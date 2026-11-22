TRỰC TIẾP Trực tiếp Lorient vs Rennes: Rennes mở tỷ số Lorient đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10 với 15 điểm, chỉ kém Rennes một điểm. Hai đội gặp nhau lúc 23h15 ngày 22/11/2026 trên sân Stade du Moustoir.

Lorient 0 - 1 Rennes Hiệp 1 — phút 44' 44' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Lorient 0 - 1 Rennes.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lorient 49% - 51% Rennes, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 4 - 7.

36' Thẻ vàng Phút 36': Sebastian Szymański (Rennes) nhận thẻ vàng (Foul).

29' Thay người Phút 29' (Rennes): Djaoui Cissé vào sân thay Valentin Rongier.

27' BÀN THẮNG! Rennes (0-1) Phút 27': Boulaye Dia (Rennes) lập công (kiến tạo: Mousa Al-Tamari). Tỷ số: 0 - 1.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lorient 47% - 53% Rennes, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 6.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lorient 43% - 57% Rennes, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Lorient tiếp đón Rennes.

Cập nhật lúc 23:59 22/11/2026

Đội hình chính thức Lorient Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV A. Dujeux Rennes Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV F. Haise 38 Y. Mvogo 32 N. Adjei 3 M. Talbi 55 N. Obaretin 20 D. Sylla 8 N. Cadiou 62 A. Avom 43 K. Kouassi 17 J. Makengo 33 G. Bernardeau 15 A. Tosin 30 B. Samba 14 B. Reynolds 4 C. Cresswell 5 Gonçalo Oliveira 24 A. Rouault 21 V. Rongier 11 Mousa Tamari 17 S. Szymański 45 M. Camara 18 M. Nagida 22 B. Dia Dự bị Lorient 72 N. Mbamba 18 I. Baldé 19 S. Faye 2 A. Georgen 10 I. Jensen 21 B. Kamara 42 M. Kone 30 S. Kuzmić 11 T. Le Bris Rennes 28 A. Thomasson 90 I. Soumaré 26 Q. Merlin 9 E. Lepaul 6 D. Cissé 10 L. Blas 60 Kilian Belazzoug 48 Ait Boudlal 65 Do Marcolino Cập nhật đội hình lúc 22:54 22/11/2026

Lorient Thống kê Rennes 49% Kiểm soát bóng 51% 1 Dứt điểm 5 0 Trúng đích 1 2 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 7

Lorient đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Rennes lúc 23h15 ngày 22/11/2026 trên sân Stade du Moustoir là cơ hội để đội chủ nhà tiến sát hơn nữa. Hiện Lorient xếp hạng 10 với 15 điểm, còn Rennes đứng ngay trên với 16 điểm ở hạng 9. Khoảng cách chỉ một điểm khiến cuộc đối đầu này mang sức nặng đáng kể trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách một điểm trên bảng xếp hạng

Rennes đang giữ vị trí cao hơn, nhưng lợi thế của họ mong manh. Chỉ cần thắng, Lorient sẽ vượt qua đối thủ trên bảng điểm. Ngược lại, nếu Rennes giành chiến thắng, họ sẽ nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp.

Vì hai đội đứng liền kề nhau, kết quả trận này tác động trực tiếp đến vị thế của cả hai trong nhóm đang cạnh tranh phía trên.

Lorient có phong độ nhỉnh hơn

Trong 5 trận gần nhất, Lorient thắng 3, hòa 1 và thua 1. Đó là chuỗi kết quả giúp đội chủ nhà giữ được nhịp độ ổn định và tự tin khi đối đầu với đội xếp trên. Việc thắng 3 trong 5 trận cho thấy Lorient có khả năng tích lũy điểm đều đặn.

Trong khi đó, Rennes chưa tìm được sự ổn định. Đội khách thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Dù vẫn đứng trên Lorient một bậc, phong độ gần đây của Rennes kém thuyết phục hơn so với đối thủ.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Lorient

Điểm đáng chú ý nhất trong quá khứ là thành tích gặp nhau. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Lorient thắng cả 5, không có trận hòa và Rennes chưa thắng lần nào. Đây là lợi thế tâm lý lớn cho đội chủ nhà trước trận đấu này.

Tuy vậy, quá khứ không đảm bảo cho hiện tại. Rennes có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và chắc chắn sẽ muốn chấm dứt chuỗi kết quả không thuận lợi trước Lorient.

Điểm then chốt của trận đấu

Với phong độ tốt hơn và lợi thế sân nhà, Lorient có nhiều lý do để chơi tự tin và chủ động. Một chiến thắng không chỉ giúp họ vượt Rennes mà còn củng cố tham vọng áp sát nhóm dự cúp châu lục.

Về phía Rennes, đội khách cần một kết quả tích cực để bảo vệ vị trí hạng 9 và cải thiện chuỗi phong độ chưa ổn định. Khoảng cách điểm số quá nhỏ khiến bất kỳ sai lầm nào cũng có thể trả giá bằng vài bậc trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Nhìn chung, các yếu tố nghiêng về Lorient: phong độ tốt hơn, thành tích đối đầu áp đảo và lợi thế sân nhà. Rennes vẫn có lợi thế về thứ hạng, nên trận đấu hứa hẹn cân bằng về mặt điểm số. Lorient là đội có nhiều cơ sở hơn để hướng tới kết quả tích cực.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lorient · 5 thắng 0 hòa Rennes · 0 thắng Rennes 0 - 2 Lorient LOR Lorient 4 - 0 Rennes LOR Rennes 1 - 2 Lorient LOR Lorient 2 - 1 Rennes LOR Lorient 2 - 1 Rennes LOR

Lorient 5 trận gần nhất T B H T T 10 Trận 4-3-3 T-H-B 9 Ghi (TB 0.9) 8 Thủng lưới Rennes 5 trận gần nhất B H B T H 10 Trận 5-1-4 T-H-B 21 Ghi (TB 2.1) 21 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 11 8 2 1 +13 26 T T T T T 2 Lille 11 6 3 2 +6 21 B T T H H 3 Paris FC 10 6 2 2 +7 20 T T B T B … 8 Monaco 11 4 5 2 +2 17 H H B H B 9 Rennes 10 5 1 4 0 16 B B T B T 10 Lorient 10 4 3 3 +1 15 T B H T T 11 Lens 11 4 2 5 +2 14 H B B T T …

Tình hình lực lượng Lorient ✚ B. Fadiga (Muscle Injury) ✚ P. Katseris (Muscle Injury) ✚ I. Toure (Groin Injury) Rennes ✚ P. Frankowski (Muscle Injury)