TRỰC TIẾP Trực tiếp Levante vs Sevilla: Đội hình xuất phát Sevilla đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 13 điểm ở hạng 5, trước chuyến làm khách của Levante (hạng 18). Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 13/10/2026.

Levante vs Sevilla SẮP BẮT ĐẦU • 02:00 02:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Levante và Sevilla đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:00.

Cập nhật lúc 01:32 13/10/2026

Đội hình chính thức Levante Sơ đồ 4-4-2 · HLV Luís Castro Sevilla Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luis García 13 M. Ryan 22 J. Toljan 4 Dela 3 IfeanyiIfeanyi Ndukwe 23 Manu Sánchez 7 Brugui 20 Oriol Rey 8 Jon Ander Olasagasti 17 Víctor García 11 Yanis Musuayi 9 Iván Romero 1 Vlachodimos 2 Juan Iglesias 5 Andrés Castrín 4 Kike Salas 17 G. Suazo 6 L. Agoumé 8 Kochorashvili 30 Miguel Ángel 24 Y. Fofana 20 Félix Correia 9 R. Ure Dự bị Levante 14 Jorge Cabello 27 Paco Cortés 1 Pablo Cuñat 24 T. Fernández 36 I. Galdin 2 A. Mandi 29 Nacho Pérez 10 P. Ratkov 6 Reque Sevilla 22 José Ángel Carmona 3 Julio Díaz del Romo 21 C. Ejuke 10 Peque Fernández 7 Alfon González 13 Fran González 18 Jon Guridi 15 Fábio Cardoso 16 Isaac Cập nhật đội hình lúc 01:32 13/10/2026

Sevilla đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 13 điểm. Đối thủ của họ ở trận này, Levante, đang ở hạng 18 với 5 điểm. Cuộc gặp tại Estadio Ciudad de Valencia lúc 02:00 ngày 13/10/2026 vì thế đặt hai đội ở hai đầu đối lập của bảng xếp hạng.

Sevilla bám sát nhóm dự cúp châu lục

Với 13 điểm, Sevilla đang ở vị trí đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Khoảng cách 8 điểm so với Levante cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Tuy vậy, phong độ gần đây của đội khách chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Sevilla thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, trong đó hai trận mới nhất đều kết thúc với thất bại. Với một đội đang cạnh tranh ở nhóm đầu, việc trở lại mạch điểm số là điều họ cần làm ngay.

Levante tìm lối thoát ở cuối bảng

Levante đang chịu áp lực lớn khi chỉ có 5 điểm và đứng hạng 18. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Giống Sevilla, họ cũng thua cả hai trận mới nhất.

Dù vậy, chuỗi kết quả này cho thấy Levante không hoàn toàn thiếu khả năng giành điểm. Hai trận hòa và một trận thắng trong 5 lượt gần nhất là những tín hiệu họ có thể dựa vào khi đón tiếp đối thủ ở nhóm trên.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Sevilla

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Sevilla thắng 3 trận, Levante thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Thế đối đầu nghiêng về đội khách, nhưng khoảng cách rất nhỏ. Cả hai lần gần đây đều cho thấy trận đấu giữa hai đội hiếm khi kết thúc với kết quả chia điểm.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Cả hai đội cùng thua hai trận gần nhất, nên tâm lý và khả năng ổn định lại sau chuỗi kết quả xấu sẽ là yếu tố quyết định. Sevilla có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng, còn Levante có lợi thế sân nhà và nhu cầu giành điểm rất rõ ràng.

Nếu Sevilla kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu, họ có thể tận dụng sự chênh lệch về đẳng cấp thể hiện qua bảng xếp hạng. Ngược lại, nếu Levante tạo được sức ép sớm trên sân nhà, đội khách có thể phải đối mặt với một trận đấu khó chịu hơn so với khoảng cách 8 điểm giữa hai đội.

Nhận định

Nhìn chung, Sevilla là đội được đánh giá cao hơn nhờ vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu nhỉnh hơn. Tuy nhiên, phong độ gần đây của cả hai đội khá tương đồng, và trận đấu hứa hẹn sẽ cạnh tranh hơn so với những gì bảng xếp hạng thể hiện. Với Sevilla, một kết quả tích cực sẽ giúp họ giữ vững vị trí bám đuổi nhóm dự cúp châu lục. Với Levante, mỗi điểm giành được đều có giá trị lớn trong nỗ lực rời khu vực cuối bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Levante · 2 thắng 0 hòa Sevilla · 3 thắng Levante 2 - 0 Sevilla LEV Sevilla 0 - 3 Levante LEV Levante 2 - 3 Sevilla SEV Sevilla 5 - 3 Levante SEV Levante 0 - 1 Sevilla SEV

Levante 5 trận gần nhất B B H T H 6 Trận 1-2-3 T-H-B 8 Ghi (TB 1.3) 12 Thủng lưới Sevilla 5 trận gần nhất B B T T H 7 Trận 4-1-2 T-H-B 10 Ghi (TB 1.4) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 8 8 0 0 +27 24 T T T T T 2 Atletico Madrid 8 6 1 1 +10 19 T T T T B 3 Real Betis 8 6 1 1 +5 19 T H T T T 4 Real Madrid 8 6 0 2 +11 18 T B T T B 5 Sevilla 7 4 1 2 +1 13 B T T H B 6 Real Sociedad 8 4 1 3 -3 13 T T B T H … 17 Elche 8 1 3 4 -6 6 H T B H B 18 Levante 6 1 2 3 -4 5 B B H T H 19 Valencia 8 1 2 5 -9 5 H B T B B …

Tình hình lực lượng Levante ✚ K. Etta Eyong (Muscle Injury) ✚ A. Primo (Shoulder Injury) ✚ H. Sotelo (Knee Injury) ✚ K. Etta Eyong (Muscle Injury) ✚ A. Primo (Shoulder Injury) ✚ H. Sotelo (Knee Injury) Sevilla ✚ N. Guillen (Coach's decision) ✚ Marcao (Muscle Injury) ✚ I. Munoz (Coach's decision) ✚ L. Stassin (Muscle Injury) ✚ N. Guillen (Coach's decision) ✚ Marcao (Muscle Injury) ✚ I. Munoz (Coach's decision) ✚ L. Stassin (Muscle Injury)