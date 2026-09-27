Trực tiếp Los Angeles Galaxy vs Colorado Rapids: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Los Angeles Galaxy vs Colorado Rapids: Đội hình xuất phát

Văn Thể27/09/2026 04:39

Chạm trán tại Dignity Health Sports Park lúc 09:30 ngày 27/09/2026, Los Angeles Galaxy và Colorado Rapids hứa hẹn tạo nên thế trận đôi công cống hiến đầy kịch tính.

Los Angeles GalaxyvsColorado RapidsSẮP BẮT ĐẦU • 09:30
  • 09:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Los Angeles Galaxy và Colorado Rapids đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 09:30.

Cập nhật lúc 09:03 27/09/2026

Đội hình chính thức
Los Angeles Galaxy
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Greg Vanney
Colorado Rapids
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Matt Wells
12
Marcinkowski
2
Calegari
5
J. Glesnes
15
J. Haak
14
J. Nelson
26
Harbor Miller
6
Sergi Roberto
17
P. Ruiz
27
E. Thommy
99
Klauss
21
R. Taylor
41
N. Defreitas
4
R. Cannon
6
R. Holding
5
Loïc Williams
29
M. Navarro
12
J. Atencio
2
K. Rosenberry
99
J. Travis
7
M. Whittaker
32
D. Phillip
10
P. Aaronson
Dự bị
Los Angeles Galaxy
3 J. Aude76 T. Elgersma7 K. Furuhashi25 C. Garcés1 N. Mićović18 M. Reus8 L. Sanabria22 E. Wynder4 M. Yoshida
Colorado Rapids
24 N. Cobb16 A. Harris8 H. Ojediran27 Stewart-Baynes33 K. Thompson77 D. Yapi44 C. Aquino31 A. Beaudry66 De La Fuente
Cập nhật đội hình lúc 09:03 27/09/2026

Những cuộc đối đầu gần đây giữa Los Angeles Galaxy và Colorado Rapids thường mang đến kịch bản cởi mở với nhiều bàn thắng được ghi. Khi hai câu lạc bộ tái đấu vào lúc 09:30 ngày 27/09/2026 trên sân vận động Dignity Health Sports Park, người hâm mộ tiếp tục chờ đợi một màn đôi công sôi nổi đến từ cả hai phía.

Khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng

Bối cảnh hiện tại tạo nên sức hút lớn cho màn so tài này khi khoảng cách giữa đôi bên chỉ là 3 điểm. Colorado Rapids hiện đứng ở vị trí thứ 7 với 36 điểm, trong khi đội chủ nhà Los Angeles Galaxy bám đuổi ngay phía sau ở vị trí thứ 8 với 33 điểm.

Với cách biệt điểm số mong manh, trận đấu tại Dignity Health Sports Park mang ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì vị trí của cả hai đội. Lợi thế sân nhà thuộc về Los Angeles Galaxy, tuy nhiên sự chênh lệch về mặt điểm số cho thấy hai bên đang có trình độ và sự ổn định tương đối tương đồng ở giai đoạn này.

Tương quan phong độ và thành tích đối đầu

Phong độ thi đấu thời gian qua của hai câu lạc bộ phản ánh những nét đặc trưng riêng. Trong 5 trận gần nhất, Los Angeles Galaxy thể hiện sự thất thường với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Kết quả theo chuỗi gần nhất đến cũ hơn của đội bóng là 1 thất bại, 1 chiến thắng, 1 thất bại, 1 trận hòa và 1 chiến thắng.

Bên kia chiến tuyến, Colorado Rapids sở hữu chỉ số ổn định hơn đôi chút khi giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ nhận 1 thất bại trong 5 trận vừa qua. Thứ tự kết quả gần nhất của họ lần lượt là 1 chiến thắng, 1 thất bại, 1 trận hòa, 1 chiến thắng và 1 trận hòa.

Thống kê trong 5 lần gặp nhau gần nhất cũng chỉ ra sự giằng co rõ nét giữa hai câu lạc bộ. Los Angeles Galaxy giành 2 chiến thắng, hòa 0 trận và Colorado Rapids cũng sở hữu 2 chiến thắng. Tính chất không hòa và luôn có kẻ thắng người thua ở các lần chạm trán gần đây củng cố thêm nhận định về một trận cầu không khoan nhượng.

Nhận định xu hướng thế trận đôi công

Dựa trên thói quen tiếp cận trận đấu cùng kết quả đối đầu cân bằng, hai đội nhiều khả năng sẽ chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng thay vì lựa chọn phương án an toàn. Los Angeles Galaxy cần tận dụng ưu thế sân bãi để gây sức ép, trong khi Colorado Rapids hoàn toàn tự tin với chuỗi kết quả ổn định hơn trong các chuyến làm khách.

Cả hai đều có lý do để nhập cuộc chủ động nhằm tìm kiếm lợi thế dẫn bàn từ sớm. Thế trận đôi công với tốc độ cao được kỳ vọng sẽ xuất hiện, mang lại diễn biến hấp dẫn cho cuộc chạm trán tại Dignity Health Sports Park.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Los Angeles Galaxy · 2 thắng0 hòaColorado Rapids · 2 thắng
08/03/2026
Colorado Rapids
4 - 1
Los Angeles Galaxy
CR
24/08/2025
Los Angeles Galaxy
3 - 0
Colorado Rapids
LAG
26/06/2025
Colorado Rapids
2 - 0
Los Angeles Galaxy
CR
10/11/2024
Los Angeles Galaxy
-
Colorado Rapids
Hòa
02/11/2024
Colorado Rapids
1 - 4
Los Angeles Galaxy
LAG
Los Angeles Galaxy
5 trận gần nhất
THBTB
27
Trận
8-9-10
T-H-B
34
Ghi (TB 1.3)
42
Thủng lưới
Colorado Rapids
5 trận gần nhất
HBTHB
26
Trận
11-3-12
T-H-B
36
Ghi (TB 1.4)
35
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps251546+3349TBTBT
2Houston Dynamo261358+444HBTHH
3St. Louis City261286+944TTHTH
6Los Angeles FC271188+1441HBTHH
7Colorado Rapids2611312+136HTHBT
8Los Angeles Galaxy278910-833THBTB
9Portland Timbers269512-132BBHTB
Tình hình lực lượng
Los Angeles Galaxy
H. Lozano (International duty)
H. Miller (International duty)
R. Puig (Knee Injury)
J. Paintsil (Thigh Injury)
S. Roberto (Shoulder Injury)
E. Wynder (Injury)
H. Lozano (International duty)
H. Miller (International duty)
Colorado Rapids
W. Frederick (International duty)
T. Ku-DiPietro (Shoulder Injury)
G. Minoungou (International duty)
Z. Steffen (Shoulder Injury)
M. Diop (Knee Injury)
Y. Maziz (Injury)
W. Frederick (International duty)
T. Ku-DiPietro (Shoulder Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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