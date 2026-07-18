TRỰC TIẾP Trực tiếp Leioa vs Athletic Club: Hết hiệp 1, Athletic Club dẫn 7-0 Leioa đối đầu Athletic Club lúc 00:30 ngày 19/07/2026 trong trận giao hữu CLB. Athletic Club bước vào trận với một chiến thắng gần nhất.

Leioa 0 - 7 Athletic Club Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 7.

41' BÀN THẮNG! Athletic Club (0-7) Phút 41': (Athletic Club) lập công. Tỷ số: 0 - 7.

31' BÀN THẮNG! Athletic Club (0-6) Phút 31': R. Navarro (Athletic Club) lập công. Tỷ số: 0 - 6.

25' BÀN THẮNG! Athletic Club (0-5) Phút 25': A. Djalo (Athletic Club) lập công. Tỷ số: 0 - 5.

19' BÀN THẮNG! Athletic Club (0-4) Phút 19': G. Guruzeta (Athletic Club) lập công. Tỷ số: 0 - 4.

17' BÀN THẮNG! Athletic Club (0-3) Phút 17': G. Guruzeta (Athletic Club) lập công. Tỷ số: 0 - 3.

10' BÀN THẮNG! Athletic Club (0-2) Phút 10': A. Djalo (Athletic Club) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

7' BÀN THẮNG! Athletic Club (0-1) Phút 7': R. Navarro (Athletic Club) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Leioa tiếp đón Athletic Club.

Cập nhật lúc 01:14 19/07/2026

Thông tin trận đấu

Leioa sẽ đối đầu Athletic Club lúc 00:30 ngày 19/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Đây là trận đấu mà Athletic Club có cơ sở tinh thần tích cực hơn khi kết quả gần nhất của đội là một chiến thắng.

Phong độ của Athletic Club

Ở dữ liệu phong độ gần nhất, Athletic Club có một chiến thắng. Mẫu thông tin này cho thấy đội bóng đang bước vào trận đấu với tín hiệu khởi đầu thuận lợi, dù chưa đủ cơ sở để đánh giá toàn diện chuỗi phong độ hoặc mức độ ổn định trong thời gian dài hơn.

Trong khi đó, dữ liệu được cung cấp không bao gồm phong độ gần đây của Leioa. Vì vậy, chưa thể đưa ra so sánh đầy đủ về trạng thái thi đấu, hiệu quả tấn công hay khả năng phòng ngự của hai đội trước giờ bóng lăn.

Những điểm đáng chú ý

Chênh lệch thông tin phong độ khiến Athletic Club là đội có lợi thế tham khảo rõ ràng hơn trước trận. Tuy nhiên, một trận giao hữu thường đặt trọng tâm vào việc kiểm tra nhân sự và vận hành lối chơi, nên diễn biến thực tế có thể phụ thuộc vào cách hai đội tiếp cận trận đấu.

Với dữ liệu hiện có, chưa thể xác định sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hoặc những điểm nóng cụ thể trên sân. Việc nhận định sâu hơn về cách Leioa gây sức ép, cách Athletic Club triển khai bóng hay khả năng kiểm soát thế trận sẽ cần thêm thông tin về đội hình và phong độ của cả hai bên.

Nhận định trước trận

Athletic Club có điểm tựa tinh thần từ chiến thắng gần nhất, trong khi Leioa chưa có dữ liệu phong độ để đối chiếu. Đội bóng có kết quả tích cực gần đây được kỳ vọng sẽ nhập cuộc tự tin hơn, nhưng chưa có đủ cơ sở để khẳng định ưu thế tuyệt đối hoặc dự đoán tỷ số cụ thể.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà Athletic Club sở hữu tín hiệu tích cực hơn về mặt kết quả gần nhất. Dù vậy, những thông tin còn thiếu về lực lượng, chiến thuật và phong độ của Leioa khiến nhận định nên được giữ ở mức thận trọng.

Leioa 5 trận gần nhất B T T T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Athletic Club 5 trận gần nhất T B H B B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 0 Thủng lưới