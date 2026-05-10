Trực tiếp Liechtenstein vs Gibraltar: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Liechtenstein vs Gibraltar: Đội hình xuất phát

Văn Thể05/10/2026 20:56

Liechtenstein quyết tâm chấm dứt chuỗi trận toàn thua khi tiếp đón Gibraltar lúc 01h45 ngày 06/10/2026, dù đối thủ đang duy trì phong độ bất bại đầy ấn tượng.

LiechtensteinvsGibraltarSẮP BẮT ĐẦU • 01:45
  • 01:45Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Liechtenstein và Gibraltar đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 01:45.

Cập nhật lúc 01:23 06/10/2026

Đội hình chính thức
Liechtenstein
Sơ đồ 4-4-2
Gibraltar
Sơ đồ 4-3-3
1
Benjamin Büchel
14
Livio Meier
20
Alessio Hasler
5
Jonas Weissenhofer
23
Jens Hofer
19
Emanuel Zünd
8
Aron Sele
13
Liam Kranz
3
Maximilian Göppel
7
Fabio Luque Notaro
11
Alessandro Lo Russo
23
Jaylan Hankins
2
Ethan Jolley
6
Bernardo Lopes
8
Kian Ronan
3
Julian Valarino
22
Graeme Torrilla
5
Dan Bent
11
James Scanlon
10
Tjay De Barr
9
Dylan Borge
19
Leon Mason
Dự bị
Liechtenstein
12 Justin Ospelt21 Gabriel Foser2 Luca Beck4 Niklas Beck6 Severin Schlegel18 Andreas Malin15 Andrin Netzer16 Bruno Poitner9 William Pizzi
Gibraltar
1 Bradley Banda13 Victor Huart14 Jayvan Garro15 Ethan Llambias20 Ethan Britto21 Alain Pons4 Nicholas Pozo12 Jesse Gomez16 Han Stevens
Cập nhật đội hình lúc 01:23 06/10/2026

Liechtenstein bước vào cuộc so tài với Gibraltar cùng mục tiêu cao nhất là cắt đứt chuỗi trận không thắng kéo dài. Được thi đấu trên sân nhà lúc 01h45 ngày 06/10/2026, đây là thời điểm đội bóng cần tìm lại niềm vui chiến thắng, bất chấp thử thách không nhỏ đến từ một đối thủ đang có phong độ ổn định.

Áp lực từ chuỗi phong độ đi xuống của Liechtenstein

Đội chủ nhà đang phải trải qua giai đoạn khó khăn về mặt kết quả khi phải nhận thất bại trong cả 3 trận đấu gần nhất. Chuỗi 3 trận thua liên tiếp bộc lộ nhiều điểm hạn chế trong cách triển khai lối chơi cũng như khả năng bảo toàn sự chắc chắn ở tuyến dưới.

Để chấm dứt chuỗi ngày ảm đạm này, Liechtenstein buộc phải cải thiện khả năng tập trung trong từng pha bóng và tìm kiếm sự đột biến trên mặt trận tấn công. Sân nhà sẽ là điểm tựa tinh thần để các cầu thủ nỗ lực thay đổi diện mạo nhằm đem về một kết quả tích cực.

Gibraltar duy trì sự ổn định và tự tin

Trái ngược với hoàn cảnh của đội chủ nhà, Gibraltar bước vào trận đấu này với tâm lý hưng phấn. Trong 3 trận ra sân gần nhất, đội khách duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng cùng 1 trận hòa. Khả năng tổ chức lối chơi kỷ luật và tinh thần thi đấu kiên cường giúp Gibraltar tạo ra được sự tin cậy lớn.

Sự ổn định này mang lại lợi thế tâm lý đáng kể cho Gibraltar trong chuyến làm khách. Đội bóng cho thấy họ biết cách kiểm soát thế trận trước những đối thủ cùng trình độ và sẵn sàng chắt chiu từng cơ hội nhỏ để tạo ra sự khác biệt.

Ưu thế đối đầu ủng hộ đội khách

Lịch sử chạm trán trực tiếp cũng đang nghiêng rõ rệt về phía Gibraltar. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Gibraltar chiếm ưu thế khi giành được 2 chiến thắng và 3 trận hòa, trong khi Liechtenstein chưa một lần ca khúc khải hoàn.

Thành tích bất bại ở các lần đụng độ trực tiếp trước đây mang lại sự tự tin rất lớn cho Gibraltar. Ở chiều ngược lại, việc chưa biết mùi chiến thắng trước đối thủ trong các lần so tài vừa qua chính là động lực thôi thúc Liechtenstein thi đấu với quyết tâm cao nhất để đổi vận.

Nhận định diễn biến trận đấu

Với khát khao chấm dứt chuỗi trận thất vọng, Liechtenstein dự kiến sẽ chủ động nhập cuộc nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Dẫu vậy, việc đối đầu với một Gibraltar đang bất bại và có thành tích đối đầu vượt trội đòi hỏi đội chủ nhà phải duy trì sự tỉnh táo ở khâu phòng ngự.

Nếu không thể tận dụng tốt các cơ hội tạo ra và duy trì sự tập trung tối đa, Liechtenstein sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật và sắc sảo của các vị khách.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Liechtenstein · 0 thắng3 hòaGibraltar · 2 thắng
13/10/2024
Liechtenstein
0 - 0
Gibraltar
Hòa
08/09/2024
Gibraltar
2 - 2
Liechtenstein
Hòa
17/11/2022
Gibraltar
2 - 0
Liechtenstein
GIB
18/11/2020
Gibraltar
1 - 1
Liechtenstein
Hòa
10/10/2020
Liechtenstein
0 - 1
Gibraltar
GIB
Liechtenstein
5 trận gần nhất
HBBBB
3
Trận
0-0-3
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
6
Thủng lưới
Gibraltar
5 trận gần nhất
HHHTT
3
Trận
2-1-0
T-H-B
8
Ghi (TB 2.7)
1
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Liechtenstein vs Gibraltar: Đội hình xuất phát
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