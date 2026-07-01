TRỰC TIẾP Trực tiếp Ludogorets vs Hapoel Tel Aviv: Hapoel Tel Aviv gỡ hòa 2-2 Ludogorets đối đầu Hapoel Tel Aviv tại Huvepharma Arena lúc 01h00 ngày 31/07/2026, trong trận đấu có thế cân bằng từ phong độ và đối đầu gần đây

Ludogorets 2 - 2 Hapoel Tel Aviv Hiệp 2 — phút 62' 62' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Ludogorets 2 - 2 Hapoel Tel Aviv.

58' BÀN THẮNG! Hapoel Tel Aviv (2-2) Phút 58': E. Boateng (Hapoel Tel Aviv) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

55' Thay người Phút 55' (Hapoel Tel Aviv): R. Alkoukin vào sân thay X. Silva.

55' Thay người Phút 55' (Hapoel Tel Aviv): S. Piven vào sân thay D. Leidner.

54' BÀN THẮNG! Ludogorets (2-1) Phút 54': A. Salido Tajero (Ludogorets) lập công (kiến tạo: I. Chochev). Tỷ số: 2 - 1.

47' BÀN THẮNG! Ludogorets (1-1) Phút 47': B. Tekpetey (Ludogorets) lập công (kiến tạo: P. Stanic). Tỷ số: 1 - 1.

46' Thay người Phút 46' (Ludogorets): A. Camara vào sân thay F. Kaloc.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45+8' Thẻ vàng Phút 45+8': S. Turiel (Hapoel Tel Aviv) nhận thẻ vàng (Delay of game).

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': D. Leidner (Hapoel Tel Aviv) nhận thẻ vàng (Tripping).

42' Thẻ vàng Phút 42': X. Silva (Hapoel Tel Aviv) nhận thẻ vàng (Tripping).

39' Hỏng phạt đền Phút 39': K. Duah (Ludogorets) sút hỏng phạt đền.

25' Thẻ vàng Phút 25': I. Nachmias (Ludogorets) nhận thẻ vàng.

24' Thẻ vàng Phút 24': Son (Ludogorets) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

22' Thẻ vàng Phút 22': P. Stanic (Ludogorets) nhận thẻ vàng (Roughing).

22' Thẻ vàng Phút 22': Chico (Hapoel Tel Aviv) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

16' BÀN THẮNG! Hapoel Tel Aviv (0-1) Phút 16': E. Boateng (Hapoel Tel Aviv) lập công (kiến tạo: O. Altman). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Ludogorets tiếp đón Hapoel Tel Aviv.

Cập nhật lúc 02:29 31/07/2026

Thông tin trận đấu

Ludogorets sẽ tiếp đón Hapoel Tel Aviv tại Huvepharma Arena lúc 01h00 ngày 31/07/2026, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội có trạng thái gần nhất trái ngược: Ludogorets vừa nhận thất bại, còn Hapoel Tel Aviv bước vào trận đấu sau một chiến thắng.

Khoảng cách về phong độ hiện tại chưa đủ để tạo ra một kết luận rõ ràng, đặc biệt khi dữ liệu chỉ ghi nhận kết quả gần nhất của mỗi đội. Vì vậy, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cách hai bên phản ứng với áp lực và khả năng chuyển hóa những thời điểm thuận lợi thành cơ hội cụ thể.

Phong độ gần nhất tạo ra hai trạng thái khác biệt

Ludogorets chỉ có một kết quả được ghi nhận trong chuỗi phong độ gần nhất và đó là thất bại. Trên sân nhà, đội bóng này sẽ cần nhanh chóng lấy lại sự chủ động, tránh để kết quả trước đó ảnh hưởng đến cách nhập cuộc hoặc khiến đội hình trở nên thận trọng quá mức.

Ngược lại, Hapoel Tel Aviv đang có điểm tựa tinh thần từ chiến thắng gần nhất. Kết quả này có thể giúp đội khách nhập trận với sự tự tin cao hơn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu về khả năng duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu. Một chiến thắng trước đó chỉ phát huy giá trị khi Hapoel Tel Aviv tiếp tục giữ được tính kỷ luật và không đánh mất thế cân bằng trước sức ép từ đội chủ nhà.

Do không có thêm dữ liệu về số trận trong chuỗi phong độ, số bàn thắng, số bàn thua hoặc màn trình diễn cụ thể, chưa thể đánh giá sâu hơn về hiệu suất tấn công và phòng ngự của hai đội. Nhận định vì thế nên tập trung vào xu hướng tâm lý và cách tiếp cận trận đấu thay vì đưa ra những kết luận vượt quá thông tin hiện có.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Hapoel Tel Aviv

Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, Ludogorets chưa giành chiến thắng. Hai đội có 1 trận hòa, trong khi Hapoel Tel Aviv thắng 1 trận. Xu hướng này mang lại cho đội khách lợi thế nhất định về sự tự tin, nhưng chưa tạo ra cách biệt đủ lớn để xem đây là yếu tố quyết định.

Đáng chú ý, số liệu đối đầu chỉ phản ánh kết quả tổng hợp của 2 lần chạm trán gần nhất. Không có thông tin về thời điểm, diễn biến hoặc đội hình ở những trận đấu đó, do đó không nên dùng lịch sử này để suy luận trực tiếp về thế trận sắp tới. Ludogorets vẫn có cơ hội thay đổi xu hướng khi được thi đấu tại Huvepharma Arena.

Điểm then chốt về cách tiếp cận

Ludogorets có thể ưu tiên một cách nhập cuộc chủ động hơn nhằm tận dụng lợi thế sân nhà và nhanh chóng xóa bỏ ảnh hưởng từ thất bại gần nhất. Tuy nhiên, sự chủ động cần đi kèm khả năng kiểm soát rủi ro, bởi việc đẩy đội hình lên quá sớm có thể tạo khoảng trống cho Hapoel Tel Aviv khai thác.

Với Hapoel Tel Aviv, nhiệm vụ quan trọng là duy trì sự chắc chắn sau khi có kết quả tích cực ở trận gần nhất. Đội khách có thể lựa chọn cách chơi cân bằng, chờ thời điểm thích hợp để chuyển trạng thái thay vì liên tục đẩy cao tốc độ. Khi hai đội đều thiếu dữ liệu phong độ dài hơn để tham chiếu, tính kỷ luật trong từng giai đoạn sẽ có ý nghĩa đặc biệt.

Dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến, danh sách cầu thủ vắng mặt hay những chỉ số chuyên môn khác. Vì vậy, chưa thể xác định chính xác các cặp đấu cá nhân hoặc khu vực chiến thuật có ảnh hưởng lớn nhất. Đánh giá hợp lý nhất lúc này là Ludogorets cần thể hiện phản ứng mạnh mẽ hơn sau thất bại, trong khi Hapoel Tel Aviv sẽ tìm cách duy trì đà tự tin từ chiến thắng gần nhất.

Nhận định trước trận

Trận đấu tại Huvepharma Arena hứa hẹn cân bằng khi Ludogorets có lợi thế sân nhà nhưng bước vào cuộc đối đầu sau một thất bại, còn Hapoel Tel Aviv sở hữu kết quả gần nhất tích cực và có thành tích đối đầu nhỉnh hơn. Những yếu tố này khiến cán cân chưa nghiêng hẳn về phía nào.

Thế trận có thể phụ thuộc vào khả năng Ludogorets kiểm soát cảm xúc và duy trì sự chủ động, cũng như cách Hapoel Tel Aviv bảo vệ lợi thế tâm lý của mình. Với dữ liệu hiện có, chưa có cơ sở để khẳng định một đội sẽ áp đảo hoặc đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Ludogorets · 0 thắng 1 hòa Hapoel Tel Aviv · 1 thắng Ludogorets 2 - 2 Hapoel Tel Aviv Hòa Hapoel Tel Aviv 2 - 0 Ludogorets HTA

Ludogorets 5 trận gần nhất H T B T T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới Hapoel Tel Aviv 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới