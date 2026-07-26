TRỰC TIẾP Trực tiếp Los Angeles FC vs Sporting KC: Los Angeles FC mở tỷ số Los Angeles FC đứng hạng 3 với 30 điểm và có thành tích đối đầu vượt trội trước Sporting KC, đội hiện xếp hạng 15 với 14 điểm.

Los Angeles FC 1 - 0 Sporting KC Hiệp 1 — phút 26' 26' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Los Angeles FC 1 - 0 Sporting KC.

24' Los Angeles FC ép sân Cầm bóng: Los Angeles FC 65 - 35 Sporting KC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 4.

12' Los Angeles FC ép sân Cầm bóng: Los Angeles FC 61 - 39 Sporting KC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 3.

5' BÀN THẮNG! Los Angeles FC (1-0) Phút 5': Heung-min Son () lập công. Tỷ số: 1 - 0.

2' Thẻ vàng Phút 2': Manu García () nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu Los Angeles FC tiếp đón Sporting KC.

Cập nhật lúc 10:06 26/07/2026

Đội hình chính thức Los Angeles FC Sơ đồ 4-3-3 Sporting KC Sơ đồ 4-2-3-1 1 Hugo Lloris 24 Ryan Hollingshead 5 Ryan Porteous 91 Nkosi Tafari 23 Yevgen Cheberko 66 Mathieu Choinière 4 Eddie Segura 8 Mark Delgado 18 Jacob Shaffelburg 7 Heung-min Son 99 Denis Bouanga 30 Stefan Cleveland 8 Jake Davis 5 Or Blorian 28 Wyatt Meyer 18 Emir Karic 4 Lasse Berg Johnsen 22 Zorhan Bassong 7 Capita 6 Manu García 11 Calvin Harris 9 Dejan Joveljić Cập nhật đội hình lúc 08:50 26/07/2026

Los Angeles FC Thống kê Sporting KC 65% Kiểm soát bóng 35% 1 Dứt điểm 0 1 Trúng đích 0 2 Phạt góc 0 0 Phạm lỗi 4

Thông tin trận đấu

Los Angeles FC sẽ đối đầu Sporting KC tại BMO Stadium trong khuôn khổ MLS (Nhà nghề Mỹ). Trận đấu diễn ra lúc 09:30 ngày 26/07/2026.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng đang tạo nên bối cảnh đáng chú ý trước giờ bóng lăn: Los Angeles FC đứng hạng 3 với 30 điểm, trong khi Sporting KC xếp hạng 15 với 14 điểm. Tuy nhiên, diễn biến phong độ gần đây cho thấy hai đội đều có những dấu hiệu cần được xem xét kỹ hơn thay vì chỉ nhìn vào vị trí hiện tại.

Los Angeles FC và bài toán duy trì sự ổn định

Los Angeles FC đang có chuỗi phong độ gồm hai trận thua gần nhất sau ba chiến thắng liên tiếp. Diễn biến này cho thấy đội chủ nhà từng tạo được đà tiến tích cực, nhưng sự ổn định đã bị gián đoạn ở hai lần ra sân mới nhất.

Điểm đáng chú ý là ba chiến thắng liên tiếp trước đó vẫn tạo cho Los Angeles FC nền tảng tốt về mặt tinh thần. Trước Sporting KC, đội chủ nhà cần nhanh chóng đưa trận đấu trở lại nhịp kiểm soát quen thuộc, đồng thời tránh để hai kết quả gần nhất ảnh hưởng đến cách nhập cuộc.

Việc thi đấu tại BMO Stadium mang đến cho Los Angeles FC điều kiện thuận lợi để chủ động triển khai thế trận. Dù vậy, lợi thế này chỉ có ý nghĩa khi đội chủ nhà duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt những thời điểm có thể tạo khác biệt.

Sporting KC tìm cách đảo chiều xu hướng

Sporting KC bước vào trận đấu với hai chiến thắng gần nhất, sau khi trải qua hai thất bại liên tiếp. So với Los Angeles FC, đội khách đang có đà ngắn hạn tích cực hơn, dù vị trí hạng 15 và khoảng cách điểm số cho thấy họ vẫn đứng ở thế bất lợi trên bảng xếp hạng.

Hai chiến thắng mới nhất có thể giúp Sporting KC tự tin hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Đội khách nhiều khả năng sẽ cần duy trì sự chắc chắn, hạn chế những khoảng trống không cần thiết và chờ cơ hội khai thác các thời điểm Los Angeles FC mất cân bằng sau những pha dâng cao.

Thách thức lớn nhất của Sporting KC nằm ở việc phải đối mặt với một đối thủ đang có thành tích mùa giải tốt hơn. Vì thế, sự kiên nhẫn và khả năng giữ cự ly giữa các tuyến có thể trở thành yếu tố quan trọng trong nỗ lực cạnh tranh thế trận.

Thế đối đầu nghiêng rõ về Los Angeles FC

Ở 4 lần chạm trán gần nhất, Los Angeles FC thắng 3 trận và hòa 1 trận, trong khi Sporting KC chưa giành chiến thắng. Xu hướng này tạo ra ưu thế đáng kể cho Los Angeles FC cả về kết quả đối đầu lẫn tâm lý trước trận.

Tuy nhiên, thành tích đối đầu không thể thay thế màn trình diễn trên sân. Sporting KC đang có hai chiến thắng liên tiếp, còn Los Angeles FC vừa trải qua hai thất bại. Bởi vậy, cuộc so tài lần này vẫn có thể được quyết định bởi cách mỗi đội xử lý giai đoạn đầu trận và khả năng duy trì sự ổn định trong thời gian dài.

Điểm then chốt về chiến thuật

Los Angeles FC có cơ sở để hướng đến một cách chơi chủ động khi được thi đấu trên sân nhà và sở hữu vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Nhiệm vụ của họ là kiểm soát nhịp độ, tạo sức ép đủ lớn nhưng không để những khoảng trống phía sau trở thành cơ hội cho Sporting KC.

Ở chiều ngược lại, Sporting KC cần ưu tiên tính kỷ luật. Đội khách có thể tìm cách làm chậm nhịp triển khai của Los Angeles FC, bảo vệ khu vực trước khung thành và chuyển trạng thái nhanh khi giành được bóng. Khả năng đứng vững trước sức ép ban đầu sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ hội tạo ra một thế trận cân bằng.

Nhìn chung, Los Angeles FC nắm nhiều lợi thế hơn nhờ thứ hạng, điểm số, sân thi đấu và thành tích đối đầu. Sporting KC vẫn có điểm tựa từ hai chiến thắng gần nhất, vì vậy trận đấu không chỉ là câu chuyện về khoảng cách trên bảng xếp hạng. Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn, nhưng sự tập trung trong từng giai đoạn sẽ là điều quyết định liệu họ có thể chuyển những lợi thế trước trận thành màn trình diễn thuyết phục hay không.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Los Angeles FC · 3 thắng 1 hòa Sporting KC · 0 thắng Los Angeles FC 3 - 1 Sporting KC LAF Sporting KC 0 - 2 Los Angeles FC LAF Sporting KC 0 - 3 Los Angeles FC LAF Los Angeles FC 0 - 0 Sporting KC Hòa

Los Angeles FC 5 trận gần nhất T T T B B 17 Trận 9-3-5 T-H-B 30 Ghi (TB 1.8) 18 Thủng lưới Sporting KC 5 trận gần nhất T B B T T 16 Trận 4-2-10 T-H-B 18 Ghi (TB 1.1) 40 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 15 10 2 3 +21 32 H T B T B 2 SJ Earthquakes 16 10 2 4 +15 32 H B B T B 3 Los Angeles FC 17 9 3 5 +12 30 B B T T T 4 Dallas 16 7 5 4 +8 26 T B T T H … 14 Austin 16 4 5 7 -10 17 H B B B T 15 Sporting KC 16 4 2 10 -22 14 T T B B T

Tình hình lực lượng Los Angeles FC ✚ Ryan Raposo (Ankle Injury) ✚ Jeremy Ebobisse (Calf Injury) ✚ Igor Jesus (Cruciate Ligament Tear) ✚ Sergi Palencia (Groin Injury) Sporting KC Không có thông tin