Trực tiếp Liverpool vs Leeds United: Liverpool mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Liverpool vs Leeds United: Liverpool mở tỷ số

Văn Thể02/08/2026 22:08

03h00 ngày 03/08/2026, Liverpool gặp Leeds United tại Soldier Field trong trận Giao hữu CLB, với hai lần đối đầu gần nhất đều kết thúc bất phân thắng bại.

Liverpool1 - 0Leeds UnitedHiệp 1 — phút 37'
  • 37'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Liverpool 1 - 0 Leeds United.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Liverpool 55 - 45 Leeds United, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Liverpool 49 - 51 Leeds United, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 24'Thẻ vàng

    Phút 24': Ao Tanaka () nhận thẻ vàng.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Liverpool 44 - 56 Leeds United, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 0.

  • 7'BÀN THẮNG! Liverpool (1-0)

    Phút 7': Luke Chambers () lập công (kiến tạo: Milos Kerkez). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Liverpool tiếp đón Leeds United.

Cập nhật lúc 03:44 03/08/2026

Đội hình chính thức
Liverpool
Sơ đồ 4-2-3-1
Leeds United
Sơ đồ 3-4-3
25
Giorgi Mamardashvili
30
Jeremie Frimpong
83
Ifeanyi Ndukwe
44
Luke Chambers
6
Milos Kerkez
42
Trey Nyoni
8
Dominik Szoboszlai
68
Kieran Morrison
7
Florian Wirtz
73
Rio Ngumoha
9
Alexander Isak
21
Alex Cairns
6
Joe Rodon
5
Tarik Muharemović
4
Ethan Ampadu
2
Jayden Bogle
18
Anton Stach
22
Ao Tanaka
3
Gabriel Gudmundsson
24
James Justin
14
Lukas Nmecha
7
Daniel James
Dự bị
Liverpool
14 Federico Chiesa17 Curtis Jones19 Harvey Elliott21 Konstantinos Tsimikas28 Freddie Woodman38 Ryan Gravenberch40 Joshua Abe47 Calvin Ramsay48 Calum Scanlon
Leeds United
8 Sean Longstaff9 Dominic Calvert-Lewin10 Joël Piroe11 Brenden Aaronson17 Harry Wilson23 Sebastiaan Bornauw29 Wilfried Gnonto38 Rory Mahady47 Rhys Chadwick-Chaplin
Cập nhật đội hình lúc 02:21 03/08/2026
LiverpoolThống kêLeeds United
55%
Kiểm soát bóng
45%
2
Dứt điểm
3
2
Trúng đích
1
2
Phạt góc
1
4
Phạm lỗi
3
2
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
1

Thông tin trận đấu

Liverpool sẽ đối đầu Leeds United tại Soldier Field lúc 03h00 ngày 03/08/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là cuộc gặp được chờ đợi giữa hai đội bóng Anh, nhưng dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về đội hình dự kiến, phong độ gần đây hoặc mục tiêu cụ thể của mỗi bên.

Thế đối đầu cân bằng

Hai lần chạm trán gần nhất giữa Liverpool và Leeds United đều kết thúc với tỷ số hòa. Liverpool chưa giành chiến thắng trong hai trận này, trong khi Leeds United cũng không có chiến thắng trước đối thủ.

Xu hướng đó cho thấy khoảng cách giữa hai đội trong những lần gặp gần đây không được thể hiện bằng ưu thế rõ rệt của bất kỳ bên nào. Vì vậy, khả năng kiểm soát thế trận và cách mỗi đội tận dụng các thời điểm chuyển trạng thái có thể đóng vai trò quan trọng tại Soldier Field.

Những điểm chưa thể xác định

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm danh sách cầu thủ vắng mặt, sơ đồ chiến thuật, phong độ trong các trận gần nhất hay đội hình dự kiến. Do đó, chưa có đủ cơ sở để đánh giá cụ thể Liverpool hoặc Leeds United sẽ lựa chọn cách tiếp cận nào, cũng như cầu thủ nào có thể tạo ra khác biệt.

Trong bối cảnh là một trận giao hữu, những điều chỉnh về nhân sự và cách vận hành đội hình có thể được chú ý nhiều hơn kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, mọi nhận định chi tiết về chiến thuật hoặc lực lượng đều cần dựa trên thông tin chính thức được công bố trước trận.

Nhận định trận đấu

Liverpool và Leeds United bước vào cuộc đối đầu với thế cân bằng trong hai lần gặp gần nhất, khi mỗi đội đều chưa thể giành chiến thắng. Dữ liệu hiện có chưa cho phép xác định đội nào chiếm ưu thế rõ ràng, vì vậy trận đấu được chờ đợi sẽ tiếp tục là màn so tài khó phân định.

Điểm đáng chú ý nhất sẽ nằm ở cách hai đội triển khai lối chơi và điều chỉnh nhân sự trong suốt trận đấu. Với những thông tin hiện được xác nhận, chưa thể đưa ra dự đoán cụ thể về tỷ số.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Liverpool · 0 thắng2 hòaLeeds United · 0 thắng
02/01/2026
Liverpool
0 - 0
Leeds United
Hòa
07/12/2025
Leeds United
3 - 3
Liverpool
Hòa
Liverpool
5 trận gần nhất
TTHBH
Leeds United
5 trận gần nhất
TBBTH
Tình hình lực lượng
Liverpool
Hugo Ekitiké (Achilles tendon rupture)
Stefan Bajcetic (Surgery)
Giovanni Leoni (Cruciate Ligament Tear)
Wataru Endo (Foot Injury)
Conor Bradley (Knee Surgery)
Leeds United
Mateo Joseph (Cruciate Ligament Tear)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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