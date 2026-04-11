Trực tiếp Lens vs Como: Đội hình xuất phát

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Lens vs Como: Đội hình xuất phát

Văn Thể04/11/2026 22:13

Como đang thắng liên tiếp 5 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch trận trước Lens. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 05/11 trên sân Stade Bollaert-Delelis.

LensvsComoSẮP BẮT ĐẦU • 03:00
  • 03:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Lens và Como đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 03:00.

Cập nhật lúc 02:32 05/11/2026

Đội hình chính thức
Lens
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Yannick Cahuzac
Como
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cesc Fàbregas
40
R. Risser
32
K. Antonio
6
S. Baidoo
14
M. Udol
2
R. Aguilar
27
M. Cuisance
21
A. Haidara
22
M. Skóraś
10
F. Thauvin
9
T. Hazard
29
F. Ivanović
1
J. Butez
27
Yan Couto
4
Jacobo Ramón Naveros
2
M. Kempf
3
Álex Valle
6
Luis Milla
5
M. Perrone
7
L. da Cunha
10
N. Paz
8
M. Caqueret
9
T. Douvikas
Dự bị
Lens
7 F. Sotoca31 S. Sagnan38 M. Soares28 J. Kadile1 R. Gurtner24 J. Gradit16 M. Gorgelin4 N. Äelik8 Y. Titraoui
Como
13 A. Dossena12 Lorenzo Luigi Ginelli16 Kaiki30 M. Liberali21 S. Ricci97 Robert Sánchez20 M. Baturina28 I. Smolčić54 Matteo Papaccioli
Cập nhật đội hình lúc 02:32 05/11/2026

Como bước vào trận làm khách trước Lens với tâm thế của một đội đang thắng liên tiếp. Đội khách đã thắng cả 5 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch trận này tại Stade Bollaert-Delelis lúc 03:00 ngày 05/11. Ở chiều ngược lại, Lens đang tìm cách thoát khỏi chuỗi kết quả thiếu ổn định.

Como mang theo mạch thắng trọn vẹn

Phong độ của Como hiện là điểm nhấn lớn nhất của cặp đấu. Đội bóng này thắng đủ 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và niềm tin đang lên cao. Khi tinh thần hưng phấn, các đội thường duy trì được nhịp độ thi đấu và sự tự tin trong những tình huống then chốt.

Trên bảng xếp hạng, Como đứng thứ 11 với 6 điểm. Mạch thắng đang giúp họ có vị thế tốt hơn so với đối thủ ở thời điểm này.

Lens thiếu ổn định

Lens có chuỗi kết quả lên xuống thất thường. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận và thua 3 trận, đồng thời không giữ được mạch thắng nào kéo dài. Trận gần nhất của họ cũng là một trận thua.

Đội bóng này hiện đứng thứ 26 với 3 điểm. Vị trí thấp trên bảng xếp hạng khiến Lens cần một kết quả tích cực để lấy lại đà. Lợi thế sân nhà tại Stade Bollaert-Delelis có thể là yếu tố họ kỳ vọng để làm điều đó.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự đối lập về phong độ là mấu chốt. Como mang theo sự tự tin của chuỗi thắng, còn Lens phải chứng minh khả năng bứt khỏi giai đoạn thiếu nhất quán. Nếu đội khách giữ được sự chắc chắn như những trận vừa qua, họ hoàn toàn có thể kéo dài mạch thắng.

Tuy nhiên, Lens có động lực để tạo bất ngờ trên sân nhà, và một trận đấu giằng co là điều khó loại trừ. Nhìn chung, Como nhỉnh hơn về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, nhưng cuộc đối đầu này vẫn cần được theo dõi đến những phút cuối.

Lens
5 trận gần nhất
BTBTB
3
Trận
1-0-2
T-H-B
3
Ghi (TB 1.0)
7
Thủng lưới
Como
5 trận gần nhất
TTTTT
3
Trận
2-0-1
T-H-B
10
Ghi (TB 3.3)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain4400+1512TTTT
2Barcelona4301+89TBTT
3Aston Villa4301+69BTTT
8Bayern München4220+78THHT
9Arsenal3210+47HTT
10VfB Stuttgart4211+37BHTT
11Como3201+56TBT
12Manchester City3201+46TBT
24Napoli3102-23TBB
25Sabah FA3102-33BTB
26Lens3102-43BBT
27AEK Athens FC3102-53BBT
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Lens
J. Chavez (Coach's decision)
O. Edouard (Groin Injury)
I. Ganiou (Knee Injury)
I. Jourdren (Off the roster)
M. Nawrocki (Knee Injury)
A. Sima (Muscle Injury)
J. Chavez (Coach's decision)
O. Edouard (Groin Injury)
Como
J. Addai (Muscle Injury)
T. Chalobah (Injury)
A. Diao (Thigh Injury)
E. Goldaniga (Off the roster)
W. Kambwala (Off the roster)
M. Kean (Leg Injury)
A. Lahdo (Off the roster)
J. Rodriguez (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Lens vs Como: Đội hình xuất phát
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO