Trực tiếp Lyon vs Crystal Palace: Crystal Palace rút ngắn cách biệt 3-2

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Lyon vs Crystal Palace: Crystal Palace rút ngắn cách biệt 3-2

Văn Thể15/10/2026 18:46

Crystal Palace còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang xếp hạng 2 với 3 điểm, trước chuyến làm khách trên sân của Lyon lúc 23h45 ngày 15/10/2026 tại Groupama Stadium.

Lyon3 - 2Crystal PalaceHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Lyon 3 - 2 Crystal Palace.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Lyon): Mads Bidstrup vào sân thay Corentin Tolisso.

  • 86'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Lyon 54% - 46% Crystal Palace, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 5 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 1 - 1.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Crystal Palace): Dwight McNeil vào sân thay Quinten Timber.

  • 82'Thẻ vàng

    Phút 82': Chris Richards (Crystal Palace) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 81'BÀN THẮNG! Crystal Palace (3-2)

    Phút 81': Daichi Kamada (Crystal Palace) lập công. Tỷ số: 3 - 2.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Lyon): Tanner Tessmann vào sân thay Noah Teye Nartey.

  • 76'BÀN THẮNG! Lyon (3-1)

    Phút 76': Pavel Šulc (Lyon) lập công (kiến tạo: Keito Nakamura). Tỷ số: 3 - 1.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Crystal Palace): Dario Osorio vào sân thay Yeremy Pino.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Crystal Palace): Anan Khalaili vào sân thay Oscar Mingueza.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Lyon 54% - 46% Crystal Palace, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 5 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Lyon): Pavel Šulc vào sân thay Khalis Merah.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Lyon): Kail Boudache vào sân thay Ernest Nuamah.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Lyon 55% - 45% Crystal Palace, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 3 - 5.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Crystal Palace): Eddie Nketiah vào sân thay Jörgen Strand Larsen.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Crystal Palace): Daichi Kamada vào sân thay Ismaila Sarr.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Keito Nakamura (Lyon) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 56'Thẻ vàng

    Phút 56': Yeremy Pino (Crystal Palace) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 50'Lyon ép sân

    Cầm bóng: Lyon 58% - 42% Crystal Palace, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 0.

  • 50'BÀN THẮNG! Crystal Palace (2-1)

    Phút 50': Yeremy Pino (Crystal Palace) lập công (kiến tạo: Adam Wharton). Tỷ số: 2 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 45+2'BÀN THẮNG! Lyon (2-0)

    Phút 45+2': Ernest Nuamah (Lyon) lập công (kiến tạo: Keito Nakamura). Tỷ số: 2 - 0.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Lyon 56% - 44% Crystal Palace, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 36'Thẻ vàng

    Phút 36': Ismaila Sarr (Crystal Palace) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 25'Lyon ép sân

    Cầm bóng: Lyon 61% - 39% Crystal Palace, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0.

  • 13'Lyon ép sân

    Cầm bóng: Lyon 60% - 40% Crystal Palace, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0.

  • 8'BÀN THẮNG! Lyon (1-0)

    Phút 8': Corentin Tolisso (Lyon) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Lyon tiếp đón Crystal Palace.

Cập nhật lúc 01:37 16/10/2026

Đội hình chính thức
Lyon
Sơ đồ 4-1-2-1-2 · HLV Paulo Fonseca
Crystal Palace
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Sage
1
D. Greif
13
Z. Athekame
20
F. Bacher
21
R. Kluivert
16
Abner
23
T. Morton
99
N. Nartey
8
C. Tolisso
18
K. Merah
7
E. Nuamah
11
Keito Nakamura
44
W. Benítez
26
C. Richards
5
A. Disasi
6
J. Canvot
30
Óscar Mingueza
23
Q. Timber
20
A. Wharton
3
T. Mitchell
7
I. Sarr
10
Yeremy Pino
22
Strand Larsen
Dự bị
Lyon
2 M. Bidstrup26 K. Boudache40 R. Descamps24 J. Duranville45 R. Himbert85 N. Kamara37 Steeve Kango22 Clinton Mata19 M. Niakhaté
Crystal Palace
24 D. Osorio9 E. Nketiah11 D. McNeil31 R. Matthews25 A. Khalaili18 D. Kamada19 W. Hughes81 Lucca Benetton54 D. Benamar
Cập nhật đội hình lúc 23:17 15/10/2026
LyonThống kêCrystal Palace
54%
Kiểm soát bóng
46%
11
Dứt điểm
11
4
Trúng đích
3
5
Phạt góc
2
4
Phạm lỗi
6
0
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
1

Crystal Palace bước vào trận làm khách trước Lyon với vị thế của một đội đang áp sát nhóm dẫn đầu. Đội bóng nước Anh xếp hạng 2 với 3 điểm, trong khi chủ nhà Lyon đứng hạng 11 và cũng có 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 tại Groupama Stadium.

Crystal Palace nhìn thấy cơ hội bám đuổi ngôi đầu

Hai đội có cùng 3 điểm nhưng thứ hạng cách nhau nhiều bậc. Crystal Palace đang ở nhóm đầu bảng, còn Lyon nằm ở nửa dưới. Với đội khách, một kết quả tích cực ở Groupama Stadium sẽ giúp họ duy trì sức ép lên ngôi đầu.

Trong khi đó, Lyon cần tận dụng lợi thế sân nhà để cải thiện vị thế. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà có nhiều thứ để chứng minh hơn là để mất.

Phong độ: Lyon nhỉnh hơn về số trận thắng

Xét 5 trận gần nhất, Lyon thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Tuy nhiên, trận đấu mới nhất của họ lại là một thất bại, nên đội chủ nhà chưa thể coi mình đang ở đà hưng phấn trọn vẹn.

Crystal Palace có chuỗi 5 trận gần nhất cân bằng hơn: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Điểm đáng chú ý là họ vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất, qua đó mang theo tâm lý tích cực đến Groupama Stadium.

Có thể thấy, bức tranh phong độ không nghiêng hẳn về bên nào. Lyon có số trận thắng nhiều hơn, còn Crystal Palace sở hữu thứ hạng cao hơn và đang đi vào trận đấu sau một kết quả thắng.

Lần chạm trán gần nhất thuộc về Crystal Palace

Hai đội từng gặp nhau 1 lần gần đây, và Crystal Palace là bên giành chiến thắng. Lyon chưa thắng hay hòa trong lần đối đầu đó. Con số này chưa đủ để kết luận về xu hướng dài hạn, nhưng nó mang lại niềm tin nhất định cho đội khách trước trận đấu.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với Lyon, thách thức lớn nhất là giữ được sự ổn định sau thất bại ở trận gần nhất. Nếu duy trì được nhịp độ của chuỗi trận thắng nhiều hơn thua, đội chủ nhà hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ trên sân nhà.

Crystal Palace cần giữ vững tinh thần của chiến thắng vừa qua và tránh để những biến động phong độ trong chuỗi 5 trận ảnh hưởng đến lối chơi. Một khởi đầu chắc chắn sẽ giúp đội khách kiểm soát nhịp trận đấu và tạo áp lực lên chủ nhà từ sớm.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa một đội đang ở nhóm đầu bảng và một đội có phong độ gần đây khá tốt nhưng đang xếp thấp hơn. Crystal Palace có lợi thế về thứ hạng và lần chạm trán gần nhất, còn Lyon có lợi thế sân nhà cùng số trận thắng nhiều hơn trong 5 trận gần đây.

Với đội khách, trận đấu là cơ hội để củng cố vị trí trong cuộc đua bám đuổi ngôi đầu. Với Lyon, đây là dịp để bứt lên khỏi vị trí hiện tại. Cả hai đều có lý do để tiếp cận trận đấu một cách nghiêm túc.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Lyon · 0 thắng0 hòaCrystal Palace · 1 thắng
05/08/2023
Crystal Palace
2 - 0
Lyon
CP
Lyon
5 trận gần nhất
BTTHT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
2
Ghi (TB 2.0)
1
Thủng lưới
Crystal Palace
5 trận gần nhất
TBHTB
1
Trận
1-0-0
T-H-B
4
Ghi (TB 4.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus1100+53T
2Crystal Palace1100+43T
3Sparta Praha1100+33T
8Bayer Leverkusen1100+23T
9OFI1100+23T
10Bournemouth1100+13T
11Lyon1100+13T
12Torreense1100+13T
24Lillestrom1001-10B
25Celta Vigo1001-10B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Lyon
L. Openda (Leg Injury)
M. Ouedraogo (Knee Injury)
N. Tagliafico (Knee Injury)
L. Openda (Leg Injury)
M. Ouedraogo (Knee Injury)
N. Tagliafico (Knee Injury)
Crystal Palace
B. Chilwell (Inactive)
C. Doucoure (Off the roster)
Z. Gozo (Off the roster)
E. Guessand (Off the roster)
D. Henderson (Foot Injury)
J. Lerma (Off the roster)
J. Mateta (Hamstring Injury)
C. Riad (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Lyon vs Crystal Palace: Crystal Palace rút ngắn cách biệt 3-2
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