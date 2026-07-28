Trực tiếp Lincoln Red Imps vs Mjällby: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Lincoln Red Imps vs Mjällby: Đội hình xuất phát

Văn Thể28/07/2026 17:56

Lincoln Red Imps đối đầu Mjällby tại Victoria Stadium lúc 23h ngày 28/07/2026. Mjällby có lợi thế từ lần gặp gần nhất, khi từng giành chiến thắng trước đối thủ.

Lincoln Red ImpsvsMjällbySẮP BẮT ĐẦU • 23:00
  • 23:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Lincoln Red Imps và Mjällby đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 23:00.

Cập nhật lúc 22:20 28/07/2026

Đội hình chính thức
Lincoln Red Imps
Sơ đồ 3-5-2
Mjällby
Sơ đồ 3-4-3
1
Nauzet García
66
Julliani Eersteling
8
Mandi
3
Christian Rutjens
18
Toni García
32
Facundo Álvarez
6
Bernardo Lopes
23
Joe
21
Nano
9
Kike Gómez
44
Manu Toledano
13
Robin Wallinder
5
Abdullah Iqbal
2
Ludvig Svanberg
24
Tom Pettersson
39
Romeo Arrhenius Leandersson
25
Max Nielsen
22
Jesper Gustavsson
23
Áki Samuelsen
9
Ali Youssef
18
Jacob Bergström
17
Elliot Stroud
Dự bị
Lincoln Red Imps
2 Ethan Jolley4 Nico Clara Pinto5 Gabri Cardozo7 Lee Casciaro10 Álex Mula13 Jaylan Hankins19 Yussef Flalhi Idrissi20 Ethan Britto22 Graeme Torrilla
Mjällby
3 Martin Agnarsson4 Axel Norén7 Viktor Gustafson8 Teo Helge10 Jeppe Kjær14 Villiam Granath15 Bork Bang-Kittilsen19 Abdoulie Manneh27 Ludvig Tidstrand
Cập nhật đội hình lúc 22:20 28/07/2026

Thông tin trận đấu

Lincoln Red Imps sẽ đối đầu Mjällby tại Victoria Stadium lúc 23h ngày 28/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là cuộc chạm trán có dữ liệu đối đầu gần nhất nghiêng về đội khách.

Mjällby chiếm ưu thế ở lần đối đầu gần nhất

Hai đội mới được ghi nhận đối đầu 1 lần gần nhất. Trong cuộc so tài đó, Lincoln Red Imps không giành chiến thắng, không có trận hòa nào, còn Mjällby giành chiến thắng.

Xu hướng này giúp Mjällby bước vào trận đấu với cơ sở tham khảo tích cực hơn. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không bao gồm tỷ số, thời điểm hay bối cảnh cụ thể của lần gặp trước, vì vậy chưa đủ cơ sở để đánh giá sâu hơn về mức độ áp đảo giữa hai đội.

Những điểm chưa thể xác định

Thông tin được cung cấp không có phong độ gần đây, vị trí tại giải, lực lượng vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của Lincoln Red Imps và Mjällby. Do đó, chưa thể đưa ra nhận định đáng tin cậy về cách bố trí nhân sự, sơ đồ chiến thuật hay những cá nhân có thể tạo khác biệt.

Tương tự, chưa có dữ liệu để xác định đội nào sẽ chủ động kiểm soát bóng, đội nào lựa chọn phòng ngự phản công hoặc cách hai bên tổ chức pressing. Những yếu tố này sẽ cần được đánh giá thêm từ đội hình chính thức và diễn biến thực tế trên sân.

Nhận định trước trận

Mjällby có lợi thế tham khảo từ kết quả đối đầu gần nhất, trong khi Lincoln Red Imps sẽ hướng tới việc tạo ra diễn biến khác tại Victoria Stadium. Dù vậy, chỉ một lần chạm trán chưa đủ để khẳng định cán cân chuyên môn dài hạn giữa hai đội.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội và sự chuẩn bị chiến thuật của mỗi bên. Với dữ liệu hiện có, có thể xác định Mjällby đang nắm ưu thế về đối đầu, nhưng chưa đủ cơ sở để chốt một kết quả cụ thể.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Lincoln Red Imps · 0 thắng0 hòaMjällby · 1 thắng
21/07/2026
Mjällby
3 - 0
Lincoln Red Imps
MJÄ
Lincoln Red Imps
5 trận gần nhất
BHT
Mjällby
5 trận gần nhất
TBHHT

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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