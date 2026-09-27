TRỰC TIẾP Trực tiếp Los Angeles Galaxy vs Colorado Rapids: Đội hình xuất phát Chạm trán tại Dignity Health Sports Park lúc 09:30 ngày 27/09/2026, Los Angeles Galaxy và Colorado Rapids hứa hẹn tạo nên thế trận đôi công cống hiến đầy kịch tính.

Los Angeles Galaxy vs Colorado Rapids SẮP BẮT ĐẦU • 09:30 09:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Los Angeles Galaxy và Colorado Rapids đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 09:30.

Cập nhật lúc 09:03 27/09/2026

Đội hình chính thức Los Angeles Galaxy Sơ đồ 4-3-3 · HLV Greg Vanney Colorado Rapids Sơ đồ 4-3-3 · HLV Matt Wells 12 Marcinkowski 2 Calegari 5 J. Glesnes 15 J. Haak 14 J. Nelson 26 Harbor Miller 6 Sergi Roberto 17 P. Ruiz 27 E. Thommy 99 Klauss 21 R. Taylor 41 N. Defreitas 4 R. Cannon 6 R. Holding 5 Loïc Williams 29 M. Navarro 12 J. Atencio 2 K. Rosenberry 99 J. Travis 7 M. Whittaker 32 D. Phillip 10 P. Aaronson Dự bị Los Angeles Galaxy 3 J. Aude 76 T. Elgersma 7 K. Furuhashi 25 C. Garcés 1 N. Mićović 18 M. Reus 8 L. Sanabria 22 E. Wynder 4 M. Yoshida Colorado Rapids 24 N. Cobb 16 A. Harris 8 H. Ojediran 27 Stewart-Baynes 33 K. Thompson 77 D. Yapi 44 C. Aquino 31 A. Beaudry 66 De La Fuente Cập nhật đội hình lúc 09:03 27/09/2026

Những cuộc đối đầu gần đây giữa Los Angeles Galaxy và Colorado Rapids thường mang đến kịch bản cởi mở với nhiều bàn thắng được ghi. Khi hai câu lạc bộ tái đấu vào lúc 09:30 ngày 27/09/2026 trên sân vận động Dignity Health Sports Park, người hâm mộ tiếp tục chờ đợi một màn đôi công sôi nổi đến từ cả hai phía.

Khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng

Bối cảnh hiện tại tạo nên sức hút lớn cho màn so tài này khi khoảng cách giữa đôi bên chỉ là 3 điểm. Colorado Rapids hiện đứng ở vị trí thứ 7 với 36 điểm, trong khi đội chủ nhà Los Angeles Galaxy bám đuổi ngay phía sau ở vị trí thứ 8 với 33 điểm.

Với cách biệt điểm số mong manh, trận đấu tại Dignity Health Sports Park mang ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì vị trí của cả hai đội. Lợi thế sân nhà thuộc về Los Angeles Galaxy, tuy nhiên sự chênh lệch về mặt điểm số cho thấy hai bên đang có trình độ và sự ổn định tương đối tương đồng ở giai đoạn này.

Tương quan phong độ và thành tích đối đầu

Phong độ thi đấu thời gian qua của hai câu lạc bộ phản ánh những nét đặc trưng riêng. Trong 5 trận gần nhất, Los Angeles Galaxy thể hiện sự thất thường với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Kết quả theo chuỗi gần nhất đến cũ hơn của đội bóng là 1 thất bại, 1 chiến thắng, 1 thất bại, 1 trận hòa và 1 chiến thắng.

Bên kia chiến tuyến, Colorado Rapids sở hữu chỉ số ổn định hơn đôi chút khi giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ nhận 1 thất bại trong 5 trận vừa qua. Thứ tự kết quả gần nhất của họ lần lượt là 1 chiến thắng, 1 thất bại, 1 trận hòa, 1 chiến thắng và 1 trận hòa.

Thống kê trong 5 lần gặp nhau gần nhất cũng chỉ ra sự giằng co rõ nét giữa hai câu lạc bộ. Los Angeles Galaxy giành 2 chiến thắng, hòa 0 trận và Colorado Rapids cũng sở hữu 2 chiến thắng. Tính chất không hòa và luôn có kẻ thắng người thua ở các lần chạm trán gần đây củng cố thêm nhận định về một trận cầu không khoan nhượng.

Nhận định xu hướng thế trận đôi công

Dựa trên thói quen tiếp cận trận đấu cùng kết quả đối đầu cân bằng, hai đội nhiều khả năng sẽ chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng thay vì lựa chọn phương án an toàn. Los Angeles Galaxy cần tận dụng ưu thế sân bãi để gây sức ép, trong khi Colorado Rapids hoàn toàn tự tin với chuỗi kết quả ổn định hơn trong các chuyến làm khách.

Cả hai đều có lý do để nhập cuộc chủ động nhằm tìm kiếm lợi thế dẫn bàn từ sớm. Thế trận đôi công với tốc độ cao được kỳ vọng sẽ xuất hiện, mang lại diễn biến hấp dẫn cho cuộc chạm trán tại Dignity Health Sports Park.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Los Angeles Galaxy · 2 thắng 0 hòa Colorado Rapids · 2 thắng Colorado Rapids 4 - 1 Los Angeles Galaxy CR Los Angeles Galaxy 3 - 0 Colorado Rapids LAG Colorado Rapids 2 - 0 Los Angeles Galaxy CR Los Angeles Galaxy - Colorado Rapids Hòa Colorado Rapids 1 - 4 Los Angeles Galaxy LAG

Los Angeles Galaxy 5 trận gần nhất T H B T B 27 Trận 8-9-10 T-H-B 34 Ghi (TB 1.3) 42 Thủng lưới Colorado Rapids 5 trận gần nhất H B T H B 26 Trận 11-3-12 T-H-B 36 Ghi (TB 1.4) 35 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 25 15 4 6 +33 49 T B T B T 2 Houston Dynamo 26 13 5 8 +4 44 H B T H H 3 St. Louis City 26 12 8 6 +9 44 T T H T H … 6 Los Angeles FC 27 11 8 8 +14 41 H B T H H 7 Colorado Rapids 26 11 3 12 +1 36 H T H B T 8 Los Angeles Galaxy 27 8 9 10 -8 33 T H B T B 9 Portland Timbers 26 9 5 12 -1 32 B B H T B …

Tình hình lực lượng Los Angeles Galaxy ✚ H. Lozano (International duty) ✚ H. Miller (International duty) ✚ R. Puig (Knee Injury) ✚ J. Paintsil (Thigh Injury) ✚ S. Roberto (Shoulder Injury) ✚ E. Wynder (Injury) ✚ H. Lozano (International duty) ✚ H. Miller (International duty) Colorado Rapids ✚ W. Frederick (International duty) ✚ T. Ku-DiPietro (Shoulder Injury) ✚ G. Minoungou (International duty) ✚ Z. Steffen (Shoulder Injury) ✚ M. Diop (Knee Injury) ✚ Y. Maziz (Injury) ✚ W. Frederick (International duty) ✚ T. Ku-DiPietro (Shoulder Injury)