TRỰC TIẾP Trực tiếp Liverpool vs Brighton: Liverpool nhân đôi cách biệt Brighton còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu với 16 điểm và chưa thua trong 5 trận gần nhất. Họ làm khách của Liverpool tại Anfield lúc 21h00 ngày 25/10/2026.

Liverpool 2 - 0 Brighton Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Liverpool 2 - 0 Brighton.

45+3' Thẻ vàng Phút 45+3': Olivier Boscagli (Brighton) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Liverpool ép sân Cầm bóng: Liverpool 46% - 54% Brighton, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 2.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Liverpool 48% - 52% Brighton, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 4 - 0); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 2.

21' BÀN THẮNG! Liverpool (2-0) Phút 21': Alexander Isak (Liverpool) lập công (kiến tạo: Bradley Barcola). Tỷ số: 2 - 0.

17' BÀN THẮNG! Liverpool (1-0) Phút 17': Pascal Groß (Brighton) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Liverpool 51% - 49% Brighton, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

6' Thay người Phút 6' (Brighton): Costinha vào sân thay Ferdi Kadıoğlu.

0' Trận đấu bắt đầu Liverpool tiếp đón Brighton.

Cập nhật lúc 21:49 25/10/2026

Đội hình chính thức Liverpool Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andoni Iraola Brighton Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV F. Hürzeler 1 Alisson Becker 33 R. Araújo 5 J. Jacquet 4 V. van Dijk 6 M. Kerkez 38 Gravenberch 10 Mac Allister 18 C. Gakpo 7 F. Wirtz 29 B. Barcola 9 A. Isak 1 B. Verbruggen 24 F. Kadıoğlu 44 L. Vušković 5 L. Dunk 21 O. Boscagli 13 P. Groß 14 José María Andrés Baixauli 25 D. Gómez 26 Y. Ayari 29 M. De Cuyper 19 C. Kostoulas Dự bị Liverpool 73 R. Ngumoha 25 Mamardashvili 2 J. Gomez 21 K. Tsimikas 3 W. Endo 42 T. Nyoni 53 J. McConnell 14 F. Chiesa 67 L. Koumas Brighton 12 P. David 15 I. Osman 10 G. Rutter 35 M. Yalcouyé 33 O'Riley 8 Hinshelwood 20 Costinha 3 J. Hadjam 23 J. Steele Cập nhật đội hình lúc 20:32 25/10/2026

Liverpool Thống kê Brighton 46% Kiểm soát bóng 54% 7 Dứt điểm 3 3 Trúng đích 0 1 Phạt góc 0 4 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 2

Brighton bước vào chuyến làm khách trên sân Anfield với cơ hội bám đuổi ngôi đầu còn nguyên vẹn. Đội bóng này đang đứng thứ 3 với 16 điểm và chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận đấu giữa Liverpool và Brighton diễn ra lúc 21h00 ngày 25/10/2026.

Brighton mang theo chuỗi phong độ ấn tượng

Brighton là một trong những đội có phong độ ổn định nhất ở thời điểm này. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 4 trận, hòa 1 trận và không thua trận nào. Trận hòa là kết quả mới nhất, còn 4 chiến thắng liên tiếp đến trước đó.

Chuỗi bất bại đã giúp Brighton đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 16 điểm. Nếu giành chiến thắng tại Anfield, họ sẽ có 19 điểm và tiếp tục giữ vị trí trong nhóm bám đuổi ngôi đầu.

Liverpool cần phản ứng trước sức ép từ đối thủ

Liverpool cũng có phong độ tốt khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận. Ba chiến thắng liên tiếp gần đây cho thấy đội chủ nhà đã lấy lại nhịp thi đấu sau trận thua trước đó.

Tuy vậy, Liverpool hiện đứng thứ 5 với 12 điểm, kém Brighton 4 điểm. Vì thế, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để họ rút ngắn khoảng cách. Nếu thắng, Liverpool sẽ có 15 điểm, chỉ còn kém đối thủ 1 điểm.

Thế đối đầu cân bằng hơn con số trên bảng xếp hạng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Liverpool thắng 3 trận, Brighton thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Điều này cho thấy các cuộc đối đầu giữa hai đội thường có người thắng, người thua rõ ràng.

Lợi thế đối đầu nghiêng nhẹ về Liverpool, nhưng Brighton đã thắng 2 trong 5 lần gần nhất. Đó là lý do đội khách có thể tự tin khi đến Anfield.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đều đang thắng nhiều và đều có động lực rõ ràng. Brighton muốn bảo vệ vị trí trong nhóm đầu và giữ cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Liverpool muốn tận dụng lợi thế sân nhà để leo lên bảng xếp hạng.

Với chuỗi 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất của cả hai bên, yếu tố tâm lý và sự bền bỉ sẽ rất quan trọng. Đội nào duy trì được sự ổn định trong những giai đoạn then chốt của trận đấu sẽ có lợi thế hơn.

Nhận định

Brighton có phong độ nhỉnh hơn khi chưa thua trận nào trong 5 trận gần nhất và đang xếp trên Liverpool. Ngược lại, Liverpool có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt hơn.

Nhìn chung, đây là trận đấu cân bằng giữa hai đội đang có phong độ cao. Kết quả tại Anfield có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Liverpool · 3 thắng 0 hòa Brighton · 2 thắng Brighton 2 - 1 Liverpool BRI Liverpool 3 - 0 Brighton LIV Liverpool 2 - 0 Brighton LIV Brighton 3 - 2 Liverpool BRI Liverpool 2 - 1 Brighton LIV

Liverpool 5 trận gần nhất T T T B T 7 Trận 3-3-1 T-H-B 9 Ghi (TB 1.3) 8 Thủng lưới Brighton 5 trận gần nhất H T T T T 7 Trận 5-1-1 T-H-B 23 Ghi (TB 3.3) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 8 7 0 1 +11 21 B T T T T 2 Arsenal 8 7 0 1 +8 21 T T T B T 3 Brighton 7 5 1 1 +18 16 T T T T H 4 Chelsea 8 4 1 3 +2 13 B T T B H 5 Liverpool 7 3 3 1 +1 12 T B T H T 6 Aston Villa 8 3 2 3 -3 11 T T H T B …

Tình hình lực lượng Liverpool ✚ C. Bradley (Knee Injury) ✚ H. Ekitike (Achilles Tendon Injury) ✚ J. Frimpong (Muscle Injury) ✚ G. Leoni (Knee Injury) ✚ A. Nallo (Leg Injury) ✚ D. Szoboszlai (Muscle Injury) ✚ V. Munoz (Knee Injury) ✚ C. Bradley (Knee Injury) Brighton ✚ F. Azeez (Abdominal strain) ✚ E. Ferguson (Ankle Injury) ✚ Y. Minteh (Injury) ✚ K. Mitoma (Hamstring Injury) ✚ S. Tzimas (Knee Injury) ✚ M. Wieffer (Knee Injury) ✚ Z. Yohanna (Injury) ✚ P. Struijk (Rest)