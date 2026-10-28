TRỰC TIẾP Trực tiếp Liverpool vs Chelsea: Hết hiệp 1, hòa 1-1 Trận đấu loại trực tiếp: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Liverpool tiếp Chelsea tại Anfield lúc 03:00 ngày 29/10/2026 ở vòng 1/8, khi cả hai không còn đường lùi.

Liverpool 1 - 1 Chelsea Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45+1' Thay người Phút 45+1' (Chelsea): Levi Colwill vào sân thay Maxence Lacroix.

43' BÀN THẮNG! Liverpool (1-1) Phút 43': Cody Gakpo (Liverpool) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

40' BÀN THẮNG! Chelsea (0-1) Phút 40': Morgan Rogers (Chelsea) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

39' Thế trận giằng co Cầm bóng: Liverpool 53% - 47% Chelsea, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 2.

26' Liverpool ép sân Cầm bóng: Liverpool 59% - 41% Chelsea, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 2.

21' Thẻ vàng Phút 21': James McConnell (Liverpool) nhận thẻ vàng (Handball).

13' Liverpool ép sân Cầm bóng: Liverpool 62% - 38% Chelsea; phạm lỗi 0 - 1.

11' Thẻ vàng Phút 11': Lewis Koumas (Liverpool) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Liverpool tiếp đón Chelsea.

Cập nhật lúc 03:51 29/10/2026

Đội hình chính thức Liverpool Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andoni Iraola Chelsea Sơ đồ 4-3-3 · HLV Xabi Alonso 25 Mamardashvili 2 J. Gomez 4 V. van Dijk 33 R. Araújo 21 K. Tsimikas 38 Gravenberch 42 T. Nyoni 73 R. Ngumoha 53 J. McConnell 18 C. Gakpo 67 L. Koumas 39 M. Penders 27 M. Gusto 5 M. Lacroix 3 W. Fofana 34 Joshua Kofi Acheampong 14 J. Henderson 25 M. Caicedo 45 R. Lavia 7 Pedro Neto 18 D. Welbeck 17 M. Rogers Dự bị Liverpool 14 F. Chiesa 3 W. Endo 5 J. Jacquet 10 Mac Allister 9 A. Isak 7 F. Wirtz 1 Alisson Becker 29 B. Barcola 44 L. Chambers Chelsea 6 L. Colwill 41 Estêvão 32 Nicoll-Jazuli 2 M. Palestra 23 Geovany Tcherno Quenda 28 Sharman-Lowe 37 O. Subuloye 4 V. Barco 22 E. Emegha Cập nhật đội hình lúc 02:32 29/10/2026

Liverpool Thống kê Chelsea 53% Kiểm soát bóng 47% 1 Dứt điểm 1 0 Trúng đích 0 3 Phạt góc 0 5 Phạm lỗi 2 1 Việt vị 1

Thắng đi tiếp, thua dừng bước: đó là toàn bộ ý nghĩa của cuộc gặp giữa Liverpool và Chelsea ở vòng 1/8. Trận đấu diễn ra tại Anfield lúc 03:00 ngày 29/10/2026 và không dành chỗ cho những phép tính toan. Chỉ một đội bước tiếp, đội còn lại rời cuộc chơi.

Loại trực tiếp, không còn đường lùi

Khác với vòng bảng, nơi một trận hòa hay một lần sảy chân vẫn có thể được bù đắp ở lượt sau, vòng 1/8 là cuộc đấu mà mọi sai sót đều phải trả giá ngay. Với Liverpool và Chelsea, mục tiêu chỉ có một là giành quyền đi tiếp.

Áp lực vì thế dồn lên cả hai phía. Đội nào giữ được sự bình tĩnh và tận dụng tốt cơ hội, đội đó nắm lợi thế trong một trận đấu mà từng khoảnh khắc đều có thể quyết định kết cục.

Liverpool đang có đà tốt

Liverpool bước vào trận với phong độ đáng tin cậy. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, cả 4 chiến thắng đều là những trận mới nhất, còn trận thua nằm ở xa nhất trong chuỗi.

Mạch bốn trận thắng liên tiếp mang lại sự tự tin và nhịp độ thi đấu ổn định, hai yếu tố quan trọng khi bước vào đấu trường loại trực tiếp. Việc được thi đấu trên sân Anfield cũng giúp đội bóng có thêm nguồn động lực từ khán đài.

Chelsea cần phản ứng sau trận thua gần nhất

Phong độ của Chelsea thiếu ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận đấu mới nhất của họ kết thúc bằng thất bại, sau đó là hai chiến thắng liên tiếp, rồi một trận thua và một trận hòa ở những lượt cũ hơn.

Chuỗi kết quả lên xuống ấy cho thấy Chelsea có khả năng tạo ra những chiến thắng, nhưng chưa giữ được sự nhất quán. Thử thách lớn nhất của họ là phục hồi nhanh về tinh thần ngay sau trận thua gần nhất để không bước vào Anfield với tâm lý nặng nề.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy hai đội rất khó phân định. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Liverpool thắng 2 trận, hòa 1 trận và Chelsea thắng 2 trận. Không bên nào chiếm ưu thế rõ rệt, điều đó khiến cuộc đối đầu này khó đoán hơn nhiều so với những gì phong độ hiện tại gợi ý.

Điểm then chốt của trận đấu

Về phong độ, Liverpool đang nhỉnh hơn nhờ chuỗi thắng gần đây. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng cho thấy lợi thế đó chưa đủ để tạo khác biệt trong một trận loại trực tiếp.

Liverpool cần duy trì nhịp độ và sự tự tin từ chuỗi thắng gần nhất, đồng thời tránh để áp lực loại trực tiếp làm chậm lối chơi.

Chelsea cần sớm lấy lại sự ổn định sau trận thua mới nhất, và tận dụng triệt để những cơ hội hiếm hoi nếu có.

Sự tập trung trong từng pha bóng sẽ quan trọng không kém chất lượng chuyên môn, bởi chỉ một sai lầm cũng có thể trả giá bằng tấm vé đi tiếp.

Nhận định

Liverpool được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ tốt và lợi thế sân nhà, nhưng đây chưa phải lợi thế đủ lớn để loại trừ Chelsea. Với thế đối đầu cân bằng và bản chất loại trực tiếp, trận đấu nhiều khả năng sẽ giằng co, nơi bản lĩnh quyết định đội nào đi tiếp và đội nào dừng bước.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Liverpool · 2 thắng 1 hòa Chelsea · 2 thắng Liverpool 1 - 1 Chelsea Hòa Chelsea 2 - 1 Liverpool CHE Chelsea 3 - 1 Liverpool CHE Liverpool 2 - 1 Chelsea LIV Chelsea 0 - 1 Liverpool LIV

Liverpool 5 trận gần nhất T T T T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 1 Thủng lưới Chelsea 5 trận gần nhất B T T B H 2 Trận 2-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 4.0) 3 Thủng lưới