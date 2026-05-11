TRỰC TIẾP Trực tiếp Levski Sofia vs Jagiellonia: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Levski Sofia đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 17 với 4 điểm và bất bại trong 5 trận gần nhất. Họ tiếp Jagiellonia (hạng 27, 3 điểm) lúc 00:45 ngày 06/11/2026 trên sân Vasil Levski National Stadium.

Levski Sofia 0 - 0 Jagiellonia Hiệp 2 — phút 82' 82' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

78' Thẻ vàng Phút 78': Taras Romanczuk (Jagiellonia) nhận thẻ vàng (Foul).

77' Thay người Phút 77' (Jagiellonia): Eryk Kozlowski vào sân thay Ferslev Anders Klynge.

76' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Levski Sofia 45% - 55% Jagiellonia, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 2 - 3.

75' Thay người Phút 75' (Levski Sofia): David Kusso vào sân thay Francisco Everton Mota de Castro.

72' Thẻ vàng Phút 72': Francisco Everton Mota de Castro (Levski Sofia) nhận thẻ vàng (Foul).

69' Thay người Phút 69' (Jagiellonia): Aleksandar·Cirkovic vào sân thay Kajetan·Szmyt.

64' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Levski Sofia 48% - 52% Jagiellonia, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 10, cứu thua 2 - 3.

63' Thay người Phút 63' (Levski Sofia): Steven Stoyanchov vào sân thay Mazire Soula.

54' Thẻ vàng Phút 54': Guilherme Montóia (Jagiellonia) nhận thẻ vàng (Foul).

52' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Levski Sofia 43% - 57% Jagiellonia, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Jagiellonia): Yuki Kobayashi vào sân thay Dušan Stojinović.

45' Thay người Phút 45' (Jagiellonia): Ousmane Sow vào sân thay Jeremy Agbonifo.

45' Thay người Phút 45' (Levski Sofia): Armstrong Oko-Flex vào sân thay Sergio Miguel Lobo Araujo.

39' Levski Sofia ép sân Cầm bóng: Levski Sofia 46% - 54% Jagiellonia, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 1.

27' Thế trận giằng co Cầm bóng: Levski Sofia 44% - 56% Jagiellonia, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Levski Sofia 47% - 53% Jagiellonia, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Levski Sofia tiếp đón Jagiellonia.

Cập nhật lúc 02:27 06/11/2026

Đội hình chính thức Levski Sofia Sơ đồ 4-3-3 · HLV Julio Velázquez Jagiellonia Sơ đồ 4-3-3 · HLV A. Siemieniec 92 S. Vutsov 21 Aldair 50 K. Dimitrov 4 C. Makoun 3 Maicon 19 El Moubarik 8 M. Grujić 35 Serginho 22 M. Soula 7 Reinaldo 17 Everton Bala 50 S. Abramowicz 27 Rodrigo Conceição 3 D. Stojinović 44 Konstantopoulos 23 Guilherme Manuel Serrão Montóia 11 Jesús Imaz 6 T. Romanczuk 19 A. Klynge 10 J. Agbonifo 99 N. Prelec 7 K. Szmyt Dự bị Levski Sofia 9 J. Perea 31 N. Serafimov 18 G. Trdin 28 S. Stoyanchov 47 A. Bouras 20 Álex Centelles 2 Hevertton Santos 27 David Kusso 78 M. Lukov Jagiellonia 20 B. Wdowik 5 Bernardo Vital 1 M. Perchel 21 Sergio Lozano 85 Eryk Kozlowski 4 Y. Kobayashi 72 K. Jóźwiak 14 H. Finndell 32 A. Ćirković Cập nhật đội hình lúc 00:17 06/11/2026

Levski Sofia Thống kê Jagiellonia 45% Kiểm soát bóng 55% 11 Dứt điểm 8 3 Trúng đích 2 3 Phạt góc 4 5 Phạm lỗi 11 1 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 3

Levski Sofia đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp Jagiellonia trên sân nhà là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế. Hiện Levski Sofia đứng hạng 17 với 4 điểm, nhỉnh hơn đối thủ một điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 06/11/2026 tại Vasil Levski National Stadium.

Levski Sofia: bất bại và giữ được sự ổn định

Điểm đáng chú ý nhất ở đội chủ nhà là chuỗi kết quả không thua. Trong 5 trận gần nhất, Levski Sofia thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa nếm mùi thất bại. Đội cũng thắng ở trận đấu gần đây nhất.

Chuỗi trận này giúp Levski Sofia duy trì vị trí hạng 17 với 4 điểm, đủ để họ bám theo nhóm phía trên. Với một đội đang giữ được sự chắc chắn như vậy, lợi thế sân nhà càng có thêm trọng lượng.

Jagiellonia: lấy lại nhịp thắng sau giai đoạn trượt dốc

Jagiellonia mang đến Sofia một bức tranh phong độ có nhiều biến động. Họ thắng liền 3 trận gần nhất, nhưng trước đó đã thua 2 trận liên tiếp. Trong 5 trận gần đây, đội có 3 trận thắng và 2 trận thua.

Trên bảng xếp hạng, Jagiellonia đang ở hạng 27 với 3 điểm, kém Levski Sofia 1 điểm. Khoảng cách nhỏ này cho thấy hai đội không cách biệt nhiều về điểm số, dù vị trí trên bảng khác nhau khá xa.

Điểm then chốt của trận đấu

Câu hỏi lớn nhất là chuỗi 3 trận thắng của Jagiellonia có đủ sức phá vỡ sự chắc chắn của Levski Sofia hay không. Một bên mang đà hưng phấn từ những chiến thắng gần nhất. Bên còn lại sở hữu chuỗi 5 trận không thua và được thi đấu trên sân nhà.

Với Levski Sofia, giữ kỷ luật và tránh những sai lầm sớm là chìa khóa để duy trì mạch bất bại. Với Jagiellonia, kết quả tốt ở trận này sẽ giúp họ tiếp tục cải thiện tinh thần sau giai đoạn thua liên tiếp trước đó.

Nhận định

Xét phong độ gần đây và lợi thế sân nhà, Levski Sofia được đánh giá nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên, Jagiellonia đang có đà thắng liên tiếp và chỉ kém đối thủ 1 điểm nên hoàn toàn có thể gây khó khăn. Đây là trận đấu hứa hẹn cân bằng, nơi từng chi tiết nhỏ có thể tạo nên khác biệt.

Levski Sofia 5 trận gần nhất T H T T H 3 Trận 1-1-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới Jagiellonia 5 trận gần nhất T T T B B 7 Trận 4-1-2 T-H-B 13 Ghi (TB 1.9) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 Benfica 3 3 0 0 +8 9 T T T 3 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 +8 9 T T T … 8 Beşiktaş 3 2 1 0 +4 7 H T T 9 Sunderland 3 2 1 0 +2 7 H T T … 16 Sparta Praha 3 1 1 1 +2 4 B H T 17 Levski Sofia 3 1 1 1 0 4 T H B 18 Dinamo Zagreb 3 1 1 1 -1 4 B T H … 24 AC Milan 3 1 0 2 -1 3 B T B 25 Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3 T B B 26 OFI 3 1 0 2 -1 3 B B T 27 Jagiellonia 3 1 0 2 -2 3 B T B 28 Torreense 3 1 0 2 -3 3 B B T … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Levski Sofia ✚ P. Hristov (Off the roster) ✚ O. Kamdem (Off the roster) ✚ R. Kirilov (Knee Injury) ✚ A. Mitkov (Injury) ✚ M. Sangare (Off the roster) ✚ P. Hristov (Off the roster) ✚ O. Kamdem (Off the roster) ✚ R. Kirilov (Knee Injury) Jagiellonia ✚ D. Drachal (Off the roster) ✚ C. Polak (Off the roster) ✚ N. Wojtuszek (Inactive) ✚ Z. Zalewski (Off the roster) ✚ D. Drachal (Off the roster) ✚ C. Polak (Off the roster) ✚ N. Wojtuszek (Inactive) ✚ Z. Zalewski (Off the roster)