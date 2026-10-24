TRỰC TIẾP Trực tiếp Lens vs Paris FC: Hết hiệp 1, Paris FC dẫn 1-0 Paris FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 với 14 điểm, hơn Lens 4 điểm. Trận đấu tại Stade Bollaert-Delelis diễn ra lúc 01:45 ngày 25/10/2026.

Lens 0 - 1 Paris FC Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45+2' BÀN THẮNG! Paris FC (0-1) Phút 45+2': Luca Koleosho (Paris FC) lập công (kiến tạo: Lassine Sinayoko). Tỷ số: 0 - 1.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lens 53% - 47% Paris FC, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 1.

29' Thẻ vàng Phút 29': Pierre Lees Melou (Paris FC) nhận thẻ vàng (Handball).

28' Thẻ vàng Phút 28': Moustapha Mbow (Paris FC) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Lens ép sân Cầm bóng: Lens 62% - 38% Paris FC, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 2.

19' VAR Phút 19': Phạt đền bị hủy — Matthieu Udol (Lens).

13' Lens ép sân Cầm bóng: Lens 60% - 40% Paris FC, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Lens tiếp đón Paris FC.

Cập nhật lúc 02:37 25/10/2026

Đội hình chính thức Lens Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Yannick Cahuzac Paris FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Rosenior 40 R. Risser 23 Saud Abdulhamid 6 S. Baidoo 20 J. Todibo 2 R. Aguilar 27 M. Cuisance 21 A. Haidara 14 M. Udol 10 F. Thauvin 7 F. Sotoca 29 F. Ivanović 16 O. Nkambadio 17 A. Camara 42 D. Coppola 5 M. Mbow 6 Otávio 20 M. Lopez 33 P. Lees-Melou 10 I. Kebbal 7 P. Pagis 15 L. Koleosho 9 L. Sinayoko Dự bị Lens 9 T. Hazard 22 M. Skóraś 38 M. Soares 8 Y. Titraoui 4 N. Äelik 28 J. Kadile 32 K. Antonio 5 A. Bulatović 16 M. Gorgelin Paris FC 8 E. Zabi 28 T. De Smet 11 J. Krasso 3 E. Mbemba 50 Ibrahim Meïté 23 R. Matondo 27 M. Simon 18 O. Sissoko 25 Y. Koré Cập nhật đội hình lúc 01:17 25/10/2026

Lens Thống kê Paris FC 53% Kiểm soát bóng 47% 5 Dứt điểm 1 0 Trúng đích 0 1 Phạt góc 0 3 Phạm lỗi 5 0 Thủ môn cứu thua 1

Paris FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Lens lúc 01:45 ngày 25/10/2026 tại Stade Bollaert-Delelis. Đội khách đang xếp hạng 3 với 14 điểm, trong khi chủ nhà đứng thứ 9 với 10 điểm. Một kết quả tốt trên sân đối phương sẽ giúp Paris FC củng cố vị trí trong nhóm đầu bảng.

Paris FC mang theo lợi thế về điểm số

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 4 điểm và 6 bậc. Paris FC có vị thế của đội đang bám sát nhóm dẫn đầu, còn Lens cần chiến thắng để rút ngắn khoảng cách với nhóm phía trên.

Vì vậy, chuyến làm khách này có giá trị lớn với đội khách. Họ không chỉ muốn giữ vững vị trí hiện tại mà còn muốn tạo áp lực lên các đối thủ cạnh tranh ngôi đầu.

Phong độ: Paris FC ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, Paris FC thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, họ vừa có chiến thắng ở trận đấu gần nhất, nên bước vào cuộc đối đầu với tinh thần tích cực.

Lens cũng thắng 3 trong 5 trận gần nhất nhưng thua 2 trận còn lại. Đáng lưu ý, đội chủ nhà thua ở trận vừa qua và chuỗi kết quả xen kẽ thắng thua cho thấy họ chưa giữ được nhịp độ đều đặn.

Thế đối đầu nghiêng về Lens

Dù vậy, lịch sử gần đây không hoàn toàn đứng về phía đội khách. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Lens thắng 3 trận, hòa 1 trận và Paris FC chỉ thắng 1 trận.

Đây là lý do khiến Lens không phải đối thủ dễ chịu với Paris FC, nhất là khi đội chủ nhà thi đấu trên sân nhà Stade Bollaert-Delelis. Chủ nhà có thể dựa vào thành tích đối đầu để tìm kiếm sự tự tin sau trận thua gần nhất.

Điểm then chốt về chiến thuật

Paris FC cần giữ sự chắc chắn để duy trì chuỗi phong độ tích cực. Với đội đang ở nhóm đầu bảng, việc không để thua trên sân đối phương đã mang lại giá trị đáng kể trong cuộc đua phía trên.

Ngược lại, Lens có động lực lớn để lấy lại mạch thắng. Thất bại ở trận gần nhất buộc đội chủ nhà phải thi đấu chủ động, tận dụng lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu để gây sức ép từ sớm.

Nhận định

Nhìn chung, Paris FC có lợi thế về vị trí, số điểm và phong độ gần đây, còn Lens có thành tích đối đầu tốt hơn và yếu tố sân nhà. Cơ hội bám đuổi ngôi đầu mở ra cho đội khách, nhưng họ phải vượt qua một đối thủ từng thắng 3 trong 5 lần gặp gần nhất. Trận đấu vì thế hứa hẹn cân bằng, nơi sự kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội sẽ là yếu tố quyết định.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lens · 3 thắng 1 hòa Paris FC · 1 thắng Paris FC 0 - 5 Lens LEN Lens 2 - 1 Paris FC LEN Lens 0 - 0 Paris FC Hòa Lens 1 - 2 Paris FC PF Paris FC 0 - 2 Lens LEN

Lens 5 trận gần nhất B T B T T 7 Trận 3-1-3 T-H-B 14 Ghi (TB 2.0) 11 Thủng lưới Paris FC 5 trận gần nhất T B T H T 7 Trận 4-2-1 T-H-B 12 Ghi (TB 1.7) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lyon 7 4 2 1 +8 14 T B T H T 2 Paris Saint Germain 7 4 2 1 +5 14 T T T T B 3 Paris FC 7 4 2 1 +5 14 T B T H T 4 Lille 7 4 2 1 +5 14 H T B T T … 8 Nice 8 3 2 3 -2 11 T B T T B 9 Lens 7 3 1 3 +3 10 T T B H B 10 Marseille 7 3 0 4 +4 9 T T B B B …

Tình hình lực lượng Lens ✚ O. Edouard (Injury) ✚ I. Ganiou (Knee Injury) ✚ J. Gradit (Muscle Injury) ✚ M. Nawrocki (Knee Injury) ✚ A. Sima (Muscle Injury) ✚ O. Edouard (Injury) ✚ I. Ganiou (Knee Injury) ✚ J. Gradit (Muscle Injury) Paris FC ✚ J. Ikone (Thigh Injury) ✚ N. Sangui (Muscle Injury) ✚ J. Ikone (Thigh Injury) ✚ N. Sangui (Muscle Injury)