Trực tiếp Leeds vs Tottenham: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Leeds vs Tottenham: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Văn Thể07/11/2026 14:46

Leeds đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Tottenham đúng 1 điểm trên bảng xếp hạng. Hai đội gặp nhau lúc 19h30 ngày 07/11/2026 tại Elland Road.

Leeds0 - 0TottenhamHiệp 2 — phút 68'
  • 68'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Tottenham): Conor Gallagher vào sân thay Pedro Porro.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Tottenham): Dejan Kulusevski vào sân thay Omar Marmoush.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Tottenham): Rodrigo Bentancur vào sân thay Mateus Fernandes.

  • 61'Leeds ép sân

    Cầm bóng: Leeds 43% - 57% Tottenham, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 2 - 1.

  • 51'Thẻ vàng

    Phút 51': Pedro Porro (Tottenham) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 51'Thẻ vàng

    Phút 51': Roberto De Zerbi (Tottenham) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 49'Tottenham ép sân

    Cầm bóng: Leeds 42% - 58% Tottenham, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 2 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Leeds): Melvin Bard vào sân thay Gabriel Gudmundsson.

  • 43'Thay người

    Phút 43' (Tottenham): Dominic Solanke vào sân thay Mathys Tel.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Leeds 43% - 57% Tottenham, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 2 - 0.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Leeds 46% - 54% Tottenham, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 7.

  • 22'Thẻ vàng

    Phút 22': Sean Longstaff (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 15'Thẻ vàng

    Phút 15': Micky van de Ven (Tottenham) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Leeds 48% - 52% Tottenham, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 2.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Leeds tiếp đón Tottenham.

Cập nhật lúc 20:59 07/11/2026

Đội hình chính thức
Leeds
Sơ đồ 3-5-2 · HLV D. Farke
Tottenham
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. De Zerbi
1
J. Trafford
24
J. Justin
30
N. Elvedi
5
Muharemović
2
J. Bogle
4
E. Ampadu
8
S. Longstaff
22
A. Tanaka
3
Gudmundsson
9
Calvert-Lewin
14
L. Nmecha
31
A. Kinský
23
Pedro Porro
6
J. van Hecke
37
M. van de Ven
3
A. Robertson
14
A. Gray
16
S. Tonali
20
M. Kudus
18
Mateus Fernandes
11
M. Tel
22
Omar Marmoush
Dự bị
Leeds
19 N. Okafor11 B. Aaronson10 H. Wilson7 D. James44 I. Gruev6 J. Rodon15 J. Bijol26 M. Bard16 M. Zetterer
Tottenham
19 D. Solanke68 Williams-Barnett30 R. Bentancur21 D. Kulusevski10 J. Maddison8 C. Gallagher33 B. Davies5 M. Senesi46 Luca Gunter
Cập nhật đội hình lúc 19:02 07/11/2026
LeedsThống kêTottenham
43%
Kiểm soát bóng
57%
8
Dứt điểm
3
2
Trúng đích
2
2
Phạt góc
3
7
Phạm lỗi
12
1
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
1

Leeds đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận gặp Tottenham lúc 19h30 ngày 07/11/2026 tại Elland Road là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Hiện Leeds đứng hạng 12 với 11 điểm, còn Tottenham ở hạng 9 với 12 điểm. Hai đội chỉ cách nhau đúng 1 điểm.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Chênh lệch 1 điểm khiến kết quả trận này có sức nặng lớn với cả hai. Nếu Leeds giành chiến thắng, họ sẽ vượt qua Tottenham về điểm số. Ngược lại, Tottenham có thể nới rộng khoảng cách với đối thủ đang đứng ngay phía sau.

Vì thế, Elland Road nhiều khả năng chứng kiến một trận đấu giằng co, khi cả hai đều muốn bám chắc nhóm giữa bảng phía trên.

Phong độ: Leeds chững lại, Tottenham hưng phấn

Phong độ hiện tại lại nghiêng về phía đội khách. Leeds chưa thắng trận nào trong 5 trận gần nhất, với 3 trận hòa và 2 trận thua. Điều này cho thấy đội chủ nhà đủ khả năng cầm chân đối thủ nhưng chưa biết cách chuyển điểm hòa thành chiến thắng.

Trong khi đó, Tottenham thắng 3 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 và thua 1. Đáng chú ý, cả 3 chiến thắng đều nằm ở những trận mới nhất, cho thấy đội khách đang đi vào trận này với tinh thần tốt.

Thế đối đầu thiên về Tottenham

Lịch sử gặp gỡ gần đây cũng không có lợi cho Leeds. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội chủ nhà không thắng trận nào, hòa 1 và thua 4. Tottenham vì thế có lợi thế tâm lý rõ rệt khi đến Elland Road.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Leeds, bài toán lớn nhất là tìm lại chiến thắng sau chuỗi trận không thắng. Lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả sẽ là yếu tố họ cần tận dụng để phá vỡ thế bế tắc.

Với Tottenham, thử thách là duy trì mạch thắng trên sân khách trước một đối thủ đang rất cần điểm số. Đội khách có phong độ và thành tích đối đầu làm điểm tựa, nhưng một trận đấu chặt chẽ có thể được quyết định bởi những chi tiết nhỏ.

Nhận định

Xét phong độ và thế đối đầu, Tottenham có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số giữa hai đội rất nhỏ, và Leeds có đủ động lực để làm khó đối thủ trên sân nhà. Kết quả trận này có thể làm thay đổi cục diện nhóm giữa bảng phía trên.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Leeds · 0 thắng1 hòaTottenham · 4 thắng
12/05/2026
Tottenham
1 - 1
Leeds
Hòa
04/10/2025
Leeds
1 - 2
Tottenham
TOT
28/05/2023
Leeds
1 - 4
Tottenham
TOT
12/11/2022
Tottenham
4 - 3
Leeds
TOT
26/02/2022
Leeds
0 - 4
Tottenham
TOT
Leeds
5 trận gần nhất
BHHBH
9
Trận
2-5-2
T-H-B
9
Ghi (TB 1.0)
8
Thủng lưới
Tottenham
5 trận gần nhất
TTTHB
9
Trận
3-3-3
T-H-B
10
Ghi (TB 1.1)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Arsenal9801+924TTTTB
2Manchester City9702+1021BBTTT
3Brighton9612+1719TBTTT
8Bournemouth9333+112TTTBB
9Tottenham9333012TTTHB
10Aston Villa9333-312HTTHT
11Hull City9252+111HHBHB
12Leeds9252+111BHHBH
13Newcastle9324-311BTBBT

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Leeds vs Tottenham: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO