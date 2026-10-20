TRỰC TIẾP Trực tiếp Liverpool vs Villarreal: Hết hiệp 1, hòa 2-2 Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Liverpool thắng 4 trong 5 trận gần nhất, Villarreal thắng 3. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 21/10/2026 trên sân Anfield.

Liverpool 2 - 2 Villarreal Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

45+2' BÀN THẮNG! Liverpool (2-2) Phút 45+2': Ronald Araujo (Liverpool) lập công (kiến tạo: Rio Ngumoha). Tỷ số: 2 - 2.

41' Thẻ vàng Phút 41': Álvaro Santiago Mouriño González (Villarreal) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Liverpool 53% - 47% Villarreal, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 3, cứu thua 0 - 2.

36' BÀN THẮNG! Liverpool (1-2) Phút 36': Alexis Mac Allister (Liverpool) lập công (kiến tạo: Konstantinos Tsimikas). Tỷ số: 1 - 2.

29' BÀN THẮNG! Villarreal (0-2) Phút 29': Sergi Cardona Bermúdez (Villarreal) lập công (kiến tạo: Nathan-Dylan Saliba). Tỷ số: 0 - 2.

27' Thẻ vàng Phút 27': Alberto Moleiro (Villarreal) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Liverpool 54% - 46% Villarreal, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 0 - 2.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Liverpool 45% - 55% Villarreal, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 4 - 1.

4' BÀN THẮNG! Villarreal (0-1) Phút 4': Georges Mikautadze (Villarreal) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Liverpool tiếp đón Villarreal.

Cập nhật lúc 02:49 21/10/2026

Đội hình chính thức Liverpool Sơ đồ 4-3-3 · HLV Andoni Iraola Villarreal Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Iñigo Pérez 1 Alisson Becker 33 R. Araújo 5 J. Jacquet 4 V. van Dijk 21 K. Tsimikas 38 Gravenberch 42 T. Nyoni 10 Mac Allister 73 R. Ngumoha 67 L. Koumas 18 C. Gakpo 25 P. Gulácsi 15 S. Mouriño 6 Pau Navarro 12 Renato Veiga 23 Sergi Cardona 24 N. Saliba 18 P. Gueye 17 T. Buchanan 14 Santi Comesaña 10 Alberto Moleiro 9 G. Mikautadze Dự bị Liverpool 29 B. Barcola 44 L. Chambers 76 J. Danns 2 J. Gomez 9 A. Isak 6 M. Kerkez 25 Mamardashvili 53 J. McConnell 7 F. Wirtz Villarreal 22 Ayoze Pérez 5 A. Diatta 27 N. El Jmili 8 J. Foyth 3 A. Freeman 1 Luíz Júnior 16 C. Macia 7 Gerard Moreno 21 T. Oluwaseyi Cập nhật đội hình lúc 01:32 21/10/2026

Liverpool Thống kê Villarreal 53% Kiểm soát bóng 47% 4 Dứt điểm 7 2 Trúng đích 2 2 Phạt góc 1 9 Phạm lỗi 3 0 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 2

Liverpool và Villarreal bước vào cuộc gặp tại Anfield với tâm thế của hai đội đang chơi tốt. Chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách thắng 3 và hòa 1 trong 5 lần ra sân vừa qua. Trận đấu bắt đầu lúc 02:00 ngày 21/10/2026.

Liverpool: chuỗi thắng áp đảo trong 5 trận gần nhất

Trong 5 trận gần nhất, Liverpool thắng 4 và thua 1. Đội chủ nhà thắng ở trận vừa qua và cả trận liền trước đó. Cú trượt chân duy nhất nằm ở giữa chuỗi, sau đó họ lập tức lấy lại nhịp thắng.

Khả năng phục hồi nhanh sau thất bại là điểm đáng chú ý. Một đội có thể hồi phục nhanh như vậy thường cho thấy sự ổn định về tinh thần. Điều này càng quan trọng khi họ được thi đấu trên sân nhà Anfield.

Villarreal: bền bỉ và khó bị đánh bại

Villarreal cũng sở hữu thành tích đáng nể với 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận gần nhất của đội khách kết thúc với kết quả hòa. Trước đó, họ có một trận thua rồi thắng liên tiếp 2 trận ở giai đoạn cũ hơn.

Tuy nhiên, chặng đường phía trước không hề dễ dàng. Việc phải làm khách trước một đối thủ đang chơi hưng phấn là thử thách lớn đối với đội bóng đến từ Tây Ban Nha.

Thế đối đầu nghiêng về Liverpool

Trong 4 lần đối đầu gần nhất, Liverpool thắng 3 trận và Villarreal thắng 1 trận, không có trận hòa nào. Lịch sử gặp nhau gần đây cho thấy chủ nhà chiếm ưu thế rõ rệt. Dù vậy, một chiến thắng của Villarreal trong số đó chứng tỏ họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Liverpool đang đứng hạng 5 với 6 điểm. Villarreal xếp hạng 14 với 3 điểm. Khoảng cách 3 điểm và 9 bậc thứ hạng phản ánh phần nào sự chênh lệch về thành tích ở giai đoạn đầu hành trình, dù cả hai đều có phong độ tốt trong các trận gần đây.

Điểm then chốt của trận đấu

Liverpool có lợi thế sân nhà, chuỗi thắng gần đây và thành tích đối đầu tốt hơn. Villarreal lại có sự ổn định với 3 chiến thắng trong 5 trận và không phải đội dễ bị khuất phục. Nhịp độ ngay từ đầu trận sẽ rất quan trọng với cả hai bên.

Nếu Liverpool duy trì được sự tự tin từ chuỗi kết quả vừa qua, họ có nhiều cơ sở để giữ thế chủ động trên sân Anfield. Ngược lại, Villarreal cần tận dụng tinh thần thi đấu bền bỉ để khiến trận đấu trở nên khó chịu cho chủ nhà.

Nhận định

Xét tổng thể, Liverpool nhỉnh hơn nhờ phong độ, lợi thế sân bãi, vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và thế đối đầu thuận lợi. Tuy vậy, phong độ tích cực của Villarreal khiến đây vẫn là cuộc đối đầu cân bằng hơn so với khoảng cách trên bảng xếp hạng. Một trận đấu hấp dẫn giữa hai đội đang vào phom là điều người hâm mộ có thể kỳ vọng.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Liverpool · 3 thắng 0 hòa Villarreal · 1 thắng Villarreal 2 - 3 Liverpool LIV Liverpool 2 - 0 Villarreal LIV Liverpool 3 - 0 Villarreal LIV Villarreal 1 - 0 Liverpool VIL

Liverpool 5 trận gần nhất T T B T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 4.0) 4 Thủng lưới Villarreal 5 trận gần nhất H T B T T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Barcelona 2 2 0 0 +7 6 T T 3 Aston Villa 2 2 0 0 +7 6 T T 4 VfB Stuttgart 2 2 0 0 +5 6 T T 5 Liverpool 2 2 0 0 +4 6 T T 6 Sporting CP 2 2 0 0 +4 6 T T … 8 Real Madrid 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Real Betis 2 2 0 0 +2 6 T T … 13 Manchester United 2 1 0 1 +2 3 B T 14 Villarreal 2 1 0 1 +1 3 T B 15 Atletico Madrid 2 1 0 1 +1 3 T B … 24 Bodo/Glimt 2 1 0 1 -4 3 T B 25 AS Roma 2 0 1 1 -1 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Liverpool ✚ C. Bradley (Knee Injury) ✚ F. Chiesa (Off the roster) ✚ H. Ekitike (Achilles Tendon Injury) ✚ W. Endo (Off the roster) ✚ J. Frimpong (Muscle Injury) ✚ G. Leoni (Knee Injury) ✚ D. Szoboszlai (Muscle Injury) ✚ C. Bradley (Knee Injury) Villarreal ✚ N. Pepe (Eye injury) ✚ N. Pepe (Eye injury)