TRỰC TIẾP Trực tiếp Levski Sofia vs Kairat: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Levski Sofia và Kairat chuẩn bị đối đầu tại UEFA Champions League lúc 00:30 ngày 05/08/2026, trong trận đấu được tổ chức tại Vivacom Arena - Georgi Asparuhov.

Levski Sofia 0 - 0 Kairat Hiệp 2 — phút 65' 65' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

64' Thay người Phút 64' (): Asen Mitkov vào sân thay Armstrong Oko-Flex.

61' Levski Sofia ép sân Cầm bóng: Levski Sofia 67 - 33 Kairat, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 6 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 1, cứu thua 0 - 2.

61' Thay người Phút 61' (): Damir Kasabulat vào sân thay Olzhas Baybek.

60' Thay người Phút 60' (): Ismail Bekbolat vào sân thay Edmilson.

49' Levski Sofia ép sân Cầm bóng: Levski Sofia 69 - 31 Kairat, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 6 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 1, cứu thua 0 - 2.

46' Thay người Phút 46' (): Mazire Soula vào sân thay Nikola Serafimov.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37' Levski Sofia ép sân Cầm bóng: Levski Sofia 70 - 30 Kairat, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 5 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 0.

25' Levski Sofia ép sân Cầm bóng: Levski Sofia 66 - 34 Kairat, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 5 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0.

13' Levski Sofia ép sân Cầm bóng: Levski Sofia 70 - 30 Kairat, dứt điểm 0 - 1, phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Levski Sofia tiếp đón Kairat.

Cập nhật lúc 01:57 05/08/2026

Đội hình chính thức Levski Sofia Sơ đồ 4-3-3 Kairat Sơ đồ 4-3-3 92 Svetoslav Vutsov 21 Aldair 50 Kristian Dimitrov 31 Nikola Serafimov 20 Álex Centelles 19 Mehdi Moubarik 18 Gasper Trdin 35 Serginho 11 Armstrong Oko-Flex 17 Everton Bala 7 Reinaldo 1 Temirlan Anarbekov 24 Aleksandr Mrynskiy 14 Aleksandr Martynovich 44 Lucas Áfrico 3 Luís Mata 22 Gustavo Pinto Mendonça 13 Jaakko Oksanen 8 Olzhas Baybek 28 Marc Gual 9 Edmilson 19 Oiva Jukkola Dự bị Levski Sofia 1 Ognyan Vladimirov 2 Hevertton 4 Christian Makoun 9 Juan Perea 10 Asen Mitkov 22 Mazire Soula 27 David Kusso 28 Steven Stoyanchov 77 Adrian Raychev Kairat 4 Damir Kasabulat 5 Lev Kurgin 6 Adilet Sadybekov 15 Mansur Birkurmanov 17 Azamat Tuyakbaev 20 Erkin Tapalov 25 Aleksandr Shirobokov 30 Danila Buch 32 Adlan Nurgaliyev Cập nhật đội hình lúc 23:54 04/08/2026

Levski Sofia Thống kê Kairat 67% Kiểm soát bóng 33% 6 Dứt điểm 1 2 Trúng đích 0 6 Phạt góc 1 6 Phạm lỗi 1 0 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 2

Thông tin trận đấu

Levski Sofia sẽ đối đầu Kairat tại UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 05/08/2026 tại sân vận động Vivacom Arena - Georgi Asparuhov.

Đây là cuộc chạm trán chưa có đủ dữ liệu công khai về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí trên bảng đấu hay tình hình lực lượng. Vì vậy, những đánh giá trước trận cần được tiếp cận thận trọng, tập trung vào bối cảnh thi đấu và các yếu tố có thể định hình thế trận.

Cuộc đối đầu khó đoán

Levski Sofia có lợi thế được thi đấu tại Vivacom Arena - Georgi Asparuhov. Sự quen thuộc với mặt sân và không gian thi đấu có thể giúp đội chủ nhà nhập cuộc chủ động hơn, đặc biệt trong những phút đầu trận.

Tuy nhiên, lợi thế sân nhà không tự động quyết định cục diện. Kairat sẽ hướng tới việc duy trì sự chắc chắn, hạn chế khoảng trống và chờ thời điểm chuyển trạng thái. Khi chưa có dữ liệu cụ thể về cách vận hành của hai đội, yếu tố kỷ luật trong phòng ngự và khả năng kiểm soát nhịp độ sẽ trở nên đáng chú ý.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trận đấu có thể được quyết định bởi cách hai đội xử lý những thời điểm chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Levski Sofia nhiều khả năng cần tận dụng lợi thế sân nhà để tạo sức ép, nhưng đồng thời phải tránh dâng đội hình thiếu cân bằng.

Ở chiều ngược lại, Kairat có thể ưu tiên bảo đảm cự ly giữa các tuyến trước khi tìm kiếm cơ hội phản công. Khả năng thoát pressing, kiểm soát khu vực giữa sân và bảo vệ không gian trước khung thành sẽ là những yếu tố quan trọng trong cuộc đấu này.

Nhận định trước trận

Với những thông tin hiện có, chưa thể xác định đội nào chiếm ưu thế rõ ràng về phong độ, lực lượng hoặc lịch sử đối đầu. Levski Sofia có điểm tựa sân nhà, trong khi Kairat có cơ hội gây khó khăn nếu duy trì được sự chắc chắn và tận dụng hiệu quả các tình huống chuyển trạng thái.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà sự kiên nhẫn, khả năng hạn chế sai lầm và hiệu quả trong các thời điểm quyết định có thể tạo ra khác biệt. Cục diện nhiều khả năng chỉ trở nên rõ ràng hơn sau cách hai đội nhập cuộc tại Vivacom Arena - Georgi Asparuhov.

Levski Sofia 5 trận gần nhất H T T H Kairat 5 trận gần nhất T B T T

Tình hình lực lượng Levski Sofia ✚ Radoslav Kirilov (Arthroscopy) ✚ Akram Bouras (Muscle Strain) ✚ Mustapha Sangaré (Muscle Injury) ✚ Stipe Vulikic (Metatarsal Fracture) ✚ Christian Makoun (Muscle Injury) ✚ Oliver Kamdem (Knee Surgery) Kairat ✚ Jorginho (Cruciate Ligament Tear)