds ép sân Cầm bóng: Leeds 63% - 37% Manchester United, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 12 - 5, cứu thua 2 - 3.

74' Thay người Phút 74' (Leeds): Lukas Nmecha vào sân thay Noah Okafor.

74' Thay người Phút 74' (Manchester United): Mason Mount vào sân thay Carlos Baleba.

63' Leeds ép sân Cầm bóng: Leeds 67% - 33% Manchester United, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 10 - 4, cứu thua 1 - 3.

51' BÀN THẮNG! Leeds (1-1) Phút 51': Dominic Calvert-Lewin (Leeds) lập công (kiến tạo: Tarik Muharemovic). Tỷ số: 1 - 1.

50' Leeds ép sân Cầm bóng: Leeds 65% - 35% Manchester United, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 1 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Manchester United): Noussair Mazraoui vào sân thay Lisandro Martínez.

37' Leeds ép sân Cầm bóng: Leeds 62% - 38% Manchester United, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 1.

35' BÀN THẮNG! Manchester United (0-1) Phút 35': Bryan Mbeumo (Manchester United) lập công (kiến tạo: Youri Tielemans). Tỷ số: 0 - 1.

25' Leeds ép sân Cầm bóng: Leeds 67% - 33% Manchester United, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 0 - 1.

19' Thẻ vàng Phút 19': Gabriel Gudmundsson (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).

17' Thẻ vàng Phút 17': Bruno Fernandes (Manchester United) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Leeds ép sân Cầm bóng: Leeds 65% - 35% Manchester United; phạm lỗi 3 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Leeds tiếp đón Manchester United.

Cập nhật lúc 21:53 18/10/2026

Đội hình chính thức Leeds Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. Farke Manchester United Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Carrick 1 J. Trafford 24 J. Justin 30 N. Elvedi 5 Muharemović 2 J. Bogle 4 E. Ampadu 22 A. Tanaka 3 Gudmundsson 18 A. Stach 19 N. Okafor 9 Calvert-Lewin 1 S. Lammens 15 L. Yoro 5 H. Maguire 6 Lisandro Martínez 2 Diogo Dalot 17 Andrey Santos 20 C. Baleba 8 Bruno Fernandes 18 Y. Tielemans 16 A. Diallo 19 B. Mbeumo Dự bị Leeds 10 H. Wilson 11 B. Aaronson 14 L. Nmecha 23 J. Bahoya 16 M. Zetterer 26 M. Bard 15 J. Bijol 44 I. Gruev 8 S. Longstaff Manchester United 4 M. de Ligt 3 N. Mazraoui 41 H. Amass 7 M. Mount 31 S. Lacey 10 Matheus Cunha 9 M. Rashford 12 K. Darlow 11 J. Zirkzee Cập nhật đội hình lúc 19:32 18/10/2026

Leeds Thống kê Manchester United 63% Kiểm soát bóng 37% 10 Dứt điểm 10 4 Trúng đích 3 2 Phạt góc 2 14 Phạm lỗi 5 2 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 3

Leeds đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Manchester United trên sân Elland Road lúc 20h00 ngày 18/10/2026 là phép thử đáng chú ý cho tham vọng đó. Đội chủ nhà đứng hạng 8 với 9 điểm, trong khi đối thủ ở vị trí thứ 14 với 6 điểm.

Leeds bám sát nhóm dự cúp châu lục

Vị trí thứ 8 cùng 9 điểm giúp Leeds giữ khoảng cách khá gần với nhóm đầu bảng. Với đội chủ nhà, mỗi trận đấu trên sân nhà lúc này đều mang giá trị lớn trong việc giữ vững vị thế vừa có được.

Manchester United đang ở nửa dưới bảng xếp hạng, kém Leeds 3 điểm và thấp hơn 6 bậc. Vì vậy, chuyến làm khách tại Elland Road là cơ hội để đội khách thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.

Phong độ: Leeds nhỉnh hơn nhưng chưa ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Leeds thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của họ là một thất bại, nên đội chủ nhà không bước vào cuộc đối đầu này với đà hưng phấn trọn vẹn. Tuy vậy, việc chỉ thắng 1 trận nhưng có tới 2 trận hòa cho thấy Leeds vẫn đủ khả năng giữ điểm trước nhiều đối thủ.

Manchester United có chuỗi 5 trận khó khăn hơn: không thắng trận nào, hòa 2 trận và thua 3 trận. Trận gần nhất của họ cũng kết thúc bằng thất bại. Đội khách đang cần một kết quả tích cực để chấm dứt mạch không biết thắng này.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Leeds thắng 1 trận, Manchester United thắng 1 trận và 3 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Xu hướng này cho thấy hai đội thường khó phân thắng bại, và biên độ chênh lệch giữa họ khá hẹp.

Với thế đối đầu thiên về hòa, trận đấu có thể được quyết định bởi những chi tiết nhỏ. Đội nào kiên nhẫn và giữ được sự tập trung lâu hơn sẽ có lợi thế.

Điểm then chốt về chiến thuật

Leeds có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Nếu giữ được sự chắc chắn trong cách chơi, họ hoàn toàn có thể tạo áp lực lên đối thủ đang thiếu niềm tin. Điều đội chủ nhà cần là tránh để thất bại ở trận gần nhất ảnh hưởng đến tâm lý.

Về phía Manchester United, thách thức lớn nhất là tìm lại sự ổn định sau chuỗi trận không thắng. Một khởi đầu thận trọng, hạn chế sai sót rồi tìm cơ hội trong các thời điểm then chốt có thể là hướng đi thực tế cho đội khách tại Elland Road.

Nhận định

Xét về thứ hạng, phong độ và lợi thế sân nhà, Leeds được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng cho thấy Manchester United hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu cải thiện sự chắc chắn. Nhiều khả năng đây sẽ là một trận đấu giằng co, nơi từng chi tiết nhỏ có thể tạo nên khác biệt trong cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Leeds · 1 thắng 3 hòa Manchester United · 1 thắng Manchester United 1 - 1 Leeds Hòa Manchester United 1 - 2 Leeds LEE Leeds 1 - 1 Manchester United Hòa Manchester United 0 - 0 Leeds Hòa Manchester United 2 - 0 Leeds MU

Leeds 5 trận gần nhất B H T B H 6 Trận 2-3-1 T-H-B 8 Ghi (TB 1.3) 5 Thủng lưới Manchester United 5 trận gần nhất B H H B B 6 Trận 1-3-2 T-H-B 9 Ghi (TB 1.5) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 7 7 0 0 +12 21 T T T T T 2 Arsenal 6 5 0 1 +5 15 T B T T T 3 Brighton 6 4 1 1 +13 13 T T T H B … 7 Everton 7 2 4 1 +1 10 B H T H H 8 Leeds 6 2 3 1 +3 9 B H T H H 9 Hull City 7 2 3 2 +1 9 B H B H H … 13 Crystal Palace 6 2 1 3 -3 7 T H B T B 14 Manchester United 6 1 3 2 0 6 H H B H T 15 Coventry 6 2 0 4 -6 6 T T B B B …

Tình hình lực lượng Leeds ✚ M. Joseph (Knee Injury) ✚ J. Rodon (Muscle Injury) ✚ D. James (Back Injury) ✚ M. Joseph (Knee Injury) ✚ J. Rodon (Muscle Injury) ✚ D. James (Back Injury) Manchester United ✚ P. Dorgu (Hamstring Injury) ✚ T. Heaton (Abdominal strain) ✚ B. Sesko (Leg Injury) ✚ M. Ugarte (Knee Injury) ✚ K. Mainoo (Injury) ✚ N. Mazraoui (Injury) ✚ L. Shaw (Injury) ✚ P. Dorgu (Hamstring Injury)