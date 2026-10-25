Trực tiếp Liverpool vs Brighton: Liverpool nhân đôi cách biệt

TRỰC TIẾPTrực tiếp Liverpool vs Brighton: Liverpool nhân đôi cách biệt
Brighton còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu với 16 điểm và chưa thua trong 5 trận gần nhất. Họ làm khách của Liverpool tại Anfield lúc 21h00 ngày 25/10/2026.
- 45'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Liverpool 2 - 0 Brighton.
- 45+3'Thẻ vàng
Phút 45+3': Olivier Boscagli (Brighton) nhận thẻ vàng (Foul).
- 37'Liverpool ép sân
Cầm bóng: Liverpool 46% - 54% Brighton, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 2.
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Liverpool 48% - 52% Brighton, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 4 - 0); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 2.
- 21'BÀN THẮNG! Liverpool (2-0)
Phút 21': Alexander Isak (Liverpool) lập công (kiến tạo: Bradley Barcola). Tỷ số: 2 - 0.
- 17'BÀN THẮNG! Liverpool (1-0)
Phút 17': Pascal Groß (Brighton) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Liverpool 51% - 49% Brighton, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.
- 6'Thay người
Phút 6' (Brighton): Costinha vào sân thay Ferdi Kadıoğlu.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Liverpool tiếp đón Brighton.
Cập nhật lúc 21:49 25/10/2026
Brighton bước vào chuyến làm khách trên sân Anfield với cơ hội bám đuổi ngôi đầu còn nguyên vẹn. Đội bóng này đang đứng thứ 3 với 16 điểm và chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận đấu giữa Liverpool và Brighton diễn ra lúc 21h00 ngày 25/10/2026.
Brighton mang theo chuỗi phong độ ấn tượng
Brighton là một trong những đội có phong độ ổn định nhất ở thời điểm này. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 4 trận, hòa 1 trận và không thua trận nào. Trận hòa là kết quả mới nhất, còn 4 chiến thắng liên tiếp đến trước đó.
Chuỗi bất bại đã giúp Brighton đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 16 điểm. Nếu giành chiến thắng tại Anfield, họ sẽ có 19 điểm và tiếp tục giữ vị trí trong nhóm bám đuổi ngôi đầu.
Liverpool cần phản ứng trước sức ép từ đối thủ
Liverpool cũng có phong độ tốt khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận. Ba chiến thắng liên tiếp gần đây cho thấy đội chủ nhà đã lấy lại nhịp thi đấu sau trận thua trước đó.
Tuy vậy, Liverpool hiện đứng thứ 5 với 12 điểm, kém Brighton 4 điểm. Vì thế, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để họ rút ngắn khoảng cách. Nếu thắng, Liverpool sẽ có 15 điểm, chỉ còn kém đối thủ 1 điểm.
Thế đối đầu cân bằng hơn con số trên bảng xếp hạng
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Liverpool thắng 3 trận, Brighton thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Điều này cho thấy các cuộc đối đầu giữa hai đội thường có người thắng, người thua rõ ràng.
Lợi thế đối đầu nghiêng nhẹ về Liverpool, nhưng Brighton đã thắng 2 trong 5 lần gần nhất. Đó là lý do đội khách có thể tự tin khi đến Anfield.
Điểm then chốt của trận đấu
Hai đội đều đang thắng nhiều và đều có động lực rõ ràng. Brighton muốn bảo vệ vị trí trong nhóm đầu và giữ cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Liverpool muốn tận dụng lợi thế sân nhà để leo lên bảng xếp hạng.
Với chuỗi 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất của cả hai bên, yếu tố tâm lý và sự bền bỉ sẽ rất quan trọng. Đội nào duy trì được sự ổn định trong những giai đoạn then chốt của trận đấu sẽ có lợi thế hơn.
Nhận định
Brighton có phong độ nhỉnh hơn khi chưa thua trận nào trong 5 trận gần nhất và đang xếp trên Liverpool. Ngược lại, Liverpool có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt hơn.
Nhìn chung, đây là trận đấu cân bằng giữa hai đội đang có phong độ cao. Kết quả tại Anfield có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)