Trực tiếp Linfield vs Kalju Nomme: Linfield vượt lên dẫn trước

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Linfield vs Kalju Nomme: Linfield vượt lên dẫn trước

Văn Thể16/07/2026 20:49

Linfield tiếp đón Kalju Nomme tại Windsor Park trong trận đấu UEFA Europa Conference League, nơi lịch sử đối đầu gần nhất đang nghiêng về đội khách

Linfield2 - 1Kalju NommeHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Linfield 2 - 1 Kalju Nomme.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Kalju Nomme): N. Ivanov vào sân thay T. Baptista.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Kalju Nomme): D. Sotsugov vào sân thay D. Mashchenko.

  • 65'Thẻ vàng

    Phút 65': R. Nolan (Linfield) nhận thẻ vàng.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Kalju Nomme): M. Orlov vào sân thay E. E. Lotar Eyang.

  • 62'Thẻ vàng

    Phút 62': O. Musolitin (Kalju Nomme) nhận thẻ vàng.

  • 49'BÀN THẮNG! Linfield (2-1)

    Phút 49': K. Offord (Linfield) lập công (kiến tạo: M. Fitzpatrick). Tỷ số: 2 - 1.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Linfield): D. McCullough vào sân thay D. Wells.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Linfield): K. Offord vào sân thay A. Frizzell.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 27'Hỏng phạt đền

    Phút 27': O. Musolitin (Kalju Nomme) sút hỏng phạt đền.

  • 27'BÀN THẮNG! Kalju Nomme (1-1)

    Phút 27': O. Musolitin (Kalju Nomme) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 26'Thẻ đỏ

    Phút 26': E. McGee (Linfield) nhận thẻ đỏ.

  • 12'Thẻ vàng

    Phút 12': M. Fitzpatrick (Linfield) nhận thẻ vàng.

  • 11'BÀN THẮNG! Linfield (1-0)

    Phút 11': E. McGee (Linfield) lập công (kiến tạo: A. Frizzell). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Linfield tiếp đón Kalju Nomme.

Cập nhật lúc 03:30 17/07/2026

Đội hình chính thức
Linfield
Sơ đồ 5-3-2 · HLV David Healy
Kalju Nomme
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Nikita Andreev
1
Chris Johns
27
Ethan McGee
4
Ryan Nolan
5
Chris Shields
15
Ben Hall
33
Darragh Leahy
16
Dylan Wells
10
Adam Frizzell
8
Kyle McClean
7
Kirk Millar
29
Matthew Fitzpatrick
1
Henri Perk
78
Danyl Mashchenko
50
Maksim Podholjuzin
46
Roko Vukušić
22
Aleksandr Nikolajev
26
Rommi Siht
8
Oleksandr Musolitin
20
Modou Tambedou
59
Bogdan Vastsuk
17
Enrique Esono
21
Tiago Baptista
Dự bị
Linfield
18 Aidan Glavin24 Sean Brown34 Dane McCullough37 Ryan McKay74 Donatas Jermakovas70 Jon Graham26 Isaac Baird9 Kieran Offord30 Kobei Moore
Kalju Nomme
96 Joonas Kindel5 Uku Korre4 Alex Boronilštšikov7 Daniil Tarassenkov88 Daniil Sotsugov10 Nikita Ivanov9 Godwin Chinemeren30 Ibrahim Jabir11 Mihhail Orlov
Cập nhật đội hình lúc 01:25 17/07/2026

Thông tin trận đấu

Linfield sẽ đối đầu Kalju Nomme tại sân Windsor Park trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:45 ngày 17/07/2026.

Đây là cuộc chạm trán cần được nhìn nhận từ sự cân bằng giữa lợi thế sân nhà của Linfield và xu hướng đối đầu gần nhất. Tuy nhiên, những dữ liệu hiện có chưa đủ để xác định mục tiêu cụ thể của hai đội trong trận đấu này.

Kalju Nomme có ưu thế từ lần đối đầu gần nhất

Linfield và Kalju Nomme mới có một lần đối đầu gần nhất. Kết quả tổng hợp cho thấy Linfield chưa giành chiến thắng hay trận hòa nào, trong khi Kalju Nomme là đội giành chiến thắng.

Xu hướng này tạo cho Kalju Nomme một điểm tựa nhất định về mặt tâm lý. Dù vậy, một lần chạm trán không thể phản ánh toàn bộ tương quan hiện tại, đặc biệt khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng và cách vận hành của hai đội trước trận.

Lợi thế sân nhà của Linfield

Windsor Park là địa điểm tổ chức trận đấu, qua đó Linfield có điều kiện thi đấu trên sân quen thuộc. Yếu tố này có thể hỗ trợ đội chủ nhà trong việc nhập cuộc và duy trì sự chủ động, nhưng mức độ ảnh hưởng thực tế còn phụ thuộc vào cách hai đội triển khai trận đấu.

Ở chiều ngược lại, Kalju Nomme bước vào cuộc đối đầu với lợi thế từ kết quả lần gặp gần nhất. Đội khách có thể tận dụng sự tự tin đó để chơi chặt chẽ, chờ thời điểm tạo khác biệt, song chưa có đủ thông tin để khẳng định một phương án chiến thuật cụ thể.

Nhận định trước trận

Trận đấu tại Windsor Park hứa hẹn được quyết định bởi khả năng Linfield biến lợi thế sân nhà thành sức ép thực tế, trong khi Kalju Nomme sẽ tìm cách duy trì ưu thế tâm lý từ lần đối đầu trước. Đây là cặp đấu chưa có đủ dữ liệu để nghiêng hẳn về một kịch bản cụ thể.

Nhìn chung, Kalju Nomme có cơ sở tích cực hơn khi xét riêng lịch sử đối đầu gần nhất. Tuy nhiên, Linfield vẫn có điểm tựa sân nhà và cơ hội tạo ra thế trận khác biệt. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn thực tế của hai đội trong 90 phút tại Windsor Park.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Linfield · 0 thắng0 hòaKalju Nomme · 1 thắng
09/07/2026
Kalju Nomme
1 - 0
Linfield
KN
Linfield
5 trận gần nhất
BBBTB
Kalju Nomme
5 trận gần nhất
TTHHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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