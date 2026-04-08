Trực tiếp Levski Sofia vs Kairat: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Levski Sofia vs Kairat: Đội hình xuất phát

Văn Thể04/08/2026 19:39

Levski Sofia và Kairat chuẩn bị đối đầu tại UEFA Champions League lúc 00:30 ngày 05/08/2026, trong trận đấu được tổ chức tại Vivacom Arena - Georgi Asparuhov.

Levski SofiavsKairatSẮP BẮT ĐẦU • 00:30
  • 00:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Levski Sofia và Kairat đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 00:30.

Cập nhật lúc 23:54 04/08/2026

Đội hình chính thức
Levski Sofia
Sơ đồ 4-3-3
Kairat
Sơ đồ 4-3-3
92
Svetoslav Vutsov
21
Aldair
50
Kristian Dimitrov
31
Nikola Serafimov
20
Álex Centelles
19
Mehdi Moubarik
18
Gasper Trdin
35
Serginho
11
Armstrong Oko-Flex
17
Everton Bala
7
Reinaldo
1
Temirlan Anarbekov
24
Aleksandr Mrynskiy
14
Aleksandr Martynovich
44
Lucas Áfrico
3
Luís Mata
22
Gustavo Pinto Mendonça
13
Jaakko Oksanen
8
Olzhas Baybek
28
Marc Gual
9
Edmilson
19
Oiva Jukkola
Dự bị
Levski Sofia
1 Ognyan Vladimirov2 Hevertton4 Christian Makoun9 Juan Perea10 Asen Mitkov22 Mazire Soula27 David Kusso28 Steven Stoyanchov77 Adrian Raychev
Kairat
4 Damir Kasabulat5 Lev Kurgin6 Adilet Sadybekov15 Mansur Birkurmanov17 Azamat Tuyakbaev20 Erkin Tapalov25 Aleksandr Shirobokov30 Danila Buch32 Adlan Nurgaliyev
Cập nhật đội hình lúc 23:54 04/08/2026

Thông tin trận đấu

Levski Sofia sẽ đối đầu Kairat tại UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 05/08/2026 tại sân vận động Vivacom Arena - Georgi Asparuhov.

Đây là cuộc chạm trán chưa có đủ dữ liệu công khai về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí trên bảng đấu hay tình hình lực lượng. Vì vậy, những đánh giá trước trận cần được tiếp cận thận trọng, tập trung vào bối cảnh thi đấu và các yếu tố có thể định hình thế trận.

Cuộc đối đầu khó đoán

Levski Sofia có lợi thế được thi đấu tại Vivacom Arena - Georgi Asparuhov. Sự quen thuộc với mặt sân và không gian thi đấu có thể giúp đội chủ nhà nhập cuộc chủ động hơn, đặc biệt trong những phút đầu trận.

Tuy nhiên, lợi thế sân nhà không tự động quyết định cục diện. Kairat sẽ hướng tới việc duy trì sự chắc chắn, hạn chế khoảng trống và chờ thời điểm chuyển trạng thái. Khi chưa có dữ liệu cụ thể về cách vận hành của hai đội, yếu tố kỷ luật trong phòng ngự và khả năng kiểm soát nhịp độ sẽ trở nên đáng chú ý.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trận đấu có thể được quyết định bởi cách hai đội xử lý những thời điểm chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Levski Sofia nhiều khả năng cần tận dụng lợi thế sân nhà để tạo sức ép, nhưng đồng thời phải tránh dâng đội hình thiếu cân bằng.

Ở chiều ngược lại, Kairat có thể ưu tiên bảo đảm cự ly giữa các tuyến trước khi tìm kiếm cơ hội phản công. Khả năng thoát pressing, kiểm soát khu vực giữa sân và bảo vệ không gian trước khung thành sẽ là những yếu tố quan trọng trong cuộc đấu này.

Nhận định trước trận

Với những thông tin hiện có, chưa thể xác định đội nào chiếm ưu thế rõ ràng về phong độ, lực lượng hoặc lịch sử đối đầu. Levski Sofia có điểm tựa sân nhà, trong khi Kairat có cơ hội gây khó khăn nếu duy trì được sự chắc chắn và tận dụng hiệu quả các tình huống chuyển trạng thái.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà sự kiên nhẫn, khả năng hạn chế sai lầm và hiệu quả trong các thời điểm quyết định có thể tạo ra khác biệt. Cục diện nhiều khả năng chỉ trở nên rõ ràng hơn sau cách hai đội nhập cuộc tại Vivacom Arena - Georgi Asparuhov.

Levski Sofia
5 trận gần nhất
HTTH
Kairat
5 trận gần nhất
TBTT
Tình hình lực lượng
Levski Sofia
Radoslav Kirilov (Arthroscopy)
Akram Bouras (Muscle Strain)
Mustapha Sangaré (Muscle Injury)
Stipe Vulikic (Metatarsal Fracture)
Christian Makoun (Muscle Injury)
Oliver Kamdem (Knee Surgery)
Kairat
Jorginho (Cruciate Ligament Tear)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Levski Sofia vs Kairat: Đội hình xuất phát
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