TRỰC TIẾP Trực tiếp Los Angeles Galaxy vs Portland Timbers: Hết hiệp 1, Los Angeles Galaxy dẫn 1-0 Portland Timbers phải chặn đà sa sút khi không thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Họ làm khách của Los Angeles Galaxy lúc 09:30 ngày 15/10/2026.

Los Angeles Galaxy 1 - 0 Portland Timbers Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

38' Thẻ vàng Phút 38': Jímer Fory (Portland Timbers) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 48% - 52% Portland Timbers, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 0 - 1.

31' Thẻ vàng Phút 31': Sergi Roberto (Los Angeles Galaxy) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

29' Thẻ vàng Phút 29': Pablo Ruiz (Los Angeles Galaxy) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 51% - 49% Portland Timbers, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.

17' BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (1-0) Phút 17': Marco Reus (Los Angeles Galaxy) lập công (kiến tạo: Robert Taylor). Tỷ số: 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 45% - 55% Portland Timbers; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3.

0' Trận đấu bắt đầu Los Angeles Galaxy tiếp đón Portland Timbers.

Cập nhật lúc 10:29 15/10/2026

Đội hình chính thức Los Angeles Galaxy Sơ đồ 4-3-3 · HLV Greg Vanney Portland Timbers Sơ đồ 4-3-3 · HLV Martí Cifuentes 12 Marcinkowski 2 Calegari 15 J. Haak 25 C. Garcés 14 J. Nelson 6 Sergi Roberto 18 M. Reus 17 P. Ruiz 21 R. Taylor 99 Klauss 28 J. Paintsil 41 J. Pantemis 12 R. Hernández 2 J. Waterman 4 K. Miller 27 J. Fory 80 J. Ortiz 30 J. Caicedo 10 David Pereira da Costa 7 A. Lassiter 14 V. Janssen 99 K. Velde Dự bị Los Angeles Galaxy 3 J. Aude 76 T. Elgersma 5 J. Glesnes 1 N. Mićović 26 Harbor Miller 8 L. Sanabria 27 E. Thommy 22 E. Wynder 4 M. Yoshida Portland Timbers 23 Ian Smith 25 T. Muse 15 E. Miller 73 Eric Izoita 22 O. Fernandez 21 D. Chará 17 C. Bassett 28 A. Aravena 11 Antony Cập nhật đội hình lúc 09:02 15/10/2026

Los Angeles Galaxy Thống kê Portland Timbers 48% Kiểm soát bóng 52% 3 Dứt điểm 0 2 Trúng đích 0 1 Phạt góc 0 6 Phạm lỗi 4 1 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 1

Portland Timbers đang cần một kết quả để chặn đà sa sút. Trong 5 trận gần nhất, đội khách chưa có chiến thắng nào: hòa 2 trận và thua 3 trận. Họ sẽ gặp Los Angeles Galaxy lúc 09:30 ngày 15/10/2026 trên sân Dignity Health Sports Park.

Portland Timbers và chuỗi trận thiếu niềm vui chiến thắng

Chuỗi 5 trận gần nhất của Portland Timbers (tính từ trận mới nhất) là hòa, thua, thua, thua, hòa. Như vậy, đội khách đã có 3 trận thua liên tiếp trước khi giành được một trận hòa ở lượt đấu gần nhất.

Trận hòa đó là tín hiệu đáng chú ý, nhưng chưa đủ để xóa đi cảm giác bất ổn. Nhìn rộng hơn, Portland chưa tìm lại được cảm giác thắng trận trong cả giai đoạn vừa qua. Vì vậy, chuyến làm khách này là phép thử cho khả năng giữ vững tinh thần của họ.

Los Angeles Galaxy: phong độ chưa thật sự ổn định

Chủ nhà cũng không có phong độ hoàn hảo. Trong 5 trận gần nhất, Los Angeles Galaxy thắng 2, hòa 1 và thua 2. Chuỗi kết quả tính từ trận mới nhất là thua, thắng, thắng, hòa, thua.

Đáng lưu ý, Los Angeles Galaxy vừa thua ở trận gần nhất sau hai chiến thắng liên tiếp trước đó. Dù vậy, so với Portland Timbers, bức tranh phong độ của đội chủ nhà vẫn khả quan hơn, bởi họ ít nhất còn biết đến chiến thắng.

Thế đối đầu cân bằng và khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Los Angeles Galaxy thắng 1 trận, hòa 2 trận, còn Portland Timbers thắng 2 trận. Thế cân bằng này cho thấy đội khách không hề lép vế trước đối thủ, và đó là điểm tựa tâm lý cho họ.

Trên bảng xếp hạng, hai đội đứng cạnh nhau. Los Angeles Galaxy xếp hạng 9 với 36 điểm, còn Portland Timbers đứng thứ 10 với 33 điểm. Khoảng cách chỉ là 3 điểm, nên kết quả của trận này có thể làm thay đổi thế cạnh tranh giữa hai đội.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Portland Timbers, ưu tiên hàng đầu là sự chắc chắn. Sau chuỗi trận không thắng, họ cần hạn chế sai sót và tránh để bàn thua xuất hiện sớm, bởi một tình huống bất lợi có thể khiến tinh thần tiếp tục đi xuống. Thành tích đối đầu khá tốt là cơ sở để đội khách tin rằng họ có thể gây khó cho chủ nhà.

Ngược lại, Los Angeles Galaxy có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Họ cần giữ sự ổn định sau trận thua gần nhất để không bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp.

Nhận định

Đây là trận đấu giữa hai đội có phong độ chưa thuyết phục nhưng đang ở vị trí sát nhau. Los Angeles Galaxy nhỉnh hơn về phong độ và thứ hạng, trong khi Portland Timbers có thành tích đối đầu không hề kém. Một trận đấu giằng co, nơi sự tập trung và khả năng chớp thời cơ quyết định kết quả, là kịch bản hợp lý nhất. Đội khách có động lực lớn để chặn đà sa sút, nhưng chủ nhà cũng không muốn để mất điểm trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Los Angeles Galaxy · 1 thắng 2 hòa Portland Timbers · 2 thắng Portland Timbers 1 - 1 Los Angeles Galaxy Hòa Los Angeles Galaxy 1 - 0 Portland Timbers LAG Los Angeles Galaxy 2 - 4 Portland Timbers PT Portland Timbers 1 - 1 Los Angeles Galaxy Hòa Portland Timbers 4 - 2 Los Angeles Galaxy PT

Los Angeles Galaxy 5 trận gần nhất B T T H B 29 Trận 9-9-11 T-H-B 39 Ghi (TB 1.3) 50 Thủng lưới Portland Timbers 5 trận gần nhất H B B B H 28 Trận 9-6-13 T-H-B 51 Ghi (TB 1.8) 54 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 28 15 6 7 +31 51 H B H T B 2 St. Louis City 28 14 8 6 +16 50 T T T T H 3 FC Dallas 28 13 8 7 +7 47 B T H T T … 8 Colorado Rapids 28 11 4 13 0 37 H B H T H 9 Los Angeles Galaxy 29 9 9 11 -11 36 B T T H B 10 Portland Timbers 28 9 6 13 -3 33 H B B B H 11 Real Salt Lake 28 9 5 14 -5 32 B T B B B …

Tình hình lực lượng Los Angeles Galaxy ✚ H. Lozano (Hamstring Injury) ✚ R. Puig (Knee Injury) ✚ H. Lozano (Hamstring Injury) ✚ R. Puig (Knee Injury) Portland Timbers ✚ A. Bonetig (Shoulder Injury) ✚ B. Bye (Leg Injury) ✚ Z. McGraw (Back Injury) ✚ J. Mosquera (Foot Injury) ✚ H. Sulte (Lower-Body Injury) ✚ F. Surman (Knee Injury) ✚ A. Bonetig (Shoulder Injury) ✚ B. Bye (Leg Injury)