TRỰC TIẾP Trực tiếp Lillestrom vs Real Sociedad: Real Sociedad nới rộng cách biệt 0-6 Lillestrom đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, chỉ kém Real Sociedad một bậc với cùng 1 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 02:00 ngày 23/10/2026 tại Åråsen Stadion.

Lillestrom 0 - 6 Real Sociedad Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Lillestrom 0 - 6 Real Sociedad.

88' Thay người Phút 88' (Lillestrom): Henrik Molvaer Melland vào sân thay Gustav Kjolstad Nyheim.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lillestrom 44% - 56% Real Sociedad, dứt điểm 13 - 14 (trúng đích 2 - 8), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 1 - 2.

83' Thay người Phút 83' (Lillestrom): Gustav Nordh vào sân thay Thomas Lehne Olsen.

80' BÀN THẮNG! Real Sociedad (0-6) Phút 80': Arsen Zakharyan (Real Sociedad) lập công (kiến tạo: Benat Turrientes). Tỷ số: 0 - 6.

74' Real Sociedad ép sân Cầm bóng: Lillestrom 42% - 58% Real Sociedad, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 0 - 1.

73' Thay người Phút 73' (Real Sociedad): Arsen Zakharyan vào sân thay Luka Sučić.

72' Thay người Phút 72' (Lillestrom): Lars Ranger vào sân thay Sturla Ottesen.

72' Thay người Phút 72' (Lillestrom): Fredrik Gulbrandsen vào sân thay Felix Vá.

72' BÀN THẮNG! Real Sociedad (0-5) Phút 72': Luka Sučić (Real Sociedad) lập công. Tỷ số: 0 - 5.

66' Thay người Phút 66' (Real Sociedad): Benat Turrientes vào sân thay Jon Gorrotxategi.

64' BÀN THẮNG! Real Sociedad (0-4) Phút 64': Orri Steinn Óskarsson (Real Sociedad) lập công (kiến tạo: Gonçalo Guedes). Tỷ số: 0 - 4.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lillestrom 44% - 56% Real Sociedad, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 1.

58' Thay người Phút 58' (Real Sociedad): Pablo Marin vào sân thay Takefusa Kubo.

58' Thay người Phút 58' (Real Sociedad): Orri Steinn Óskarsson vào sân thay Mikel Oyarzabal.

56' Thẻ vàng Phút 56': Jon Gorrotxategi (Real Sociedad) nhận thẻ vàng (Foul).

52' Thẻ vàng Phút 52': Ruben Gabrielsen (Lillestrom) nhận thẻ vàng (Foul).

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lillestrom 44% - 56% Real Sociedad, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 3.

50' Hỏng phạt đền Phút 50': Thomas Lehne Olsen (Lillestrom) sút hỏng phạt đền.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.

45' Thay người Phút 45' (Lillestrom): Eric Kitolano vào sân thay Daniel Bassi.

45' Thay người Phút 45' (Real Sociedad): Jon Pacheco vào sân thay Mamadou Sarr.

38' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lillestrom 48% - 52% Real Sociedad, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2.

33' BÀN THẮNG! Real Sociedad (0-3) Phút 33': Luka Sučić (Real Sociedad) lập công (kiến tạo: Mikel Oyarzabal). Tỷ số: 0 - 3.

30' Thẻ vàng Phút 30': Mamadou Sarr (Real Sociedad) nhận thẻ vàng (Foul).

27' BÀN THẮNG! Real Sociedad (0-2) Phút 27': Sergio Gómez (Real Sociedad) lập công (kiến tạo: Mikel Oyarzabal). Tỷ số: 0 - 2.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lillestrom 48% - 52% Real Sociedad, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

25' BÀN THẮNG! Real Sociedad (0-1) Phút 25': Sergio Gómez (Real Sociedad) lập công (kiến tạo: Mikel Oyarzabal). Tỷ số: 0 - 1.

12' Lillestrom ép sân Cầm bóng: Lillestrom 75% - 25% Real Sociedad, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Lillestrom tiếp đón Real Sociedad.

Cập nhật lúc 03:45 23/10/2026

Đội hình chính thức Lillestrom Sơ đồ 4-3-3 · HLV H. Ødegaard Real Sociedad Sơ đồ 4-4-2 · HLV P. Matarazzo 12 P. Dahlberg 3 S. Ottesen 5 S. Foss 28 R. Gabrielsen 26 Y. Paintsil 29 Y. Ibrahimaj 21 F. Ottosson 14 G. Nyheim 22 D. Bassi 10 Lehne Olsen 20 Vá 13 Unai Marrero 5 Zubeldia 19 M. Sarr 6 Jon Martín 17 Sergio Gómez 14 T. Kubo 4 Jon Gorrotxategi 18 Carlos Soler 11 Gonçalo Guedes 24 L. Sučić 10 Mikel Oyarzabal Dự bị Lillestrom 7 L. Alperud 11 F. Elkær 8 Gulbrandsen 1 S. Hagerup 17 E. Kitolano 47 Kristiansen 18 K. Krygård 16 H. Melland 15 G. Nordh Real Sociedad 23 A. Zakharyan 8 Beñat Turrientes 1 Álex Remiro 16 Jon Pacheco 9 O. Óskarsson 12 J. Ochieng 3 Aihen Muñoz 15 Pablo Marín 29 Alex Garcia Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026

Lillestrom Thống kê Real Sociedad 44% Kiểm soát bóng 56% 13 Dứt điểm 14 2 Trúng đích 8 3 Phạt góc 3 8 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 2

Lillestrom đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ đứng sau Real Sociedad đúng một bậc trên bảng xếp hạng. Hai đội cùng có 1 điểm. Trận đấu trên sân Åråsen Stadion lúc 02:00 ngày 23/10/2026 vì thế mang ý nghĩa của một cuộc cạnh tranh sát sao về thứ hạng.

Cuộc đua sít sao trên bảng xếp hạng

Real Sociedad hiện xếp hạng 22 với 1 điểm. Lillestrom đứng ngay sau, ở hạng 23, cũng với 1 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ nằm ở một bậc trên bảng, nên kết quả của trận này có thể thay đổi vị trí của cả hai.

Với chênh lệch mong manh như vậy, cả chủ nhà lẫn đội khách đều có lý do để chơi tích cực. Một chiến thắng có thể giúp đội thắng tạo khoảng cách với đối thủ trực tiếp ngay trên bảng xếp hạng.

Phong độ gần đây của Lillestrom

Trong 5 trận gần nhất, Lillestrom thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đội chủ nhà đang có chuỗi kết quả khá cân bằng, với trận gần nhất là một chiến thắng.

Trước đó, Lillestrom có hai trận hòa liên tiếp, rồi một trận thắng và một trận thua ở những vòng cũ hơn. Chiến thắng mới nhất là điểm tựa tinh thần quan trọng cho đội bóng trước khi tiếp đón Real Sociedad trên sân nhà.

Phong độ gần đây của Real Sociedad

Real Sociedad thắng 3 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội khách cũng vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, sau một trận hòa trước đó.

Chuỗi kết quả này cho thấy Real Sociedad có phong độ nhỉnh hơn Lillestrom xét về số trận thắng. Tuy nhiên, vị trí trên bảng xếp hạng của hai đội lại gần như ngang nhau, nên lợi thế về phong độ chưa chắc đã chuyển thành lợi thế ở trận đấu này.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đều đang ở trạng thái tâm lý tích cực sau chiến thắng gần nhất. Điều đó khiến trận đấu nhiều khả năng diễn ra với nhịp độ cao và sự quyết liệt ở cả hai phía.

Lillestrom có lợi thế sân nhà ở Åråsen Stadion, trong khi Real Sociedad mang theo chuỗi thắng nhiều hơn trong 5 trận gần nhất. Đội nào giữ được sự ổn định và tận dụng tốt các tình huống then chốt sẽ có cơ hội vượt lên trong cuộc đua thứ hạng.

Nhận định

Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội có điểm số bằng nhau và vị trí liền kề trên bảng xếp hạng. Real Sociedad có phong độ nhỉnh hơn, còn Lillestrom được chơi trên sân nhà và đang có đà đi lên sau chiến thắng gần nhất. Với những yếu tố đó, trận đấu hứa hẹn cân bằng và có thể được định đoạt bởi những chi tiết nhỏ.

Lillestrom 5 trận gần nhất T H H T B 4 Trận 1-2-1 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới Real Sociedad 5 trận gần nhất T H T B T 2 Trận 0-1-1 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 +6 6 T T 3 Benfica 2 2 0 0 +5 6 T T … 8 Lyon 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Sunderland 2 2 0 0 +2 6 T T … 21 Red Bull Salzburg 2 1 0 1 -3 3 B T 22 Real Sociedad 2 0 1 1 -1 1 H B 23 Lillestrom 2 0 1 1 -1 1 H B 24 Levski Sofia 2 0 1 1 -1 1 H B 25 Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 -1 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Lillestrom ✚ E. B. Garnas (Knee Injury) ✚ C. Jebara (Injury) ✚ L. Alperud (Inactive) ✚ L. Ranger (Inactive) ✚ E. B. Garnas (Knee Injury) ✚ C. Jebara (Injury) ✚ L. Alperud (Inactive) ✚ L. Ranger (Inactive) Real Sociedad ✚ J. Aramburu (Leg Injury) ✚ L. Beitia (Ankle Injury) ✚ Y. Herrera (Calf Injury) ✚ A. Odriozola (Knee Injury) ✚ J. Aramburu (Leg Injury) ✚ L. Beitia (Ankle Injury) ✚ Y. Herrera (Calf Injury) ✚ A. Odriozola (Knee Injury)