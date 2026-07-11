TRỰC TIẾP Trực tiếp Leeds vs Tottenham: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Leeds đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Tottenham đúng 1 điểm trên bảng xếp hạng. Hai đội gặp nhau lúc 19h30 ngày 07/11/2026 tại Elland Road.

Leeds 0 - 0 Tottenham Hiệp 2 — phút 68' 68' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

65' Thay người Phút 65' (Tottenham): Conor Gallagher vào sân thay Pedro Porro.

65' Thay người Phút 65' (Tottenham): Dejan Kulusevski vào sân thay Omar Marmoush.

65' Thay người Phút 65' (Tottenham): Rodrigo Bentancur vào sân thay Mateus Fernandes.

61' Leeds ép sân Cầm bóng: Leeds 43% - 57% Tottenham, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 2 - 1.

51' Thẻ vàng Phút 51': Pedro Porro (Tottenham) nhận thẻ vàng (Foul).

51' Thẻ vàng Phút 51': Roberto De Zerbi (Tottenham) nhận thẻ vàng (Dissent).

49' Tottenham ép sân Cầm bóng: Leeds 42% - 58% Tottenham, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Leeds): Melvin Bard vào sân thay Gabriel Gudmundsson.

43' Thay người Phút 43' (Tottenham): Dominic Solanke vào sân thay Mathys Tel.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Leeds 43% - 57% Tottenham, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 2 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Leeds 46% - 54% Tottenham, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 7.

22' Thẻ vàng Phút 22': Sean Longstaff (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).

15' Thẻ vàng Phút 15': Micky van de Ven (Tottenham) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Leeds 48% - 52% Tottenham, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Leeds tiếp đón Tottenham.

Cập nhật lúc 20:59 07/11/2026

Đội hình chính thức Leeds Sơ đồ 3-5-2 · HLV D. Farke Tottenham Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. De Zerbi 1 J. Trafford 24 J. Justin 30 N. Elvedi 5 Muharemović 2 J. Bogle 4 E. Ampadu 8 S. Longstaff 22 A. Tanaka 3 Gudmundsson 9 Calvert-Lewin 14 L. Nmecha 31 A. Kinský 23 Pedro Porro 6 J. van Hecke 37 M. van de Ven 3 A. Robertson 14 A. Gray 16 S. Tonali 20 M. Kudus 18 Mateus Fernandes 11 M. Tel 22 Omar Marmoush Dự bị Leeds 19 N. Okafor 11 B. Aaronson 10 H. Wilson 7 D. James 44 I. Gruev 6 J. Rodon 15 J. Bijol 26 M. Bard 16 M. Zetterer Tottenham 19 D. Solanke 68 Williams-Barnett 30 R. Bentancur 21 D. Kulusevski 10 J. Maddison 8 C. Gallagher 33 B. Davies 5 M. Senesi 46 Luca Gunter Cập nhật đội hình lúc 19:02 07/11/2026

Leeds Thống kê Tottenham 43% Kiểm soát bóng 57% 8 Dứt điểm 3 2 Trúng đích 2 2 Phạt góc 3 7 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 1

Leeds đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận gặp Tottenham lúc 19h30 ngày 07/11/2026 tại Elland Road là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Hiện Leeds đứng hạng 12 với 11 điểm, còn Tottenham ở hạng 9 với 12 điểm. Hai đội chỉ cách nhau đúng 1 điểm.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Chênh lệch 1 điểm khiến kết quả trận này có sức nặng lớn với cả hai. Nếu Leeds giành chiến thắng, họ sẽ vượt qua Tottenham về điểm số. Ngược lại, Tottenham có thể nới rộng khoảng cách với đối thủ đang đứng ngay phía sau.

Vì thế, Elland Road nhiều khả năng chứng kiến một trận đấu giằng co, khi cả hai đều muốn bám chắc nhóm giữa bảng phía trên.

Phong độ: Leeds chững lại, Tottenham hưng phấn

Phong độ hiện tại lại nghiêng về phía đội khách. Leeds chưa thắng trận nào trong 5 trận gần nhất, với 3 trận hòa và 2 trận thua. Điều này cho thấy đội chủ nhà đủ khả năng cầm chân đối thủ nhưng chưa biết cách chuyển điểm hòa thành chiến thắng.

Trong khi đó, Tottenham thắng 3 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 và thua 1. Đáng chú ý, cả 3 chiến thắng đều nằm ở những trận mới nhất, cho thấy đội khách đang đi vào trận này với tinh thần tốt.

Thế đối đầu thiên về Tottenham

Lịch sử gặp gỡ gần đây cũng không có lợi cho Leeds. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội chủ nhà không thắng trận nào, hòa 1 và thua 4. Tottenham vì thế có lợi thế tâm lý rõ rệt khi đến Elland Road.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Leeds, bài toán lớn nhất là tìm lại chiến thắng sau chuỗi trận không thắng. Lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả sẽ là yếu tố họ cần tận dụng để phá vỡ thế bế tắc.

Với Tottenham, thử thách là duy trì mạch thắng trên sân khách trước một đối thủ đang rất cần điểm số. Đội khách có phong độ và thành tích đối đầu làm điểm tựa, nhưng một trận đấu chặt chẽ có thể được quyết định bởi những chi tiết nhỏ.

Nhận định

Xét phong độ và thế đối đầu, Tottenham có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số giữa hai đội rất nhỏ, và Leeds có đủ động lực để làm khó đối thủ trên sân nhà. Kết quả trận này có thể làm thay đổi cục diện nhóm giữa bảng phía trên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Leeds · 0 thắng 1 hòa Tottenham · 4 thắng Tottenham 1 - 1 Leeds Hòa Leeds 1 - 2 Tottenham TOT Leeds 1 - 4 Tottenham TOT Tottenham 4 - 3 Leeds TOT Leeds 0 - 4 Tottenham TOT

Leeds 5 trận gần nhất B H H B H 9 Trận 2-5-2 T-H-B 9 Ghi (TB 1.0) 8 Thủng lưới Tottenham 5 trận gần nhất T T T H B 9 Trận 3-3-3 T-H-B 10 Ghi (TB 1.1) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 9 8 0 1 +9 24 T T T T B 2 Manchester City 9 7 0 2 +10 21 B B T T T 3 Brighton 9 6 1 2 +17 19 T B T T T … 8 Bournemouth 9 3 3 3 +1 12 T T T B B 9 Tottenham 9 3 3 3 0 12 T T T H B 10 Aston Villa 9 3 3 3 -3 12 H T T H T 11 Hull City 9 2 5 2 +1 11 H H B H B 12 Leeds 9 2 5 2 +1 11 B H H B H 13 Newcastle 9 3 2 4 -3 11 B T B B T …