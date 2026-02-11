TRỰC TIẾP Trực tiếp Los Angeles FC vs Minnesota United FC: Minnesota United FC dẫn 3-0 Los Angeles FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 47 điểm. Trận gặp Minnesota United FC (hạng 13, 38 điểm) diễn ra lúc 08:30 ngày 02/11/2026.

Los Angeles FC 0 - 3 Minnesota United FC Hiệp 2 — phút 83' 83' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Los Angeles FC 0 - 3 Minnesota United FC.

74' Thẻ vàng Phút 74': Morris Duggan (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Los Angeles FC ép sân Cầm bóng: Los Angeles FC 48% - 52% Minnesota United FC, dứt điểm 15 - 5 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 6 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 0 - 5.

73' Thay người Phút 73' (Minnesota United FC): Marcus Caldeira vào sân thay Kelvin Yeboah.

73' Thay người Phút 73' (Los Angeles FC): Jacob Shaffelburg vào sân thay Armindo Sieb.

63' Thay người Phút 63' (Los Angeles FC): Sergio Vasquez vào sân thay Igor Jesus.

63' Thay người Phút 63' (Los Angeles FC): Tyler Boyd vào sân thay Leo Walta.

61' Los Angeles FC ép sân Cầm bóng: Los Angeles FC 49% - 51% Minnesota United FC, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 5 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 0 - 3.

60' Thẻ vàng Phút 60': Jefferson Abel Díaz Beleño (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng (Foul).

58' Thẻ vàng Phút 58': Eddie Segura (Los Angeles FC) nhận thẻ vàng (Foul).

49' Los Angeles FC ép sân Cầm bóng: Los Angeles FC 46% - 54% Minnesota United FC, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 0 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

45+5' Thẻ vàng Phút 45+5': Joaquín Pereyra (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng (Foul).

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': Igor Jesus (Los Angeles FC) nhận thẻ vàng (Dissent).

45' Thay người Phút 45' (Los Angeles FC): Nkosi Tafari vào sân thay Aaron Long.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Los Angeles FC 43% - 57% Minnesota United FC, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 0 - 2.

34' BÀN THẮNG! Minnesota United FC (0-2) Phút 34': Cherrion Valerius (Minnesota United FC) lập công (kiến tạo: Kelvin Yeboah). Tỷ số: 0 - 2.

29' BÀN THẮNG! Minnesota United FC (0-1) Phút 29': Joaquín Pereyra (Minnesota United FC) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Los Angeles FC 46% - 54% Minnesota United FC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 2.

13' Minnesota United FC ép sân Cầm bóng: Los Angeles FC 35% - 65% Minnesota United FC, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Los Angeles FC tiếp đón Minnesota United FC.

Cập nhật lúc 10:29 02/11/2026

Đội hình chính thức Los Angeles FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Xavi Tamarit Minnesota United FC Sơ đồ 3-4-3 · HLV C. Knowles 1 H. Lloris 14 Sergi Palencia 5 R. Porteous 33 A. Long 4 E. Segura 66 M. Choinière 6 Igor Jesus 81 L. Walta 7 Son Heung-Min 9 A. Sieb 99 D. Bouanga 12 D. Callender 28 J. Díaz 52 Cherrion Valerius 23 M. Duggan 18 M. Gonzalez 25 N. Triantis 30 O. Gene 13 A. Markanich 26 J. Pereyra 9 K. Yeboah 8 T. Chancalay Dự bị Los Angeles FC 19 T. Boyd 8 M. Delgado 17 J. Ebobisse 12 T. Hasal 24 Hollingshead 91 N. Tafari 21 R. Raposo 18 Shaffelburg 20 S. Vasquez Minnesota United FC 27 D. Taylor 6 P. Stroud 1 A. Smir 11 M. Malone 16 A. Jackson 21 B. Hlongwane 3 K. Duncan 22 Marcus Caldeira 15 M. Boxall Cập nhật đội hình lúc 08:02 02/11/2026

Los Angeles FC Thống kê Minnesota United FC 48% Kiểm soát bóng 52% 15 Dứt điểm 5 5 Trúng đích 2 6 Phạt góc 1 8 Phạm lỗi 13 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 5

Los Angeles FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 6 và 47 điểm trên bảng xếp hạng. Khi tiếp Minnesota United FC trên sân Banc of California Stadium lúc 08:30 ngày 02/11/2026, đội chủ nhà muốn giữ vững vị thế trong nhóm đầu bảng trước một đối thủ đang có chuỗi trận không biết thua.

Cuộc đua tốp đầu và khoảng cách trên bảng xếp hạng

Los Angeles FC hiện xếp hạng 6 với 47 điểm. Minnesota United FC đứng thứ 13 với 38 điểm, kém đối thủ 9 điểm. Khoảng cách này cho thấy hai đội đang ở hai nhóm khác nhau, và đội chủ nhà có lợi thế về thứ hạng trước trận đấu.

Với Los Angeles FC, từng điểm số lúc này đều có giá trị trong cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu. Vì vậy, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để họ củng cố vị trí của mình.

Phong độ gần đây: chủ nhà thiếu những chiến thắng

Trong 5 trận gần nhất, Los Angeles FC thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Hai trận mới nhất của họ đều kết thúc với kết quả hòa. Phong độ này giúp đội bóng không sa sút, nhưng cũng chưa mang lại đủ những chiến thắng để nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi.

Ngược lại, Minnesota United FC đang có chuỗi 5 trận không thua, gồm 2 trận thắng và 3 trận hòa. Dù đứng thấp hơn trên bảng xếp hạng, đội khách bước vào trận đấu với sự ổn định đáng chú ý và tâm lý khá thoải mái.

Thế đối đầu nghiêng về Los Angeles FC

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Los Angeles FC thắng 4 trận, Minnesota United FC thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Đây là lợi thế tâm lý rõ rệt cho đội chủ nhà, đặc biệt khi họ được thi đấu trên sân quen thuộc.

Tuy nhiên, thành tích đối đầu chỉ là một yếu tố tham khảo. Minnesota United FC từng chứng minh họ có thể giành chiến thắng trước đối thủ này, và phong độ không thua của họ khiến trận đấu khó dự đoán hơn con số lịch sử.

Điểm then chốt về chiến thuật

Từ những số liệu trên, có thể thấy bài toán của hai đội khá rõ. Los Angeles FC cần biến lợi thế sân nhà và thứ hạng cao hơn thành chiến thắng, thay vì tiếp tục chia điểm như hai trận gần nhất. Việc kiểm soát nhịp độ trận đấu và tận dụng cơ hội sớm sẽ là chìa khóa để họ tạo khác biệt.

Về phía Minnesota United FC, chuỗi trận không thua cho thấy đội khách biết cách giữ kỷ luật và hạn chế sai sót. Nếu duy trì được sự chắc chắn đó, họ hoàn toàn có thể khiến chủ nhà gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, thành tích đối đầu và lợi thế sân nhà, Los Angeles FC được đánh giá nhỉnh hơn. Dù vậy, phong độ ổn định của Minnesota United FC khiến đội khách không thể bị xem nhẹ. Trận đấu nhiều khả năng sẽ là cuộc cân bằng giữa tham vọng bám sát nhóm đầu của chủ nhà và sự bền bỉ của một đối thủ đang không biết thua.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Los Angeles FC · 4 thắng 0 hòa Minnesota United FC · 1 thắng Minnesota United FC 0 - 1 Los Angeles FC LAF Minnesota United FC 0 - 1 Los Angeles FC LAF Los Angeles FC 1 - 0 Minnesota United FC LAF Los Angeles FC 2 - 0 Minnesota United FC LAF Minnesota United FC 2 - 0 Los Angeles FC MUF

Los Angeles FC 32 Trận 12-11-9 T-H-B 50 Ghi (TB 1.6) 35 Thủng lưới Minnesota United FC 5 trận gần nhất T H T H H

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 32 17 7 8 +34 58 T B T H H 2 FC Dallas 33 15 10 8 +9 55 H B T H T 3 San Jose Earthquakes 33 14 10 9 +8 52 T H B H H … 5 Houston Dynamo 32 14 9 9 +3 51 T H H H H 6 Los Angeles FC 32 12 11 9 +15 47 H H T H B 7 Los Angeles Galaxy 33 11 11 11 -6 44 T H H T B … 12 San Diego 33 9 11 13 -5 38 T B H H H 13 Minnesota United FC 32 9 11 12 -6 38 T H T H H 14 Austin 33 8 10 15 -21 34 B B T B B …

Tình hình lực lượng Los Angeles FC ✚ C. Carter (Arm Injury) ✚ C. Diaz (Injury) ✚ T. Tillman (Pelvis Injury) ✚ C. Carter (Arm Injury) ✚ C. Diaz (Injury) ✚ T. Tillman (Pelvis Injury) Minnesota United FC ✚ P. Stroud (Muscle Injury) ✚ W. Trapp (Concussion) ✚ P. Stroud (Muscle Injury) ✚ W. Trapp (Concussion)