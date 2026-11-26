TRỰC TIẾP Trực tiếp Lyon vs Lillestrom: Đội hình xuất phát Lyon đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 13 với 7 điểm. Trận đấu với Lillestrom diễn ra lúc 03:00 ngày 27/11/2026 trên sân Groupama Stadium.

Lyon vs Lillestrom SẮP BẮT ĐẦU • 03:00 03:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Lyon và Lillestrom đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 03:00.

Cập nhật lúc 02:34 27/11/2026

Đội hình chính thức Lyon Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carlos Vicens Lillestrom Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV H. Ødegaard 1 D. Greif 37 Steeve Kango 20 F. Bacher 21 R. Kluivert 3 N. Tagliafico 99 N. Nartey 8 C. Tolisso 26 K. Boudache 18 K. Merah 24 J. Duranville 45 R. Himbert 12 P. Dahlberg 2 L. Ranger 5 S. Foss 47 Kristiansen 11 F. Elkær 21 F. Ottosson 19 C. Jebara 16 H. Melland 14 G. Nyheim 20 Vá 17 E. Kitolano Dự bị Lyon 16 Abner 13 Z. Athekame 40 R. Descamps 32 Alejandro Gomes Rodriguez 44 A. Hamdani 85 N. Kamara 11 Keito Nakamura 19 M. Niakhaté 7 E. Nuamah Lillestrom 22 D. Bassi 26 Y. Paintsil 28 R. Gabrielsen 8 Gulbrandsen 1 S. Hagerup 29 Y. Ibrahimaj 18 K. Krygård 15 G. Nordh 10 Lehne Olsen Cập nhật đội hình lúc 02:35 27/11/2026

Lyon đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận gặp Lillestrom lúc 03:00 ngày 27/11/2026 tại Groupama Stadium là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí. Với 7 điểm và đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng, Lyon cần một kết quả tích cực trên sân nhà để giữ nhịp trong nhóm cạnh tranh phía trên.

Lyon bám đuổi nhóm đầu bằng phong độ thăng trầm

Trong 5 trận gần nhất, Lyon thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Chuỗi kết quả xen kẽ cho thấy đội chủ nhà chưa tạo được mạch ổn định, dù trận đấu gần nhất đã kết thúc bằng chiến thắng.

Việc thắng ngay trước trận này là tín hiệu đáng chú ý. Một đội đang tìm cách bám sát nhóm trên thường cần tâm lý tích cực để tận dụng lợi thế sân nhà.

Lillestrom mang theo chuỗi kết quả đáng chú ý

Ở chiều ngược lại, Lillestrom thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận. Đội khách cũng thắng 2 trận gần đây nhất, nên sẽ đến Groupama Stadium với tâm lý khá thoải mái.

Tuy nhiên, đội khách đang đứng thứ 34 với 1 điểm. Chuỗi kết quả gần đây chưa phản ánh trên bảng xếp hạng, nên Lillestrom có động lực lớn để biến phong độ thành điểm số.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng và điểm then chốt

Lyon hơn Lillestrom 21 bậc trên bảng xếp hạng và 6 điểm. Khoảng cách này cho thấy chủ nhà đang ở vị thế tốt hơn, nhưng phong độ gần đây của hai đội lại không chênh lệch nhiều như vị trí của họ.

Điểm then chốt của trận đấu nằm ở sự ổn định. Nếu Lyon duy trì được mạch chiến thắng gần nhất, họ có cơ sở để áp đặt thế trận trên sân nhà. Ngược lại, nếu để Lillestrom giữ được sự tự tin từ chuỗi kết quả tốt, trận đấu có thể trở nên khó chịu với đội chủ nhà.

Nhận định

Lyon có lợi thế về vị trí, số điểm và yếu tố sân nhà, trong khi Lillestrom sở hữu phong độ gần đây tốt hơn về số trận thắng. Đây là trận đấu mà chất lượng bảng xếp hạng đối đầu với đà thăng hoa, và cách Lyon quản lý nhịp độ sẽ quyết định việc họ có tiến gần hơn đến nhóm dự cúp châu lục hay không.

Lyon 5 trận gần nhất T B H T B 4 Trận 2-1-1 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 7 Thủng lưới Lillestrom 5 trận gần nhất T T B T T 6 Trận 1-2-3 T-H-B 4 Ghi (TB 0.7) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T … 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H … 12 NEC Nijmegen 4 2 1 1 -1 7 T T H B 13 Lyon 4 2 1 1 -1 7 H B T T 14 AZ Alkmaar 4 2 0 2 +3 6 B T T B … 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B … 33 Hapoel Beer Sheva 4 0 1 3 -7 1 B B B H 34 Lillestrom 4 0 1 3 -8 1 B B H B 35 Lech Poznan 4 0 1 3 -10 1 B H B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Lyon ✚ M. Bidstrup (Foot Injury) ✚ L. Diarra (Injury) ✚ C. Mata (Muscle Injury) ✚ T. Morton (Groin Injury) ✚ M. Ouedraogo (Knee Injury) ✚ P. Sulc (Knee Injury) Lillestrom ✚ D. Bassi (Injury) ✚ E. B. Garnas (Knee Injury) ✚ Y. Paintsil (Injury)