Trực tiếp Levski Sofia vs Jagiellonia: Hết hiệp 1, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Levski Sofia vs Jagiellonia: Hết hiệp 1, hòa 0-0

Văn Thể05/11/2026 20:46

Levski Sofia đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 17 với 4 điểm và bất bại trong 5 trận gần nhất. Họ tiếp Jagiellonia (hạng 27, 3 điểm) lúc 00:45 ngày 06/11/2026 trên sân Vasil Levski National Stadium.

Levski Sofia0 - 0JagielloniaNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Jagiellonia): Yuki Kobayashi vào sân thay Dušan Stojinović.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Jagiellonia): Ousmane Sow vào sân thay Jeremy Agbonifo.

  • 39'Levski Sofia ép sân

    Cầm bóng: Levski Sofia 46% - 54% Jagiellonia, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 27'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Levski Sofia 44% - 56% Jagiellonia, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Levski Sofia 47% - 53% Jagiellonia, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Levski Sofia tiếp đón Jagiellonia.

Cập nhật lúc 01:51 06/11/2026

Đội hình chính thức
Levski Sofia
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Julio Velázquez
Jagiellonia
Sơ đồ 4-3-3 · HLV A. Siemieniec
92
S. Vutsov
21
Aldair
50
K. Dimitrov
4
C. Makoun
3
Maicon
19
El Moubarik
8
M. Grujić
35
Serginho
22
M. Soula
7
Reinaldo
17
Everton Bala
50
S. Abramowicz
27
Rodrigo Conceição
3
D. Stojinović
44
Konstantopoulos
23
Guilherme Manuel Serrão Montóia
11
Jesús Imaz
6
T. Romanczuk
19
A. Klynge
10
J. Agbonifo
99
N. Prelec
7
K. Szmyt
Dự bị
Levski Sofia
9 J. Perea31 N. Serafimov18 G. Trdin28 S. Stoyanchov47 A. Bouras20 Álex Centelles2 Hevertton Santos27 David Kusso78 M. Lukov
Jagiellonia
20 B. Wdowik5 Bernardo Vital1 M. Perchel21 Sergio Lozano85 Eryk Kozlowski4 Y. Kobayashi72 K. Jóźwiak14 H. Finndell32 A. Ćirković
Cập nhật đội hình lúc 00:17 06/11/2026
Levski SofiaThống kêJagiellonia
46%
Kiểm soát bóng
54%
8
Dứt điểm
3
1
Trúng đích
1
3
Phạt góc
0
3
Phạm lỗi
2
1
Thủ môn cứu thua
1

Levski Sofia đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp Jagiellonia trên sân nhà là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế. Hiện Levski Sofia đứng hạng 17 với 4 điểm, nhỉnh hơn đối thủ một điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 06/11/2026 tại Vasil Levski National Stadium.

Levski Sofia: bất bại và giữ được sự ổn định

Điểm đáng chú ý nhất ở đội chủ nhà là chuỗi kết quả không thua. Trong 5 trận gần nhất, Levski Sofia thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa nếm mùi thất bại. Đội cũng thắng ở trận đấu gần đây nhất.

Chuỗi trận này giúp Levski Sofia duy trì vị trí hạng 17 với 4 điểm, đủ để họ bám theo nhóm phía trên. Với một đội đang giữ được sự chắc chắn như vậy, lợi thế sân nhà càng có thêm trọng lượng.

Jagiellonia: lấy lại nhịp thắng sau giai đoạn trượt dốc

Jagiellonia mang đến Sofia một bức tranh phong độ có nhiều biến động. Họ thắng liền 3 trận gần nhất, nhưng trước đó đã thua 2 trận liên tiếp. Trong 5 trận gần đây, đội có 3 trận thắng và 2 trận thua.

Trên bảng xếp hạng, Jagiellonia đang ở hạng 27 với 3 điểm, kém Levski Sofia 1 điểm. Khoảng cách nhỏ này cho thấy hai đội không cách biệt nhiều về điểm số, dù vị trí trên bảng khác nhau khá xa.

Điểm then chốt của trận đấu

Câu hỏi lớn nhất là chuỗi 3 trận thắng của Jagiellonia có đủ sức phá vỡ sự chắc chắn của Levski Sofia hay không. Một bên mang đà hưng phấn từ những chiến thắng gần nhất. Bên còn lại sở hữu chuỗi 5 trận không thua và được thi đấu trên sân nhà.

Với Levski Sofia, giữ kỷ luật và tránh những sai lầm sớm là chìa khóa để duy trì mạch bất bại. Với Jagiellonia, kết quả tốt ở trận này sẽ giúp họ tiếp tục cải thiện tinh thần sau giai đoạn thua liên tiếp trước đó.

Nhận định

Xét phong độ gần đây và lợi thế sân nhà, Levski Sofia được đánh giá nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên, Jagiellonia đang có đà thắng liên tiếp và chỉ kém đối thủ 1 điểm nên hoàn toàn có thể gây khó khăn. Đây là trận đấu hứa hẹn cân bằng, nơi từng chi tiết nhỏ có thể tạo nên khác biệt.

Levski Sofia
5 trận gần nhất
THTTH
3
Trận
1-1-1
T-H-B
3
Ghi (TB 1.0)
3
Thủng lưới
Jagiellonia
5 trận gần nhất
TTTBB
7
Trận
4-1-2
T-H-B
13
Ghi (TB 1.9)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Olympiakos Piraeus4310+310HTTT
2Benfica3300+89TTT
3Bayer Leverkusen3300+89TTT
8Beşiktaş3210+47HTT
9Sunderland3210+27HTT
16Sparta Praha3111+24BHT
17Levski Sofia311104THB
18Dinamo Zagreb3111-14BTH
24AC Milan3102-13BTB
25Celta Vigo3102-13TBB
26OFI3102-13BBT
27Jagiellonia3102-23BTB
28Torreense3102-33BBT
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Levski Sofia
P. Hristov (Off the roster)
O. Kamdem (Off the roster)
R. Kirilov (Knee Injury)
A. Mitkov (Injury)
M. Sangare (Off the roster)
P. Hristov (Off the roster)
O. Kamdem (Off the roster)
R. Kirilov (Knee Injury)
Jagiellonia
D. Drachal (Off the roster)
C. Polak (Off the roster)
N. Wojtuszek (Inactive)
Z. Zalewski (Off the roster)
D. Drachal (Off the roster)
C. Polak (Off the roster)
N. Wojtuszek (Inactive)
Z. Zalewski (Off the roster)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Levski Sofia vs Jagiellonia: Hết hiệp 1, hòa 0-0
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