TRỰC TIẾP Trực tiếp Lens vs Como: Đội hình xuất phát Como đang thắng liên tiếp 5 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch trận trước Lens. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 05/11 trên sân Stade Bollaert-Delelis.

Lens vs Como SẮP BẮT ĐẦU • 03:00 03:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Lens và Como đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 03:00.

Cập nhật lúc 02:32 05/11/2026

Đội hình chính thức Lens Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Yannick Cahuzac Como Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cesc Fàbregas 40 R. Risser 32 K. Antonio 6 S. Baidoo 14 M. Udol 2 R. Aguilar 27 M. Cuisance 21 A. Haidara 22 M. Skóraś 10 F. Thauvin 9 T. Hazard 29 F. Ivanović 1 J. Butez 27 Yan Couto 4 Jacobo Ramón Naveros 2 M. Kempf 3 Álex Valle 6 Luis Milla 5 M. Perrone 7 L. da Cunha 10 N. Paz 8 M. Caqueret 9 T. Douvikas Dự bị Lens 7 F. Sotoca 31 S. Sagnan 38 M. Soares 28 J. Kadile 1 R. Gurtner 24 J. Gradit 16 M. Gorgelin 4 N. Äelik 8 Y. Titraoui Como 13 A. Dossena 12 Lorenzo Luigi Ginelli 16 Kaiki 30 M. Liberali 21 S. Ricci 97 Robert Sánchez 20 M. Baturina 28 I. Smolčić 54 Matteo Papaccioli Cập nhật đội hình lúc 02:32 05/11/2026

Como bước vào trận làm khách trước Lens với tâm thế của một đội đang thắng liên tiếp. Đội khách đã thắng cả 5 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch trận này tại Stade Bollaert-Delelis lúc 03:00 ngày 05/11. Ở chiều ngược lại, Lens đang tìm cách thoát khỏi chuỗi kết quả thiếu ổn định.

Como mang theo mạch thắng trọn vẹn

Phong độ của Como hiện là điểm nhấn lớn nhất của cặp đấu. Đội bóng này thắng đủ 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và niềm tin đang lên cao. Khi tinh thần hưng phấn, các đội thường duy trì được nhịp độ thi đấu và sự tự tin trong những tình huống then chốt.

Trên bảng xếp hạng, Como đứng thứ 11 với 6 điểm. Mạch thắng đang giúp họ có vị thế tốt hơn so với đối thủ ở thời điểm này.

Lens thiếu ổn định

Lens có chuỗi kết quả lên xuống thất thường. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận và thua 3 trận, đồng thời không giữ được mạch thắng nào kéo dài. Trận gần nhất của họ cũng là một trận thua.

Đội bóng này hiện đứng thứ 26 với 3 điểm. Vị trí thấp trên bảng xếp hạng khiến Lens cần một kết quả tích cực để lấy lại đà. Lợi thế sân nhà tại Stade Bollaert-Delelis có thể là yếu tố họ kỳ vọng để làm điều đó.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự đối lập về phong độ là mấu chốt. Como mang theo sự tự tin của chuỗi thắng, còn Lens phải chứng minh khả năng bứt khỏi giai đoạn thiếu nhất quán. Nếu đội khách giữ được sự chắc chắn như những trận vừa qua, họ hoàn toàn có thể kéo dài mạch thắng.

Tuy nhiên, Lens có động lực để tạo bất ngờ trên sân nhà, và một trận đấu giằng co là điều khó loại trừ. Nhìn chung, Como nhỉnh hơn về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, nhưng cuộc đối đầu này vẫn cần được theo dõi đến những phút cuối.

Lens 5 trận gần nhất B T B T B 3 Trận 1-0-2 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 7 Thủng lưới Como 5 trận gần nhất T T T T T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 10 Ghi (TB 3.3) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12 T T T T 2 Barcelona 4 3 0 1 +8 9 T B T T 3 Aston Villa 4 3 0 1 +6 9 B T T T … 8 Bayern München 4 2 2 0 +7 8 T H H T 9 Arsenal 3 2 1 0 +4 7 H T T 10 VfB Stuttgart 4 2 1 1 +3 7 B H T T 11 Como 3 2 0 1 +5 6 T B T 12 Manchester City 3 2 0 1 +4 6 T B T … 24 Napoli 3 1 0 2 -2 3 T B B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B 26 Lens 3 1 0 2 -4 3 B B T 27 AEK Athens FC 3 1 0 2 -5 3 B B T … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Lens ✚ J. Chavez (Coach's decision) ✚ O. Edouard (Groin Injury) ✚ I. Ganiou (Knee Injury) ✚ I. Jourdren (Off the roster) ✚ M. Nawrocki (Knee Injury) ✚ A. Sima (Muscle Injury) ✚ J. Chavez (Coach's decision) ✚ O. Edouard (Groin Injury) Como ✚ J. Addai (Muscle Injury) ✚ T. Chalobah (Injury) ✚ A. Diao (Thigh Injury) ✚ E. Goldaniga (Off the roster) ✚ W. Kambwala (Off the roster) ✚ M. Kean (Leg Injury) ✚ A. Lahdo (Off the roster) ✚ J. Rodriguez (Injury)