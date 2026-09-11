Trực tiếp Lens vs Marseille: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Lens vs Marseille: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

Văn Thể09/11/2026 00:18

Lens đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Marseille 2 điểm trên bảng xếp hạng. Hai đội gặp nhau lúc 02:45 ngày 09/11/2026 tại Stade Bollaert-Delelis.

Lens1 - 1MarseilleHiệp 2 — phút 81'
  • 81'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Lens 1 - 1 Marseille.

  • 79'Thẻ vàng

    Phút 79': Yassine Titraoui (Lens) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Marseille): Keyliane Abdallah vào sân thay Amine Harit.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Marseille): Angel Gomes vào sân thay Himad Abdelli.

  • 73'Marseille ép sân

    Cầm bóng: Lens 38% - 62% Marseille, dứt điểm 12 - 12 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 2 - 4.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Lens): Mezian Soares Mesloub vào sân thay Thorgan Hazard.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Lens): Michaël Cuisance vào sân thay Amadou Haidara.

  • 61'Marseille ép sân

    Cầm bóng: Lens 38% - 62% Marseille, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 2 - 3.

  • 49'Marseille ép sân

    Cầm bóng: Lens 39% - 61% Marseille, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 36'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Lens 43% - 57% Marseille, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 2.

  • 24'Lens ép sân

    Cầm bóng: Lens 53% - 47% Marseille, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 20'BÀN THẮNG! Lens (1-1)

    Phút 20': Florian Thauvin (Lens) lập công (kiến tạo: Florian Sotoca). Tỷ số: 1 - 1.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Lens 51% - 49% Marseille, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 2'BÀN THẮNG! Marseille (0-1)

    Phút 2': Amine Gouiri (Marseille) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Lens tiếp đón Marseille.

Cập nhật lúc 04:25 09/11/2026

Đội hình chính thức
Lens
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Yannick Cahuzac
Marseille
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Genesio
40
R. Risser
24
J. Gradit
6
S. Baidoo
20
J. Todibo
23
Saud Abdulhamid
8
Y. Titraoui
21
A. Haidara
14
M. Udol
10
F. Thauvin
7
F. Sotoca
9
T. Hazard
1
J. de Lange
22
T. Weah
4
C. Egan-Riley
21
N. Aguerd
25
U. Garcia
6
T. Nnadi
23
P. Højbjerg
77
A. Harit
8
H. Abdelli
14
Igor Paixão
9
A. Gouiri
Dự bị
Lens
32 K. Antonio2 R. Aguilar5 A. Bulatović27 M. Cuisance37 Moussa Diarra16 M. Gorgelin28 J. Kadile38 M. Soares22 M. Skóraś
Marseille
42 Nouhoum Kamissoko48 K. Abdallah74 K. Bezahaf7 A. Gomes19 G. Kondogbia
Cập nhật đội hình lúc 02:17 09/11/2026
LensThống kêMarseille
38%
Kiểm soát bóng
62%
12
Dứt điểm
12
5
Trúng đích
3
4
Phạt góc
5
9
Phạm lỗi
5
1
Việt vị
0
2
Thủ môn cứu thua
4

Lens đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Marseille tại Stade Bollaert-Delelis là cơ hội để đội chủ nhà rút ngắn khoảng cách với nhóm phía trên. Hiện Lens đứng hạng 9 với 13 điểm, kém Marseille ở hạng 6 đúng 2 điểm. Chỉ cần một chiến thắng, đội chủ nhà sẽ vượt qua đối thủ về điểm số.

Cuộc đua tốp đầu còn rất sít sao

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng chỉ là 3 bậc và 2 điểm. Marseille có 15 điểm, còn Lens có 13 điểm. Vì vậy, kết quả của trận đấu lúc 02:45 ngày 09/11/2026 có thể làm thay đổi cục diện ở nhóm đầu bảng.

Với Lens, đây là phép thử trước một đối thủ đang xếp trên. Với Marseille, đây là dịp củng cố vị trí và nới rộng khoảng cách với một đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Phong độ: Marseille ổn định hơn, Lens thất thường

Marseille đang có phong độ tốt hơn rõ rệt. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Đáng chú ý, họ đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp gần đây nhất, nên bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn.

Ngược lại, Lens có chuỗi kết quả thiếu ổn định. Đội chủ nhà thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất, trong đó có 2 trận thua liên tiếp ở những lượt đấu mới nhất. Dù vậy, việc họ vẫn chỉ kém đối thủ 2 điểm cho thấy Lens chưa bị bỏ xa trong cuộc đua.

Thế đối đầu nghiêng về Marseille

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Marseille thắng 3 trận còn Lens thắng 2 trận, không có trận hòa nào. Các cuộc đối đầu gần đây luôn có người thắng, kẻ thua, và lợi thế nhỏ đang thuộc về đội khách.

Tuy nhiên, thành tích 2 thắng trong 5 lần gặp cho thấy Lens hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho Marseille, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Marseille có thể tận dụng đà thắng liên tiếp để chủ động kiểm soát nhịp độ. Họ cần duy trì sự ổn định, vốn là lý do giúp họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất.

Về phía Lens, bài toán là chấm dứt chuỗi kết quả thất thường. Lợi thế sân nhà và động lực bám đuổi nhóm trên sẽ là chỗ dựa để họ tìm lại sự chắc chắn. Một khởi đầu tốt sẽ giúp đội chủ nhà tránh phải đuổi theo trận đấu trước một đối thủ đang đầy tự tin.

Nhận định

Marseille nhỉnh hơn về vị trí, phong độ lẫn thành tích đối đầu gần đây, nên đội khách bước vào trận với tâm thế tích cực hơn. Dù vậy, khoảng cách điểm số giữa hai đội rất nhỏ. Lens có đủ động lực để cạnh tranh, và trận đấu này nhiều khả năng sẽ giằng co, quyết định bởi khả năng giữ nhịp độ và tận dụng cơ hội của mỗi bên.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Lens · 2 thắng0 hòaMarseille · 3 thắng
25/01/2026
Marseille
3 - 1
Lens
MAR
26/10/2025
Lens
2 - 1
Marseille
LEN
09/03/2025
Marseille
0 - 1
Lens
LEN
23/11/2024
Lens
1 - 3
Marseille
MAR
29/04/2024
Marseille
2 - 1
Lens
MAR
Lens
5 trận gần nhất
BBTBT
9
Trận
4-1-4
T-H-B
16
Ghi (TB 1.8)
13
Thủng lưới
Marseille
5 trận gần nhất
TTTBT
9
Trận
5-0-4
T-H-B
20
Ghi (TB 2.2)
13
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain10721+1223TTTTT
2Lille10631+721TTHHT
3Paris FC10622+720TTBTB
5Rennes10514016BBTBT
6Marseille9504+715TTTTB
7Monaco9432+215BHBHT
8Nice9423+114TTBTT
9Lens9414+313BTTTB
10Toulouse10343+113TBHTH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Lens vs Marseille: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1
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